露營控到東京必逛！3間「風格露營選品店」尋找日本限定商品

日本戶外用品深具口碑，露營裝備與用具不僅品質優秀、種類多元，還有很多台灣買不到的獨特原創商品，讓露營控趨之若騖。

新宿／Alpen TOKYO超齊全戶外用品專賣店、SOLO CAMP一人露營用具

「Alpen TOKYO」，是日本知名運動用品專賣店Alpen集團中最大旗艦店。圖片來源／© Alpen

2022年春天於新宿開幕的「Alpen TOKYO」，是日本知名運動用品專賣店Alpen集團最大旗艦店，全店有地下2樓至8樓，銷售商品數多達35萬件。

其中露營用品區「Alpen Outdoors」就占4、5兩層樓，用品琳瑯滿目。便捷的地理位置，自新宿車站東口走路1分鐘即可到達，喜愛戶外休閒的人到東京時不要錯過。

陳列數萬件商品、超齊全露營用品專賣店「Alpen TOKYO」。圖片來源／© Alpen

露營用品區「Alpen Outdoors」占4、5兩層樓。圖片來源／© Alpen

走進4樓賣場就感受著濃濃的露營氛圍，顯眼的中央展示區，搭好帳篷用具擺設齊全，這悠閒的景象對露營初學者來說，馬上進入趣味十足的露營休閒意境；而戶外活動資深老手，看到現場陳列的新穎品項，更是滿滿吸引力，是一個添購各樣新品的最佳場所。

深具吸引力的4樓展示區，銷售來自世界各地240種品牌、約7萬項豐富商品，而展示區將各種露營所需品，以「LIVing」、「DINing」、「SLEEPing」等作為分類。除了展售露營用小道具、廚具、寢具之外，還有照明「AKARI」、升火「TABIKI」等細項。

現場陳列的新穎品項，具有滿滿吸引力。圖片來源／© Alpen

SOLO CAMP（一人露營）專區。圖片來源／© Alpen

日本近年很流行SOLO CAMP（一人露營），後疫情時代興起這種戶外新玩法，在大自然中獨自紮營、品酒、料理、休憩等，賣場也設置「SOLO」專區，提供多元的單人露營用具。

食物「FOOD」等各類用品也很豐富，甚至有與食品廠商聯手合作的露營用食材，分類清晰的展示區塊讓顧客能輕鬆地選擇自己喜歡的用品和器具。

5樓是知名露營品牌專區，包含Coleman、LOGOS、Nordisk、THE NORTH FACE、DOD、Snow Peak，以及Alpen自身品牌Alpen Outdoors，每個展區都有實體展售，顧客可以透過預約帳篷試搭服務，親身體驗商品特色與優質之處。

立川／muraco TACHIKAWA

「muraco TACHIKAWA」走極簡潮流路線，從店面到商品設計都很新穎。圖片來源／© muraco

露營也可以極簡？！日本戶外休閒品牌muraco於2002冬季在東京的立川市成立首間旗艦店「muraco TACHIKAWA」，走極簡潮流路線，從店面到商品設計都很新穎，低調又具高質感，是一家流露都會氣息的戶外用品專賣店。

muraco品牌最初誕生於金屬加工廠，承襲工匠精神，品牌以極簡風格打造出材料少、功能性佳的戶外用品，受到許多露營愛好者青睞。

品牌以極簡風格打造出材料少、功能性佳的戶外用品，受到許多露營愛好者青睞。圖片來源／© muraco

賣場由名建築家谷尻誠與吉田愛所率領的建築設計事務所SUPPOSE DESIGN OFFICE設計，而谷尻誠本身就是一名露營愛好者。店內設計以冷冽的工業風格展示著muraco所有商品，商品本身多為低彩度，以「黑、白、灰」為色彩基調，「Factory × Gallery」的設計概念，讓展場空間獨樹一幟，逛起來格外雅致舒適。

店內設計以冷冽的工業風格展示著muraco所有商品，商品本身多為低彩度，以「黑、白、灰」為色彩基調。圖片來源／© muraco

muraco 生活周邊系列也兼具創意與實用性，精簡設計不僅可用於露營場域，也很適合在日常生活中使用。圖片來源／© muraco

戶外裝備人氣極高外，muraco 生活周邊系列也兼具創意與實用性，精簡設計不僅可用於露營場域，也很適合在日常生活中使用。

muraco TACHIKAWA距離JR立川車站走路8分鐘、距多摩都市單軌電車立川北車站走路4分鐘，來到這裡也可順道逛逛該店所在地，綠意盎然的購物中心「GREEN SPRINGS」。

muraco TACHIKAWA位於綠意盎然的購物中心「GREEN SPRINGS」中。圖片來源／© muraco

東京車站／Snow Peak LAND STATION TOKYO露營界超人氣品牌推「Snow Peak Cafe」

超人氣品牌Snow Peak 2022年夏季在東京車站旁的「KITTE丸之內」新裝開幕。。圖片來源／© Snow Peak

台灣露營界十分熟悉的超人氣品牌Snow Peak，2022年夏季在東京車站旁的「KITTE丸之內」新裝開幕。店面寬廣應有盡有，從露營用品到戶外活動服飾一應俱全。

從露營用品到戶外活動服飾一應俱全。圖片來源／© Snow Peak

除了水瓶、餐具、燈具、烤肉爐、焚火台等各種露營用品外，帳篷等實物展示也十分吸睛。就算不是用於露營，不少生活中的便利用品，也很適合遠程或海外旅行者使用，做為伴手禮也很恰當。

其中，限定販售東京之色「江戶紫」的「雪峰鈦雙層杯」與「鈦金屬多功能匙叉」是明星商品，不僅強調其輕量與保溫機能，在設計上也讓人驚豔。

限定販售東京之色「江戶紫」的「雪峰鈦雙層杯」與「鈦金屬多功能匙叉」是明星商品。圖片來源／© Snow Peak

店內也展售戶外活動服飾與鞋款，這些具有實用與高機能性的穿搭，不但深具品味，也提升戶外活動的整體質感。

這家店一大特色是在同一層樓設有「Snow Peak Cafe」，除了提供飲料、蛋糕等甜點，還有咖哩簡餐等餐食，逛逛戶外用品店累了就可以在店內歇歇腳享用美食，店內桌椅都是該品牌商品。

「Snow Peak Cafe」，除了提供飲料、蛋糕等甜點，還有咖哩簡餐等餐食。圖片來源／© Snow Peak

「Snow Peak Cafe」桌椅都為該品牌商品，讓客人可以小憩一番。圖片來源／© Snow Peak

muraco TACHIKAWA地址：東京都立川市緑町3番1 GREEN SPRINGS 2階 E1 202網址：https://muracodesigns.com/pages/muraco-tachikawa

Snow Peak LAND STATION TOKYO地址：東京都千代田区丸の内２丁目７−２ KITTE 4F網址：https://www.snowpeak.co.jp/landstation/tokyo/

編輯／林芳如

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213330