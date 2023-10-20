一住就愛上！東京濱松町超時髦膠囊旅館「Nine Hours」 頂樓Lounge看東京鐵塔美景超過癮

Nine Hours濱松町(查詢房價)從JR山手線濱松町站走過來只要3分，而且頂樓Lounge還可以欣賞東京鐵塔美景，便宜、漂亮、乾淨，是我最喜歡的東京膠囊旅館，沒有之一。

因為這趟東京住了兩間Nine Hours，另外一間在濱松町，文末也會有兩間的比較。

入住日期：2023.06.04兩晚

先說重點懶人包：

❶ JR濱松町站走3分

❷ 地鐵大門站走2分

❸ 沐浴品跟吹風機很讚

❹ 記得帶耳塞或耳機防打呼仔

❺ 頂樓Lounge看東京鐵塔很讚

房價

一個人住一晚的價格大約台幣900元起，我覺得價格在1,200元以內都值得住，我這次訂到的價格是1,007元。

旅館外觀

Nine Hours濱松町外觀白的很時髦！不說還真看不出來是膠囊旅館，比較像XX文旅。雖然膠囊旅館的名稱是「Nine Hours」，但並非只能住9個小時，只是名字而已。不過每天的10:00-14:00是清掃時間，所以就算是連住，這時間也必須Check Out，行李可以放在原本的置物櫃。

交通方式.

🚃 JR「濱松町」站北口走3分

🚇 東京地鐵「大門」站A2口走2分

一樓櫃台除了可以辦理入住跟退房之外，也有一區可以寄放行李。

置物更衣間

男生的置物櫃、更衣間、淋浴間、廁所都在2樓。女生是在不同樓層，並且有另外獨立的電梯，所以對女性來說也有一定程度的安全。

置物櫃要用房卡上的QRCode來打開，怕搞丟，所以我用手機拍成照片，也一樣能開櫃子。順帶一提，我的房間在5樓，置物櫃跟床位都在511。

置物櫃的大小可以放下一個大背包，有兩個衣架，最上方還有一個鞋盒。

男生置物櫃尺寸：寬30*深50*高133(cm)

女生置物櫃尺寸：寬40*深56*高100(cm)

我不太明白為何男女置物櫃的尺寸會不同？我正在團購的納莎登行李箱，最大的29吋(27*52*79)在女生置物櫃放得下，但男生的就要放外面了。不過應該不會有人帶這麼大的行李箱來住膠囊吧？應該大多跟我一樣是只帶背包或登機箱吧？

Check in後會發一個備品袋，裡頭有「睡衣、室內拖鞋、毛巾、浴巾、淋浴間地墊、梳子、牙刷(含牙膏)、刮鬍刀」，住飯店會有的備品也幾乎都有。

男生置物櫃下方還有很大的空間，我看有人會放行李箱、背包、掛雨傘，大家都不怕被偷捏。

盥洗間

淋浴間與盥洗室

話說，可能東京人比較多？晚上10點多洗澡還要排隊，我之前住仙台的Nine Hours都沒這麼多人。

吹風機是無印的，風力還不錯。

淋浴間的階梯多一階，我覺得有點危險而且不好鋪地墊。蓮蓬頭水壓很強，但花灑的水壓跟抽風系統有點弱。

沐浴品是「玉の肌(TAMANOHADA)006」的薄荷，但沒有很強烈的薄荷味。順帶一提，他們家的無花果系列很香很好聞，大推。

睡衣有點醜，很像運動服，比較喜歡Nine Hours仙台的棉質睡衣。

寢室(膠囊)

