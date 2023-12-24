越冷越美！奈良近郊御杖村冰上世界 超冷「霧冰絕景」美呆了

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】日本奈良不是只有大佛和古墳的文化聖地，距離奈良車站車程約1.5小時的三峰山冰上世界〜霧冰絕景，睽違4年將於2024/1/20(週六)〜2/18(週日)再度登場。

「三峰山」是奈良市郊的人氣登山景點。「霧冰」則是必須綜合各種氣候條件才能誕生的美麗冰上絕景。一年一度的「三峰山霧冰祭」將在三峰山腳下，MIZUE 青少年村舉辦。此外，活動期間除了在地物產銷售外，還有因應攻頂次數而發行的三峰山登頂集點卡，集滿點數可領取紀念徽章等。

所謂霧冰是指在零下低溫的環境中，水蒸氣和霧氣附著在樹木上產生的一種自然現象，眾所皆知的「樹冰」也是霧冰的其中一種，宛如在樹上開滿白花般的魔幻絕景，美不勝收。

名列日本300名山之一的「三峰山」，在山頂附近的「霧冰奇景」從明年1月至3月都能欣賞。1/20 (週六)〜2/18 (週日)更將舉辦「三峰山霧冰祭」，聚集來自全日本的登山客，不容錯過。

【奈良・三峰山霧冰祭】

・期間 ：2024年1月20日（六）～2月18日（日）的週六日及假日

・時間：活動日當天12點30分～16點

・地點 ：奈良縣宇陀郡御杖村神末1790番地

・交通：近鐵榛原車站搭直達巴士「霧冰巴士」（須預約），車程約1小時。

・霧冰巴士預約網頁：https://www.narakotsu.co.jp/rosen/rinji/2024muhyoubus_miunesan.html

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