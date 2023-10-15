一張周遊券玩爆「箱根9大景點」！ 箱根2天1夜自由行 乘繡球花號電車、海賊船、打卡天空步道

跟著 日本有個U1 YuiTube 於 2023-06-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 21 個景點，其中包含 新宿車站、箱根湯本駅、Hakone Pax Yoshino。

歐嗨呦！我是住在日本的台灣人U1爹斯！

今年6月和好友去了一趟箱根繡球花之旅，意外發現箱根的繡球花其實也不輸鎌倉吧？個人覺得這裡玩起來更輕鬆，不用人擠人或閃路人拍空景，是很不錯的旅行體驗🥰 而且這次使用了「箱根周遊券」，不但能自由往返幾乎所有的箱根景點，還有70個景點有入場優惠，是我個人推薦到不行的free pass！今天就帶著周遊券的兩日券，開始這次的旅行吧～

第 1 天

新宿車站 | 幾秒

這天的旅程從小田急「新宿站」出發，我們搭乘早上8:00的「小田急浪漫特快」（小田急ロマンスカー）前往箱根湯本車站，車如其名，外表是浪漫的朱紅色車廂，裡面是復古但舒服的沙發座椅，邊吃早餐邊欣賞窗外風景，1個半小時左右便抵達小田急「箱根湯本站」，中途無需換車非常方便。

「箱根周遊券」很值得推崇的一點是不只箱根境內的8大交通工具可以無限制搭乘，還附一次小田急線上任一車站到箱根境內往返一次的乘車券，包括我們搭乘的新宿⇔箱根湯本也是。只是「小田急浪漫特快」屬於特快車，除了乘車券以外，還需要另外加買「特急券」，這就不包含在周遊券內囉！如欲搭乘記得先購買該班次特急券⚠️

箱根湯本駅 | 幾秒

「小田急浪漫特快」的終點站就是「箱根湯本站」，直接不用思考一路搭到底。抵達後我們先去這次下榻的溫泉飯店「箱根パークス吉野」寄放行李。

Hakone Pax Yoshino | 1 小時

這次的飯店「箱根パークス吉野」從「箱根湯本站」走路大約15分鐘即可抵達，也有公車可以搭乘。但長居日本讓我們練出一身「好腳力」，也懶得查詢公車班次直接走去了。沒想到去程一路上坡還真有點小累人（哈哈）

箱根湯本駅 | 幾秒

放完行李再次回到「箱根湯本站」，準備前往第一個箱根必去的體驗「海賊船」！本來計畫是要搭「箱根登山巴士（R箱根新道）」前往，但陰錯陽差之下我們不小心搭了開往強羅的「箱根登山電車」。（還好有買箱根周遊券，這些交通工具都可以自由搭乘）

沒想到這是個超美麗的錯誤！因為登山電車沿線都是滿滿的繡球花，而且現在開的正是時候，站在車掌身後看出去的風景讓我不停驚嘆：「好多繡球花！超美！好厲害！」（但這部分照片很難呈現，可以到影片的05:09看實際電車運行時有多美💜 https://youtu.be/E6BaYvllMN0?t=309）

因為沿線滿山滿谷的繡球花，此電車也被稱作「繡球花號」，連顯示站名的燈號都是繡球花圖案真的超級可愛！

小涌谷駅 | 6 分鐘

因為這個美麗的錯誤，我們必須在「小涌谷站」下車，轉搭「登山巴士 （H箱根町線）」繼續前往「元箱根港」。

ps. 從這邊出站後也能透過高低差拍到繡球花和進站電車同框的照片。

海賊船 元箱根碼頭 | 10 分鐘

一抵達位在蘆之湖畔的「元箱根港」，就有非常巨大的鳥居豎立在眼前，這進去走路約15分鐘左右就是知名的「箱根神社」了，但我們明天才要去，直接轉往左邊的「箱根海賊船のりば」（箱根海賊船乘船口）購票。

蘆之湖 | 1 小時

蘆之湖上有兩種不同的乘船體驗，分別是「蘆之湖遊覽船」跟「箱根海賊船」，我們這次選擇了後者。

從「元箱根港」搭到「桃源台港」大約25分鐘，船票大人是1,200日圓，小孩是600日圓，但我們使用「箱根周遊券」就不用買船票，可以無限搭乘。（再次讚嘆周遊券！）

海賊船有三種不同的外型，分別是「Queen Ashinoko」、「Royal ll」、「Victory」，因為被宣傳照燒到，我們加價購買了特別船室（頭等艙）座位，想要來趟奢華的乘船體驗，沒想到卻搭到了最樸實無華的「Victory」😂 但頭等艙可以站上船頭甲板吹風看湖景，拍出無路人美照，我覺得還算值得。

