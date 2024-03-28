1.8萬株提前賞花！埼玉縣「鬱金香花海」現正綻放中

【旅奇傳媒/編譯-曾照晴】位於埼玉縣滑川町、日本第一座國營公園－國營武藏丘陵森林公園擁有廣闊的丘陵地，從東京池袋出發只要一個半小時可以抵達，佔地大約是東京巨蛋的65倍大！

國營武藏丘陵森林公園每年早春備受歡迎的一大看點，園方透過將鬱金香球根冷藏處理，使其提前經歷冬季，讓一般得在4、5月才開花的鬱金香能夠提前盛開，從3月上旬一直到4月都能欣賞，遊客可以提早感受春天的氣息。

▲各色各樣的鬱金香品種，為整個公園增添了絢麗的色彩。 圖：國營武藏丘陵森林公園／提供

今年更是將球根品種增加到了13種，合計種植了約1.8萬株鬱金香，讓花海更加豐富多彩。從金黃色到雪白色，再到鮮豔的紅色和迷人的粉紅色，每一種都散發著獨特的魅力。

※最佳觀賞期可能受天氣影響而不同，建議事前上官網查詢最新情報。

◉ 國營武藏丘陵森林公園

・最佳觀賞期：3月～4月

・交通：搭乘東武東上線「森林公園」站下車，從車站「北口」搭乘巴士前往。 ※週末假日提供直達車。

・門票：全票（15歲以上）450日圓、半票（65歲以上）210日圓、14歲以下免費入場。

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