羽田機場花園 HANEDA AIRPORT GARDEN 日本美食、購物、天然溫泉、住宿一次享受！

無論是商務還是觀光，對於不少旅客來說，機場時光常常會是旅程中不可或缺的一環——若是機場周邊設施有趣完備的話，在安排行程時，可能都會想為在機場逛街吃美食多預留一些時間，甚至是留宿一晚。

羽田機場花園 日本美食購物天然溫泉住宿一次享受 （HANEDA AIRPORT GARDEN）

而2023年1月開幕的羽田機場花園，是讓羽田機場周邊更好玩的新景點。設施內集結了日本全國代表性且人氣的品牌店鋪及美食，並開設了24小時營業的天然溫泉設施「泉天空之湯 羽田機場」，更打造了日本最大規模的機場飯店「Villa Fontaine Grand」及「Villa Fontaine Premier」。

與此同時，羽田機場花園設置了公車巴士總站，可載旅客自羽田機場前往日本東北、北陸、中部，以及日本環球影城所在的關西。如此精彩的羽田機場花園，這次就讓我們以「提前半天」和「提前住一晚」的兩種提案，來一起看看有什麼好玩的。

與東京及日本的空中門戶之一的羽田機場第三航廈直通，羽田機場花園內嚴選了來自日本各地約80家店鋪，包括了美食餐廳、甜點咖啡伴手禮店、時尚服飾雜貨、藥妝店、便利商店等，旨在提供往來旅客絕佳且便捷的日本購物飲食體驗。購物美食區涵蓋設施的1、2樓，主要分成「羽田美食精選（Haneda Food Selection）」、「大江戶美食廣場」、「日本長廊（Japan Promenade）」、「羽田精選（Haneda Collection）」、「羽田參道（Haneda Sando）」。

想要好好地吃吃逛逛，可以多預留一些時間來機場散步，而下面為你挑選一些店鋪來介紹作為參考。

美食>>五代目 花山烏龍麵（五代目 花山うどん）

本店在群馬的烏龍麵老舖，花山烏龍麵至今已有129年的歷史，傳承至今已是第五代。第五代店主繼承了初代店主的精神與手藝，將皮帶寬烏龍（ひも川うどん）等富有群馬特色的食材和料理帶到東京銀座，成了東京名店之一。而如今進駐了羽田機場花園，讓更多來來往往的旅客更方便嚐到這一美味。

五代目 花山烏龍麵（五代目 花山うどん）

位置：1F 羽田美食精選（ハネダフードセレクション）

營業時間：午餐 11:00～15:30、晚餐 17:00〜21:00

美食伴手禮>>日本茶KIMIKURA（日本茶きみくら）

※攝於2023年6月

日本茶KIMIKURA是來自以茶聞名世界的「靜岡縣」的日本茶老舖。昭和8年（1933年）創立以來，不僅在茶葉的選用上有所講究，更有用技藝高超的茶師駐店，以提供兼具美味與藝術的品茶體驗。在羽田機場花園中的店鋪，能見到品牌嚴選或開發設計的茶相關伴手禮，而且還有一些是羽田機場花園店限定的特別商品。除此之外，店舖內販售的抹茶拿鐵和焙茶拿鐵香濃，是喜歡日本茶飲品的朋友不容錯過的選項。

日本茶KIMIKURA（日本茶きみくら）

位置：2F 日本長廊（ジャパンプロムナード）

營業時間：10:00～20:00

伴手禮>>KOKUYODOORS

日本文具的設計感與巧思，總令全世界的文具控瘋狂，而日本老文具品牌KOKUYO，更堪稱經典中的經典。進駐羽田機場花園的KOKUYODOORS是其品牌直營店，裡面不僅能看到各式各樣兼具質感和實用性的文具商品，以及非常適合用來送禮的文具套組，更有有趣新奇的文具自動販賣機，是非常值得喜歡日本文具的朋友前往的店鋪。