頭等艙費是船票再加600日圓，若是使用周遊券的遊客只要加480日圓。

海賊船 桃源臺港 | 30 分鐘

抵達桃源台港後，這裡有一些餐廳以及紀念品店可以逛，算是小熱鬧的一個中繼站。U1在這邊買了一個超可愛的冷感富士山玻璃杯，只要倒冰水進去就會浮現夕陽跟櫻花超可愛🥹

桃源台 景觀餐廳 | 2 小時

據好友所說，上去大涌谷後餐廳會非常多人，所以我們選擇在桃源台港裡的景觀餐廳用餐，沒想到這裡意外成為我的心頭好！

餐廳光線明亮氣氛很好，且不用急著佔位，餐點也只大約等了10～15分鐘，還能欣賞蘆之湖美景以及海賊船入港的樣子。看著窗外與好友暢談，度過了非常悠哉的午餐時光。

餐點部分價位偏高，口味偏清淡不是我喜好的類型，不過拍起來好看就是了（笑）

Togendai station | 25 分鐘

午餐後同樣使用周遊券搭上「箱根登山纜車」前往大涌谷，纜車這邊要排一下隊，大約排了20分鐘左右。

大涌谷 | 30 分鐘

大涌谷地形的形成是與箱根火山噴發及火山碎屑物的堆積有關，至今仍是火山活動頻繁的地熱地帶，因此從遠處的纜車上就可以明顯看到大涌谷煙霧繚繞的模樣以及濃濃的硫磺味。

來到這絕對不能錯過的就是用硫磺泉水煮的黑蛋，據說吃一顆黑蛋可以延壽7年喔！雖然外殼因為硫磺及一些化學作用染成了漆黑的顏色，但剝開蛋殼後的顏色和味道都是正常的白色水煮蛋🥚

箱根雕刻森林美術館 | 40 分鐘

雕刻森林美術館是來到箱根絕對不能錯過的，尤其最裡面的雕塑作品「幸せを呼ぶシンフォニー雕刻」（召喚幸福的交響曲雕刻）螺旋樓梯更是必拍打卡景點！

另一個令人注目的作品「嘆きの天使」（嘆息的天使）靈感則是來自希臘神話「那西瑟斯」水仙花的故事，也是此景點我很喜歡的作品之一。

餃子中心 | 2 小時

晚餐來到位於「雕刻之森車站」和「強羅車站」中間的「餃子中心」，走路便可抵達。這裡的餃子類型和口味很多元，煎餃、水餃、炸餃子都有。我們點了炸雞翅餃子、干貝煎餃和高湯湯餃，整體味道比較重口味一點，但是還算不錯的晚餐選擇。

強羅車站 | 23 分鐘

第一天的最後一站是搭乘「夜間繡球花電車」🚃 是繡球花季期間限定的特別電車，會在「箱根登山鐵道」沿路有繡球花點燈處放慢行駛速度甚至停下，並且關閉車內照明讓遊客清楚欣賞到窗外繡球花！

💸如果有使用箱根周遊券的話，只要再加500日圓便可搭乘。

箱根湯本駅 | 10 分鐘

回到箱根湯本後還有繡球花拱門可以拍照打卡📸️

照片中的扇子是搭乘夜間繡球花號才有的贈品！

Hakone Pax Yoshino | 幾秒

來到箱根怎麼可以不泡溫泉呢！我們這次入住的是Pax 吉野箱根溫泉飯店，裡面是傳統日式榻榻米房間，另外設有大浴場可以盡情泡湯放鬆。因為回到飯店時間很晚了，沒有拍攝房間內部樣子，簡單的開箱可以到箱根自由行的影片看。

第 2 天

甘酒茶屋 味噌蒟蒻.麻糬 | 2 小時

第二天一早搭乘公車「K箱根舊街道線」來到傳統日式茶館「甘酒茶屋」，因這一帶位在「箱根宿」與「畑宿」之間，是以前旅人休憩的場所，所以過去有很多的茶屋。只是經過了時間的推移，現存的茶屋僅剩這一家，此舊址也被指定為「日本遺產」。

這裡的甘酒很好喝，是帶有顆粒的甜酒。另外還有「力餅」，吃起來比一般的日式年糕更有嚼勁，搭配抹茶或甘酒一起享用，就是不錯的傳統日式茶點。

箱根神社 | 1 小時

來到箱根絕對不能錯過的打卡景點「箱根神社」，這個在蘆之湖上的鳥居是非常有人氣的拍照景點，我們於平日中午12點左右抵達，大約排了一小時才拍到。除了拍打卡美照以外，也別忘了上去本社參拜，看看九頭龍神喔！

三島天空步道 | 2 小時

三島天空步道可以說是我們第二天的重頭戲，這裡有日本最長的吊橋，運氣好的話還能看到斗大的富士山！而在每年6月底到7月中會舉辦繡球花祭，只要走過吊橋就能看見1萬3千朵、25個不同品種的繡球花。

あじさいの小径 看板 | 1 小時

回程我們刻意走箱根鐵道路線，想要拍攝繡球花和電車的照片，便來到「大平台」車站的「繡球花小徑」。抵達時已經有幾位攝影師在此待命，想要拍攝期間限定的繡球花點燈和夜間繡球花號。這裡人少，加上可以拍出電車轉彎時跟大量密集的繡球花合影，我非常推薦這個秘境景點！

箱根湯本駅 | 37 分鐘

最後就直接從大平台搭乘箱根鐵道的繡球花電車回「箱根湯本」站，把握最後機會欣賞沿線的繡球花美景🥹 兩天一夜的行程跑下來真的看了非常多繡球花，非常滿足！

影片版本的分享看這邊：

1張票玩爆箱根7大景點！新宿出發2日遊交通費只要1300元✨：https://youtu.be/E6BaYvllMN0

箱根繡球花自由行！走入天堂的水上鳥居、日本最長吊橋、繡球花小徑：https://youtu.be/L7TKHjvSqX4

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：【箱根繡球花2天1夜自由行】1張通票玩爆箱根9大景點！

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