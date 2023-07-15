2023年日本「七夕活動大推薦」！ 夏日七夕祭典、七夕竹、七夕花火 共創難忘美好回憶

在日本的七夕中，有把願望寫在稱為短冊的紙片，再掛到竹子上就能夠實現願望的說法哦，每個地方的七夕活動又有很不一樣的特色，如果剛好在七八月來到日本旅遊，不妨來體驗看看很常在漫畫中還有日劇裡出現的夏日七夕祭典吧。

阿佐谷商店的七夕活動，每到七夕周圍的商店開始陸續掛起七夕相關的裝飾品，但與其他祭典不同的是，一整條的商店街還會掛上各式各樣可愛的吉祥物和動漫人物的大型裝飾物，一整條商店街天花板都掛滿了各種角色的裝飾品，可以看見許多很有趣的角色被掛在商店街上，整條商店街被裝飾得非常華麗，宛如一場熱鬧的嘉年華活動。

雖然很多裝飾品都和七夕沒有關係，讓人感到既好笑又問號，但看著也很有趣別有一番風味，這也成為了阿佐谷商店街七夕活動的最大特色，在七夕活動期間商店街附近也會擺上許多小吃攤販，讓遊客可以邊吃邊逛。

阿佐谷商店街七夕活動

活動日期：2023/08/04(五)～2023/08/08(二)

時間：10:00～22:00

會場：阿佐谷パールセンター商店街

地址：〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南１丁目３６−７

鄰近車站 阿佐ケ谷駅 / 南阿佐ケ谷駅

料金・費用：免費

官方網站

圖片來源：東京鐵塔官網

每年的六月中旬開始展開的七夕活動 ，位在東京鐵塔150m展望台處，使用了數以萬顆的LED燈打造出藍色銀河星空 ，讓人感覺置身於銀河之中，從外面抬頭仰望東京鐵塔，也能看見一片蔚藍燈海，穿上浴衣就能完全沈浸在牛郎與織女的故事氛圍當中了，感受到了東京鐵塔滿滿的夏日風情。

東京鐵塔 天之川光之祭

活動日期： 2023/06/16(五)～2023/09/24(日)

點燈時間 ： 9:00～22:30

舉辦地點： 東京タワー メインデッキ1階

地址 ： 東京都港区芝公園 4-2-8

鄰近車站 ： 赤羽橋駅 / 御成門駅 / 大門駅 / 浜松町駅 / 神谷町駅

料金・費用： 購買150m展望台券

大人 1200

高中生 1000

小孩（中小學）700

幼兒（0～4歲）500

官方網站

東京大神宮在7月7日將進行七夕的祈願活動，在七夕活動的期間（6月1日～7月7日）如果想在7月7日的祈願儀式上得到神職員的心願成就和除災招福的祈福儀式，可以向受付所提出申請，儀式結束後可以獲得特別製作的「七夕守」當作紀念品，不過七夕守是會用郵寄的方式寄到居住地，這對從海外來的旅客可能會不太方便，但是不用灰心，在七夕活動期間東京大神宮也出了許多七夕限定的各種可愛御守，也很值得買來收藏。

圖片來源：東京大神宮官網

另外日本的七夕有把心願寫在短冊上掛在竹子上就能達成的說法，所以在6月1日～7月7日也有販售顏色繽紛的短冊，其中還有三種特別短冊，分別是織姬短冊・彥星短冊和幸福星短冊三種短冊可供選擇，寫上自己的心願掛到院內的竹子裝飾上，搭配夜間的點燈，氣氛一下子就上來了呢！

東京大神宮七夕祈願祭

活動日期：2023/6/1（四）～2023/7/7日（五）（祈願活動7月7日）

營業時間：6:00～21:00

舉辦地點：東京大神宮

地址：〒102-0071 東京都千代田区富士見２丁目４−１

飯田橋站徒步3分鐘

官方網站

圖片來源：湘南平塚七夕祭典官網

關東最大級的七夕祭典活動，被認證為日本三大七夕祭典之一的「湘南平塚七夕祭典」 ，活動期間整個街道會掛上色彩斑斕的傳統七夕裝飾品 ，以及各式各樣的演出活動 ，為期三天的活動使得鄰近的平塚車站非常熱鬧 ，其中「七夕舞蹈遊行」是祭典的最大看頭之一 ，每年都吸引許多人參加 ，穿著浴衣一起同樂。