KOKUYODOORS

位置：2F 購物與服務區（ショップ＆サービス）

伴手禮>>TOBI・BITO SWEETS TOKYO

想要找日本特色的甜點伴手禮，到TOBI・BITO SWEETS TOKYO總不會錯。這裡面搜羅了日本經典的日本甜點零食，如各種口味的Kit Kat和洋芋片等，連一些地方限定口味在這裡也都能找到。不僅如此，日本各大百貨的人氣甜點伴手禮在這裡也能找到，更能見到與國立博物館聯名合作的伴手禮等，選項多樣且有特色。

TOBI・BITO SWEETS TOKYO

位置：2F 購物與服務區（ショップ＆サービス）

伴手禮>>TOBI・BITO SOUVENIR TOKYO

上面介紹的TOBI・BITO SWEETS TOKYO以甜點零食為主，而在同系列的TOBI・BITO SOUVENIR TOKYO中，則以「東京奇蹟（Tokyo Miracle！）」為主概念，蒐羅了多種日本酒、日本傳統手工工藝品、人氣動漫商品等伴手禮。當然，如果特別喜歡日本傳統的折扇或筷子，可以到同樣在羽田機場花園內的「白竹堂」和「si gu sa」逛逛。

TOBI・BITO SOUVENIR TOKYO

位置：2F 購物與服務區（ショップ＆サービス）

伴手禮>>山古志本舖

來自日本著名越光米產地——新潟的山古志本舖，蒐羅了來自新潟的各式各樣的米製品，包括了日本酒、甘酒、仙貝米果等，還有多種新潟特色的調味料、漬物等食品，非常值得老饕酒鬼們走一遭。值得一提的是，這裡還能找到一般日本市面上很難找到的得獎稻米「TANESUHARA米（たねすはら米）」，如果有興趣可以選購。

※2022年產的得獎稻米已售完。

山古志本舖

位置：2F 羽田參道（羽田参道）

旅遊小物>>羽田精選

羽田機場花園特別開設的旅遊小物嚴選區，為往來機場的旅客們提供多種可能在旅途中會需要用到，或是能讓旅途更舒適的品牌商品，從服飾雜貨、保養美妝到數位3C都有。其中包括了日本國內有名的數位周邊商品品牌Anker的直營店 ，小到充電接頭、行動電源、耳機、藍芽音響等，大到甚至是智能家電等商品，其實作為伴手禮或紀念品也是蠻不錯的選項。

Anker Store

位置：2F 羽田精選（ハネダコレクション）

另外來自本社在愛知、主要在奈良和名古屋的工廠產製的日本襪子品牌andè，一直以親膚的素材與精美的花紋設計為著。這一雙雙由日本職人製造出的精美襪品，在羽田精選中也能找到，且這也是andè的第一間品牌店。不僅如此，櫃上還能找到適合夏天的防曬袖套等織品配件——這是由以襪織機織成，沒有縫線所以格外舒適，喜歡日本織品的朋友可別錯過。

andè TOKYO

位置：2F 羽田精選（ハネダコレクション）

溫泉療癒>>泉天空之湯（泉天空の湯）

在羽田機場花園不僅能逛街購物吃美食，還能選擇到設施內的飯店「Villa Fontaine羽田機場」的頂樓的「天然溫泉 泉天空之湯」歇腳泡湯。這裡24小時營業且全年無休，不僅能享受一般天然溫泉搭配機場周邊的景色，更有躺臥溫泉、碳酸泉、噴射水浴池、三溫暖桑拿、岩盤浴等可體驗，可緩解旅途中的疲勞。

