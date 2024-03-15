春天來了！東京都「町田櫻花祭」3/16開跑
【旅奇傳媒/日本部報導】天氣忽冷忽熱，日本各氣象媒體的櫻花開花日不斷修正，但是各地公定的櫻花祭活動日期已經陸續公開。位於東京都南部的町田市，從都心搭電車前來約40分鐘可抵達。「町田櫻花祭」將於3/16（週六）至3/31（週日）展開，共有3大會場，分別是尾根綠道會場、恩田川會場、芹之谷公園會場。
「町田櫻花祭」主要活動將於3/30和3/31週末舉行，3大會場設有美食攤位和表演舞台：
■尾根緑道會場（尾根綠道、常盤公園／町田市下小山田3582から町田市常盤町3229）
・時間：上午10點～下午15點30分
■恩田川會場（市立總合体育館後面／町田市南成瀬5-12、成瀬弁天橋公園／町田市成瀬8-11）
・時間：上午10點～下午17點
■芹之谷公園會場（多目的廣場／町田市原町田5-16）
・時間：上午10點～下午16點
★更多詳情可參考町田市官網：【點閱】
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