這次很幸運被安排在下舖，我真的很討厭上下樓梯，尤其是突然想尿尿的時候更是麻煩。

話說我入住的那兩晚，寢室的空調不夠強，我後來只穿內衣褲睡，他們的睡衣完全穿不住啊。但我之前住仙台Nine Hours的時候，覺得不蓋被會很冷！

之前發限動的時候，很多人問說膠囊不會很擠、很壓迫嗎？我覺得Nine Hours他們家的膠囊都滿寬闊的，而且時髦又乾淨，再加上便宜，所以我才會住了好幾次。

其實住膠囊我最擔心的就是寢具不舒服，不過他們的枕頭跟床墊已比我想像中來得舒適，當然也無法跟4星以上的飯店比就是了。

膠囊的隔音不可能好，一定會有人打呼，所以務必要準備耳塞。因為我覺得耳塞隔音係果沒這麼好，而且也不太舒服，所以我個人是都戴Airpods Pro睡，大推Airpods Pro。

床頭有控制膠囊內的燈光的開關、1兩孔插座、1USB-A孔。如果要充電的器材比較多，記得帶多頭的充電器。

白天的膠囊

寢室是完全不能吃東西跟講話的，吃東西跟講話要到頂樓Lounge。

頂樓Lounge

頂樓Lounge可以吃東西，也有插座，不少人會帶電腦來這工作。而且這裡還能看到東京鐵塔，而且距離很近！一晚台幣900起的膠囊能有這樣的景色真的很爽！老闆一定很懂享受！

很喜歡我與東京鐵塔的這張合照

入住心得總結

重點

❶ JR濱松町站走3分

❷ 地鐵大門站走2分

❸ 沐浴品跟吹風機很讚

❹ 記得帶耳塞或耳機防打呼仔

❺ 頂樓Lounge看東京鐵塔很讚

我會想二訪嗎？

我超愛Nine Hours！已經超多訪！濱松町這間分館在JR山手線上，超方便！以後一個人來東京想省住宿費百分百會回訪。

適合誰住？

一人旅；女生一個人也安全；想省錢又不想住太差的時候。

女生/長髮人願意洗頭指數

4分 (洗髮精+吹風機綜合評分)

水道橋 VS 濱松町

我這趟東京住了這兩間Nine Hours，簡單做個比較給你們參考：

比起濱松町，水道橋感覺比較沒這麼多人。

水道橋的置物櫃比濱松町的大，有26吋以上的行李請選水道橋。

濱松町的Lounge有東京鐵塔景，水道橋則是3面環繞景。

其他部分都差不多，水道橋跟濱松町附近都有超商，離車站也都很近。

我會依照那趟東京主要會跑哪些景點來決定住哪間，飛羽田機場的話，選濱松町比較方便。

後話：碎碎念

我是一個很愛住飯店的人，非常抗拒沒有個人獨立房間的青旅、膠囊。但Nine Hours這個膠囊旅館品牌真的是住了一次之後就讓我愛上！漂亮、乾淨、便宜！沐浴品跟吹風機也都不錯！現在一個人去日本旅行，我都會先查看看這個城市有沒有Nine Hours，可惜目前只有比較大的城市才有。

今年我在東京還住了這6間飯店：

【澀谷】Sequence｜宮下公園時髦飯店

【鶯谷】Landabout｜近上野平價飯店

【豐洲】三井花園豐洲｜高樓海灣景泡湯

【秋葉原】Nohga｜時髦優雅質感人必住

【水道橋】toggle｜拼色設計陽台房

【上野】三井花園上野｜最方便

有打算在澀谷周邊逛街選Sequence；

想省錢又想要交通選Landabout；

想高樓景觀選三井花園豐洲；

重視睡眠洗澡品質兼具時髦感選Nohga；

想要陽台房Chill選toggle；

交通吃購物都方便選三井花園上野。

濱松九小時飯店

Nine Hours Hamamatsucho

ナインアワーズ浜松町

電話 050-1807-3493

入住 14:00

退房 10:00

地址 東京都港区浜松町1-25-10

交通

🚃 JR「濱松町」站北口走3分

🚇 東京地鐵「大門」站A2口走2分

►Google地圖

入住飯店時的網路評分

Google地圖：4.1 (1,574則評論)

Hotelscombined：8.7 (186則評論)

Agoda：8.5 (651則評論)

文章來源：貝哥照玩誌 FB：貝哥 挑惕の旅行者

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