當然泡湯之後，亦可在館內的用餐空間飽餐一頓，從正餐到簡單的下酒菜、各種酒水飲料等多種品項，在這裡都能找到。

天然溫泉 泉天空之湯 羽田機場（天然温泉 泉天空の湯 羽田空港）

地址：東京都大田区羽田空港2-7-1

營業時間：24小時

※ 10:00～13:00因為清掃的關係無法使用浴場。

公休日：全年無休，但不排除因設備檢修而臨時公休。

無論是商務還是觀光，為了有效利用在日本的時間，減免一些舟車勞頓，在機場附近住一晚會是不錯的選擇。與羽田機場第三航廈直通的羽田機場花園內，擁有日本國內最大規模的機場飯店，包括快捷舒適的「Villa Fontaine Grand」及頂級奢華的「Villa Fontaine Premier」，總共逾1700間客房，提供旅客不一樣的住宿體驗。

Villa Fontaine Grand羽田機場 房型多樣微奢華 便利寬敞是關鍵

搭乘手扶梯來到羽田機場花園4樓，Villa Fontaine Grand羽田機場的大廳便在眼前。主打快捷舒適的Villa Fontaine Grand羽田機場，走的是奢華風格，不僅講究住宿空間的舒適度、設計感及多元性，同時兼具交通便利性。作為直通機場的飯店，Villa Fontaine Grand羽田機場的客房空間充足，基本能夠隨意攤開各種大小的行李箱，且擁有多種不同的房型，包括標準雙人房、三人房、適合家庭的四床房或豪華和洋式房型等，且能見到多摩川河景、飛機起降、單軌電車、京濱工業區等不同窗景。

入住Villa Fontaine Grand羽田機場，可選擇搭配館內餐廳GRANDE AILE的自助式早餐Buffet。GRANDE AILE用餐空間寬廣，並提供了豐富且多樣的美食料理。就早餐來說，像是西式餐的主廚現場烤製的法式薄煎餅Galette，日式餐點的烏龍麵、烤魚等，都是不容錯過的選項。

Villa Fontaine Premier羽田機場 多摩川豪華河景的頂級享受

有別於Grand的定位，Villa Fontaine Premier羽田機場主打頂級的飯店空間、房型設備到餐飲服務，提供豪華卻也低調的住宿體驗。同樣位於4樓的飯店大廳更加隱密，整體裝潢設計沈穩而有質感。Villa Fontaine Premier羽田機場內的客房主要有6種，多以東京都市及東京灣一帶的水岸生態作為主概念進行不同的設計，且全部都是能望見多摩川河景的景觀房，能見度佳時能望見富士山。

房內基本配備席夢思的床墊寢具、寬敞舒適的沙發、精緻的藍芽音響等，而像Premier Suite及Fontaine Suite套房，更配備寬敞豪華的景觀浴室空間。且房內會有精緻的迎賓點心，冰箱中更備有以日本酒和飲料為主的可以免費自由取用的飲品。

Villa Fontaine Premier所搭配的早餐是以套餐為主，可選擇日式風格的烤魚定食，又或者是西式的帕尼尼餐盤等蛋料理，並能享用小型自助式沙拉吧，嚐到一樣以時令食材烹製的蔬菜料理、沙拉和各色起司。除此之外，提供早餐的餐廳空間Il Ristorante Tokyo一樣坐擁多摩川河景，有機會可望富士山吃早餐。

貼心又智慧的飯店設施及服務

羽田機場花園內的飯店Villa Fontaine內，配備了充實且智慧的設施及服務系統，其中包括了住宿旅客專用的健身房。採用義大利高級健身器材品牌TechnoGym旗下11種機型，以滿足旅客不同的健身需求，且從清早5:00開放到晚上24:00。入住Grand的旅客可以到前台付費使用（2200日圓/人），而若是入住Premier的旅客，則可免費使用。

飯店有提供便捷的送洗服務，同時也有完備先進的自助式洗衣系統設備——這些自助式洗衣機都與客房內的影音娛樂系統相連，透過房內的電視螢幕，可以遠端確認目前洗衣室的使用狀態。其他像是溫泉設施的使用現況等，也可以用同樣的方式查看，更好安排時間。

除此之外，飯店區與羽田機場花園的購物區相連，裡面有松本清、LAWSON等各式各樣的店，要追加買伴手禮、藥妝，應急購物，或是想去便利商店也都很方便！

Villa Fontaine Grand 羽田機場（ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港）

