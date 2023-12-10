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炸得粉嫩+外酥內軟！ 東京新宿「eggslut」洛杉磯人氣熱門店 必嚐鮭魚排蛋三明治

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

很多美國原本就很有人氣的餐廳開到日本後，有些味道甚至比在美國當地吃還要好吃、更精緻的多，新宿南口的eggslut是在洛杉磯的人氣店家，目前也只有在加州有開分店，現在在日本也吃得到喔，這次路過新宿南口，看到咦～居然開了eggslut，還是跟Luke’s Lobster龍蝦堡以及BOUL’ANGE麵包開在同一棟裡，三家都蠻厲害的，三家美食可以一次都買來品嚐看看。

新宿 eggslut 位置

eggslut就位於新宿南口對面，這附近吃的逛的也很多，先前住在旁邊的「小田急世紀南悅飯店」也非常舒適，住了兩次額樂到不行。

新宿 eggslut 環境

店裡的空間一半是eggslut一半則是BOUL’ANGE麵包，有戶外的座位區可以坐，不過鴿子蠻多的，一直想撿掉下來的麵包吃。

新宿 eggslut 菜單

官網上有電子檔，比較特別的是有推出日本限定口味喔！不過這次是被海報上的新品給吸引，鮭魚排蛋三明治，半生熟的酥脆炸鮭魚加上鮭魚卵看起來就非常好吃的樣子。

新宿 eggslut 餐點

可以加價升級套餐，也可以加點配料，老實說品項都長得一個樣，分不太出來漢堡跟三明治差在哪，不過看起來加了蛋的品項東勢三明治就是了。

Rare Salmon Katsu egg Sandwich

鮭魚排以炸豬排的方式炸得外酥內軟，不過中間還是半生熟的狀態，再加上炒蛋、鮭魚卵以及芝麻葉，吃起來的口感味道非常好，麵包部分也好吃，帶著點奶油香，最驚豔的鮭魚排的口感，炒蛋是招牌，口味溫醇，跟鮭魚排夾在一起吃有種鮭魚蛋沙拉的感覺。

先前是吃過招牌口味蛋三明治，這次吃到限定的鮭魚排口味，個人覺得蠻驚艷的，下次有機會要吃吃看日本限定口味。

新宿 eggslut

地址：東京都渋谷区代々木2丁目2-1 新宿サザンテラス1F 地圖

營業時間：08:00～21：00

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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