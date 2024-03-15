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春天來了！東京都「町田櫻花祭」3/16開跑

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東京都町田市櫻花祭的恩田川會場。　圖：町田市役所／提供
東京都町田市櫻花祭的恩田川會場。　圖：町田市役所／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】天氣忽冷忽熱，日本各氣象媒體的櫻花開花日不斷修正，但是各地公定的櫻花祭活動日期已經陸續公開。位於東京都南部的町田市，從都心搭電車前來約40分鐘可抵達。「町田櫻花祭」將於3/16（週六）至3/31（週日）展開，共有3大會場，分別是尾根綠道會場、恩田川會場、芹之谷公園會場。

「町田櫻花祭」主要活動將於3/30和3/31週末舉行，3大會場設有美食攤位和表演舞台：

■尾根緑道會場（尾根綠道、常盤公園／町田市下小山田3582から町田市常盤町3229）

・時間：上午10點～下午15點30分

■恩田川會場（市立總合体育館後面／町田市南成瀬5-12、成瀬弁天橋公園／町田市成瀬8-11）

・時間：上午10點～下午17點

■芹之谷公園會場（多目的廣場／町田市原町田5-16）

・時間：上午10點～下午16點

★更多詳情可參考町田市官網：【點閱】

▲東京都町田市櫻花祭的尾根綠道會場。　圖：町田市役所／提供
▲東京都町田市櫻花祭的尾根綠道會場。　圖：町田市役所／提供

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