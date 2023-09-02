東京車站夜未眠！ 「宵路燈籠2023」夢幻點燈至9月中旬都看的到
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】雖然已經進入9月，但東京的夏季還沒結束！夢幻點燈活動「宵路燈籠2023」即日起至9/18登場，從JR東京站八重洲口出站後，就能欣賞宛如帶領遊客穿越時空、結合江戶時代風貌的特色點燈。活動時間最晚至23點為止，無論安排在東京車站吃晚餐或購物，都能來順遊欣賞。
今年以「光之話語」為主題，結合光、江戶時代花紋、話語共3大要素，活動會場「GRANROOF GARDEN」的樓梯與走廊以約100盞燈籠點綴，並設有燈籠牆、巨蛋造型燈飾以及竹子造型燈飾，能欣賞以正六角形結合而成的「麻葉」或波浪等經典紋樣，讓遊客盡情打卡。期間中的週四、五、六還能在會場免費租借「手提燈籠」，體驗一邊提著燈籠、一邊逛點燈秀的日本之夏。
此外，活動期間在東京車站內就能拿到附贈「宵籤詩」的簡章，經由特別設計的宵籤詩玩法與水占卜相同，只要讓籤詩沾水，文字就會自然浮現。呼應本次點燈活動主題之一的「話語」，共有10款溫暖人心的內容能夠收集。
餐廳林立的東京車站內美食街「GRANSTA 八重洲」，也有部份店家推出搭配點燈活動的「宵小酌」期間限定餐點，每晚18點起開賣，能夠小酌爽口啤酒搭配堅果、炸物或義式香腸等。
※飲酒過量有礙健康。未成年請勿飲酒。
9/3以前還能在同個會場欣賞另一個期間限定點燈活動「數位掛軸 八重洲夏金魚」。不光只有走廊天花板投射特效，今年剛開幕的東京車站最新地標「東京中城八重洲（TOKYO MIDTOWN YAESU）」也成為巨大投影布幕，能看到金魚們在建築物外牆悠游的模樣。
◎ 東京車站 宵路燈籠2023
．期間：8／26～9／18 17：00～23：00
．地點：JR東京站八重洲口站外GRANROOF 2樓「GRANROOF GARDEN」區域。
．費用：免費。
◎ 東京車站 數位掛軸 八重洲夏金魚
．期間：8／26～9／3 19：00～22：00
．點燈區域：GRANROOF GARDEN、東京中城八重洲外牆
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