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日本全國美味拉麵齊聚一堂！「東京拉麵節」10月下旬開幕

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圖：Ramen Data Bank／來源
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集結各地美味拉麵的「東京拉麵節2023」將在10月盛大登場。　圖：Ramen Data Bank／來源
集結各地美味拉麵的「東京拉麵節2023」將在10月盛大登場。　圖：Ramen Data Bank／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本規模最大的戶外拉麵節，就在東京！拉麵愛好者必吃一趟的經典美食活動「東京拉麵節」今年將在10/26～11/5登場，來自日本全國各地的美味拉麵一次集結，連續11天帶來讓人大飽口福的拉麵饗宴。

▲東京拉麵節過往排隊盛況。　圖：Ramen Data Bank／來源
▲東京拉麵節過往排隊盛況。　圖：Ramen Data Bank／來源

今年的東京拉麵節圍繞2大主題，邀請深受國際觀光客喜愛的各大拉麵品牌進駐展攤外，也強力宣傳使用當地食材烹調的「新當地拉麵」。平常必須前往當地才能品嘗的稀有拉麵，只要來到拉麵節會場就能輕鬆大啖，匯聚當地特色的湯頭與獨特配料，讓人一口接一口！

▲東京拉麵節的前身為2009年登場的東京拉麵秀，是舉辦10年以上的東京秋季經典美食活動。　圖：Ramen Data Bank／來源
▲東京拉麵節的前身為2009年登場的東京拉麵秀，是舉辦10年以上的東京秋季經典美食活動。　圖：Ramen Data Bank／來源

活動會場設置於鄰近東京甜點天堂「自由之丘」的駒澤奧林匹克公園，開放免費入場，品嘗拉麵則需要額外購買「拉麵券兌換券」，每碗拉麵訂價為均一價1張兌換券（價值1,000日圓含稅）。

◎ 東京拉麵節2023

‧ 活動期間：10／26～11／5

‧ 時間：10：30～20：30（※10／31與11／5提前至18：00結束）

‧ 拉麵兌換券：1,000日圓（日本7-11售票平台事前購買或當日購買）

‧ 會場：駒澤奧林匹克公園中央廣場

‧ 交通：東急田園都市線「駒澤大學」站徒步約12分鐘；或由自由之丘、惠比壽、澀谷、田園調布站換乘公車前往「駒澤公園」，車程約12～26分鐘。

‧ 地址：東京都世田谷區駒澤公園1-1

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拉麵 東京 公園

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