湘南平塚七夕祭典

活動日期：2023/７/７(五)～2023/7/９(日) 為期三天

時間：時間晚上八點結束 最後一天為七點結束

舉辦地點：湘南スターモール商店街

地址： 〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町９

鄰近車站： 平塚站北口

料金・費用：免費

圖片來源：仙台七夕祭官網

仙台的七夕祭是堪稱最美的七夕祭典 ，也是日本三大七夕祭典之一 ，每年的這個時候整個仙台街道上都會掛滿了色彩繽紛的七夕裝飾 ，仙台的七夕活動是從伊達政宗時代開始一直延續至今擁有悠久歷史的傳統活動 ，是馳名國際的祭典 ，每年的大約8月舉行為期三天的活動 ，將會吸引將近200萬人前來共襄盛舉。

「前夜祭・仙台七夕花火祭」

圖片來源：仙台七夕花火祭官網

另外仙台的七夕祭典活動有舉辦前夜祭，於8月5日舉辦第53屆七夕花火大會，舉辦地點為仙台西公園，活動時間是19:15～20:15，海報特地設計成了像少女戀愛漫畫的風格，夏天果然是戀愛的味道呀！

仙台七夕祭典

活動日期:2023/08/06(日)～2023/08/08(二)

舉辦地點：宮城縣仙台市中心部商店街、市內全域

鄰近車站：JR「仙台」站

料金・費用：免費

官方網站

前夜祭・仙台七夕花火祭

活動日期：2023/08/05(六)

時間：19:15～20:15

舉辦地點：仙台西公園周邊

鄰近車站：仙台市地下鉄 国際センター駅

官方網站

因位置處於高海拔的貴船神社，就算是炎熱的七八月也依舊讓人感到涼爽舒適，是個人氣的避暑勝地，以祭拜水神「高龗神」而聞名的京都貴船神社，同時也以結緣著名的神社，今年將在7月1日起到8月15日舉辦七夕活動，在短冊上寫上心願，神社內擺上約30株的籐竹裝飾，到了夜晚打上燈光營造七夕氛圍，且貴船神社一直以來都給人一種神秘的感覺，晚上造訪貴船神社也是另一種特別的體驗呢。

貴船神社-「七夕竹裝飾點燈」

活動日期：2023/07/01（六）～2023/08/15(二)

點燈時間：傍晚到20:00為止

舉辦地點：貴船神社

地址：〒601-1112 京都府京都市左京区鞍馬貴船町１８０

交通：叡山電車 貴船口車站出口步行30分鐘

從貴船口車站出口搭乘京都巴士在｢貴船｣下車､步行5分鐘

料金・費用：免費

官方網站

圖片來源：安城七夕祭典官網

日本的三大七夕祭典之一的安城七夕祭典，今年也將舉辦第70屆的七夕活動，擁有「希望日本第一」的稱號，這幾年也陸陸續續的舉辦與許願相關的活動，歷年的七夕祭典舉辦場次至2008年為止由「祭典廣場」改名為「希望廣場」，為此還設計出了可愛的代表吉祥物願望精靈「きーぼー」（與希望同音）。安城七夕活動舉辦為前三天，整個街道上會掛滿七夕裝飾品，當天少不了和大家一起寫短冊的活動，還有傳統祭典的歌舞表演，到了夜晚會有安城七夕祭典特有的竹筒點燈和蠟燭活動，許多的蠟燭點燈擺在一起場面非常美麗，穿著浴衣搭配在一起，肯定能拍出不少美照。

圖片來源：安城七夕祭典官網

安城七夕祭典

活動日期：2023/08/04（五）～2023/08/06(日)

舉辦地點：安城站周邊

料金・費用：免費

官方網站

7月7日七夕當天位於大阪的天滿橋，將舉行「令和OSAKA天之川傳說」活動，2010年時舉辦了此活動而得到了盛大的迴響，當年大約有4萬人造訪，大家都期望活動可以再開，主辦也聽見了大家的心聲，此活動也得以延續，因疫情此活動睽違了四年在今年終於恢復舉辦了，在夜晚將七夕時人們許的願望化做藍色的光球「祈禱星」，將一個一個的祈禱星放到天滿穿，祈禱星隨著河流流動，形成了像銀河般壯觀的場景，只要購買入場券就能將自己的願望化成祈禱星哦！目前祈禱星放流券熱烈販售當中。

是不是非常美呢！在放流祈禱求的過程中，河川上也會有船隻來來往往，在夜晚時看上去就好像船開在銀河上的感覺，就像在看科幻電影一樣。

令和OSAKA天之川傳說2023

活動日期：2023/7/7（五）

舉辦地點：大川・天満橋〜天神橋周辺(八軒家浜等)

地址：〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町

活動時間：18:00開放入場 19:00開始放流活動

購票資訊：事前購票1200/當日票1500

官方網站

文章撰寫：Miya

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