Villa Fontaine Premier 羽田機場（ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港）

位置：羽田機場花園 4F

Check in / Check out：15:00～ / ～11:00

官方網站：Grand｜Premier

▲服務台（Omotenashi Center）

▲綜合諮詢所GTN

▲祈禱室

既有豐富的商業娛樂與飯店設施，羽田機場花園更針對外國旅客提供許多友善的服務設施，像是提供諮詢、付費寄放行李等服務的24小時服務台（Omotenashi Center）；專為外國旅客開設的綜合諮詢所GTN，販售有日本國內可使用的SIM卡，並能對應多國語言，協助外國旅客預約飯店等住宿、觀光行程等。

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不僅如此，羽田機場花園亦設有專門的祈禱室，方便有需求的宗教信仰者前往使用。

為了加強從羽田機場到東京以外地區的交通便利性，羽田機場花園內建置了舒適的公車巴士總站，目前有通往日本仙台、青森、長野、新潟、金澤、富山、靜岡、名古屋，甚至是大阪USJ等地的中長途路線巴士。※各路線巴士的運行狀況，請透過巴士總站的官方網站至各巴士公司的官方網站上查看。

值得一提的是，若有意前往羽田機場花園的姐妹設施「有明花園（有明ガーデン）」消費購物或住宿，也可在此搭乘免費接駁巴士。

從羽田機場發車到有明花園，首班車9:30，末班車21:30，期間每兩小時就有一班車，抵達有明花園約40分鐘左右。而自有明花園發車的班次首班為8:30，末班車為20:30，期間一樣每兩小時一班。目前具體的時刻表可參考如下。

羽田機場與有明花園免費接駁車班次時刻表（圖表來源：有明花園）

※ 時刻表有可能無預警變動。

另外，雖然說接駁巴士的車型每班不盡相同，但基本都配備WiFi、USB充電插座，並有方便輪椅乘車的空間及設備。

需要注意的是，免費接駁巴士每班車可乘坐45～50人，由於不會加開班次也無法事前預約，只能現場排隊上車，因此不排除會有無法乘車的狀況。

有明花園是近年頗具話題性的新商業設施，結合購物、溫泉、劇場及飯店於一身，其中包括了無印良品蠻具有代表性的店鋪「無印良品 東京有明」店。

以「打造家與街區的生活提案」為主要概念，無印良品 東京有明不僅販售有一般的生活雜貨、服飾、食品等定番商品，還有新鮮蔬果、自助稱重式的堅果、咖啡豆販賣區等特色區域。更特別的是，這裡能見到居家裝潢的風格提案與展示，是喜歡日式或是無印風居家裝潢風格的朋友值得一逛的門市。

當然，不僅無印良品，非常好買的AEON STYLE、DAISO、藥妝店Tomod’s等在這裡都能找到，近期更新開幕的KOJIMA x Bic Camera 有明花園店，想要購買日本家電或數位產品亦很方便。

購物逛街吃美食若感到疲勞，還可以到有明花園的溫泉設施「泉天空之湯 有明花園」休息——擁有與羽田機場花園不一樣的特色，而且可選擇的泡湯方案更多。

有興趣的話，不妨參考我們在這篇文章中的介紹。

詳細的接駁車班次，可以參考官方網站的公告。

方便、精彩且舒適，羽田機場花園就是旅行中繼站似的存在，提供所有自羽田機場飛進飛出的人們更加親切貼心的陪伴。若你下一趟旅程打算自羽田機場進出，不妨多留一些時間在羽田機場花園「充電」，想必能有更多的美好發現。

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羽田機場花園（羽田エアポートガーデン）

地址：東京都大田区羽田空港2-7-1

大眾交通方式：

京急線、東京單軌電車 羽田機場第三航廈站 步行1分鐘。

路線公車、長途巴士 第三航廈利木津巴士站、羽田機場花園巴士總站。

官方網站

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