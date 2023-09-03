日本關東近郊超好玩「秩父」連鎖飯店開幕新分館

睽違三年多，終於可以飛出國玩，相信東京會是許多人疫情後海外旅行的首選。而東京除了超級好買又有許多好拍景點之外，在東京的巷弄裡也藏著大大小小的特色咖啡廳，讓你可以在逛累了之後進去喝杯咖啡小憩一下。ReadyGo為你整理了6間東京咖啡廳推薦，快跟著我們的腳步一起收集在東京各個角落的特色咖啡店吧～

2023-08-27 11:00