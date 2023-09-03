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日本關東近郊超好玩「秩父」連鎖飯店開幕新分館

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「Hotel ROUTE INN Grand 秩父」距離秩父站徒步6分鐘即達，玩樂景點、逛街吃美食都相當方便。　圖：Route Inn Japan co., Ltd.／來源
「Hotel ROUTE INN Grand 秩父」距離秩父站徒步6分鐘即達，玩樂景點、逛街吃美食都相當方便。　圖：Route Inn Japan co., Ltd.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】從東京池袋出發搭乘電車約80分鐘左右就能抵達的「秩父地區」位於埼玉縣西側，春季擁有一望無際芝櫻花海的「羊山公園」，全年度都能挑戰的「長瀞遊船」時而平緩、時而湍急，沿途新綠與紅葉美景相伴，到了冬天則會變身為獨特的暖桌船。此外，冬季也不可錯過震撼的三大冰柱奇景，是關東近郊旅行熱門地區。

▲天然溫泉大浴場「旅人之湯」為弱鹼性，具有美肌功效！　圖：Route Inn Japan co., Ltd.／來源
▲天然溫泉大浴場「旅人之湯」為弱鹼性，具有美肌功效！　圖：Route Inn Japan co., Ltd.／來源

8/10起，連鎖飯店品牌「ROUTE INN」在秩父站旁開幕全新分館「Hotel ROUTE INN Grand 秩父」，提供高CP值的住宿方案外，館內還設有男女湯分別的天然溫泉大浴場、露天浴池能夠享受，相當適合安排秩父2天1夜小旅行入住。

▲館內雙床房根據面積不同，細分為4種類型，住客能根據預算與喜好自由選擇。　圖：Route Inn Japan co., Ltd.／來源
▲館內雙床房根據面積不同，細分為4種類型，住客能根據預算與喜好自由選擇。　圖：Route Inn Japan co., Ltd.／來源

具備單人房、雙人房、雙床房、三床房等多種房型，只要透過飯店官網預約，還能享免費館內早餐，更是讓旅人荷包省上加省！雙床房包含早餐，每人每晚9,000日圓起。

◎ 埼玉縣 Hotel ROUTE INN Grand 秩父

．交通：秩父本線秩父站徒步約6分鐘。

．地址：埼玉縣秩父市大宮4628-2

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早餐 美景 公園

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