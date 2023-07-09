又看到富士山了！ 鎌倉自由行逛好逛滿 鎌倉、江之島、芝公園充實一日遊攻略

跟著 Claire 於 2023-05-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 小町通、鶴岡八幡宮、鎌倉大佛。

鎌倉是日本三大古都之一，是來到東京的必去景點，只需要一個小時的車程就可以順遊不少景點，例如：鶴岡八幡宮、鎌倉大佛、灌籃高手平交道（此景點之前有去過，所以此次不做介紹），這次也超級幸運，能夠從江之島看到富士山，有來東京的朋友，也來這裡來個一日遊吧✨

小町通 | 1 小時

來鐮倉一定會到車站前的小町通商店街逛逛，這裡有好多美食與特色店家，可以說最熱鬧的一條商店街，此時走到肚子有點餓，還買了咖哩起士可樂餅，酥脆可口，建議和朋友一起share一個就好，不然我覺得一大早自己吃一個好油膩，短短不到一公里的商店，還真的是好多東西，還有看到冰淇淋、大佛餅乾可以選擇🤤

鶴岡八幡宮 | 1 小時

沿著小町通商店街走到底，到鶴岡八幡宮，是神奈川鎌倉非常有名的神社，主要供俸日本的戰神，廟前廣場還有很多美食攤販可以吃😍😇，有嘗試了雞皮攤販，是需要站著吃，還滿道地的，偏鹹。

吃完到鶴岡八幡宮內走走，有在網路上看到在櫻花季的時候，有一個櫻花隧道相當美麗，可惜沒有看到🌸

鎌倉大佛 | 1 小時

坐車到江之電長谷站有一個鎌倉唯一的國寶佛像、也是日本國內的第二大佛像，供奉著阿彌陀佛本尊，是一個知名地標，現場也是非常多人，我上次來的時候是處於櫻花季期間，拍起來很漂亮，在這裡走走你可以看到宏偉的雕刻搭配後方壯麗的景色，值得來訪😍🥰

鎌倉ROAST BEEF STAND | 1 小時

其實鎌倉有名的是吻仔魚，只是我不太敢吃生的吻仔魚🤣，於是找了一家方便的小餐車，就位於車站旁邊的：鎌倉ROAST BEEF STAND，有三明治、捲餅、米食可以選擇，搭配不同種的牛肉、吃不夠的話也可以加點附餐，或是更多牛肉或蔬菜，口味偏清爽，醬汁偏酸味，適合很熱的天氣，而且也很方便快速😍

江之島 | 10 分鐘

江之島是一座位於鎌倉周邊的小島，出站後一直走，會過一座橋，望過去就是極具特色的街道了，一旁的美麗景色，天氣好的時候還可以看到富士山，是非常受歡迎的觀光地，在這裡你可以看到燈塔，還有超大章魚煎餅🐙，但是這次遇到黃金週，所以真的非常多人，差點就擠不進去了，建議要來的可以避開假日

東京鐵塔 | 1 小時

說到日本，一定沒有人不知道東京鐵塔，是位於日本東京芝公園的一座電波塔，是日本第二高的結構物，僅次於東京晴空塔，在東京有許多地方可以觀賞到不同視角的東京鐵塔，但最近的，我就直接到東京鐵塔下方看，可以用廣角鏡，直接把東京鐵塔整隻收進照片裡🧒🏻❗

芝公園 | 30 分鐘

要在東京拍到視野超棒的東京鐵塔，來芝公園就對了⛲️，是日本最早的公園之一，你可以選擇在這裡繞一整圈就有不同的角度可以看東京鐵塔，而且傍晚接近夕陽西下的時候映照下來真的超級美，沿路上也看到很多在地的親子家庭來這裡散步運動，也是很好的選擇😍，覺得住在這裡的人們真的好幸福啊

梅丘壽司美登利 澀谷店 | 1 小時

來到日本一定要吃壽司🍣，找到這家連鎖的美登利，雖然台北有，但我沒有吃過，直接來澀谷店吃，這家沒有事先訂位，所以每次到了用餐時間都要排好長一個隊伍，但幸好座位流動率蠻快的，不到40分鐘就輪到我們了，超喜歡吃他們的超大干貝，真的大又新鮮好吃，而且還有像是鮪魚、鮭魚、比目魚鰭邊，超讚，吃的很飽，而且壽司師傅很熱情，每隔一段時間都會向全體問候，一定要吃看看😍

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