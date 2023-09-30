日本茨城秋季限定波波草！ 國營常陸海濱公園「掃帚草嘉年華」10月盛大開幕
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】規劃秋季日本旅行不光只有紅葉迷人，也不容錯過位於茨城縣「國營常陸海濱公園」的掃帚草大軍！見晴之丘栽有約3萬3,000株掃帚草，9月上旬至11月上旬依序呈現翠綠色、黃綠色、綠紅漸層、紅葉、金紅漸層與金色的多變樣貌，無論安排在哪個時間點到訪，都能欣賞獨特絕景。
今年度的「掃帚草嘉年華」將在10/1～10/31盛大登場，根據園區官網的紅葉預測（9／21更新），掃帚草轉紅的最佳觀賞期落在10/19～10/25之間。規劃行程時推薦保留一整天，從早到晚漫遊園區，將早晨的火紅樣貌與夕陽西下的迷人模樣一次收集。
如果來不及在紅葉期間到訪不用灰心！10月下旬至11月上旬的晚秋，掃帚草大軍們會由整株火紅色逐漸變化成金紅漸層，最後再轉為整株金色。同一時期園內的大波斯菊也迎來賞花期，能夠一次欣賞到金色掃帚草與約265萬株大波斯菊共舞的絕美景色，壯觀程度絲毫不輸紅葉時期！
◎ 國營常陸海濱公園 掃帚草嘉年華2023
．活動期間：10／1～10／31
．入園費用：高中生以上450日圓，65歲以上銀髮族210日圓。
．交通：JR勝田站東口搭乘公車至「海濱公園西口」或「海濱公園南口」下車，車程約15～20分鐘。
．地址：茨城縣常陸那珂市馬渡字大沼605-4
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