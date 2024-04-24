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蔚藍花海正美！日本國營常陸海濱公園「粉蝶花」滿開 藍色造型霜淇淋超吸睛

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圖：國營常陸海濱公園／提供
圖：國營常陸海濱公園／提供

茨城縣國營常陸海濱公園的「見晴之丘」，約有530萬株粉蝶花正值滿開。　圖：國營常陸海濱公園／提供
茨城縣國營常陸海濱公園的「見晴之丘」，約有530萬株粉蝶花正值滿開。　圖：國營常陸海濱公園／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】台灣旅客近年最愛的藍藍粉蝶花海，目前茨城國營常陸海濱公園的「見晴之丘」，約有530萬株粉蝶花正值滿開期，預估最美時間點落在4/27，整體花期將持續到5/4都能觀賞。

國營常陸海濱公園自2002年開始栽植粉蝶花，原本只有200萬株，之後規模陸續擴大至今，覆蓋在丘陵上的粉蝶花海，彷彿與藍色天空連成一片，十分美麗。

除了視覺欣賞藍色花海外，國營常陸海濱公園也推出藍色粉蝶花甜點，例如每年都大排長龍、點綴有藍色粉蝶花餅乾的可愛霜淇淋！還有通常是做成粉紅玫瑰造型的秋田直送「婆婆鐵勺冰淇淋（ババヘラアイス）」，也改頭換面做成藍色粉蝶花造型冰淇淋。

◆ 如何前往國營常陸海濱公園：從東京車站八重洲南口、搭乘茨城交通「勝田・東海線」高速巴士到海濱公園西口約2小時。

▲兩款風格各異的藍色粉蝶花霜淇淋是季節限定人氣甜點。　圖：國營常陸海濱公園／提供
▲兩款風格各異的藍色粉蝶花霜淇淋是季節限定人氣甜點。　圖：國營常陸海濱公園／提供

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國營常陸海濱公園 花海 茨城

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