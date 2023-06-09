快訊

誰的鐵路節？從清國到民國的鐵道史「正統生日」問題

鍾沛君爆料文藏1細節 眼尖鄉民曝「有證據」：坐等畫面流出

拜訪東京妖貓旅館！《地縛少年花子君》期間限定咖啡廳　大阪7月登場

JAPANKURU／ JAPANKURU日本酷樂

這次的期間限定咖啡廳，可愛的花子君變成貓妖迎接各位到來的樣子，那可愛的檔次又更加的提升了！！此次的咖啡廳開催期間為4/27～7/2其中又分為上半期及下半期,兩個期間分別提供的餐點和飲料是完全不一樣的，兩個期間的餐點也都非常吸引人，很容易就讓人選擇障礙發作。

這次的活動不僅在東京舉行，7/12〜9/18開始也在大阪展開哦。

圖片來源：官方網站

目前已開始提供下半期的餐點與飲料，是不是每一樣都超級可愛，而且每樣餐點拍照起來都非常好看，很適合帶著自己喜歡角色的周邊到現場與餐點一同拍照。

圖片來源:官方網站

如果想要外帶回家的也有提供外帶的餐點，包裝都是經過精心設計的。

東京場的舉辦地點是在motto cafe 池袋店，距離池袋車站東口走路大約2-3分鐘左右的距離，到達門口就可以看到擺放著可愛的花子君和寧寧的招牌，有事前預約的話可在自己預約時段的前五分鐘在門口排隊等待入店，有預約的客人入店前店員會需要核對身份，所以記得要帶護照或是在留卡出示證件，如果當日無預約一樣可以在時段開始後入店用餐。

一進到店內就能看到牆上掛個每個角色這次的妖貓造型，讓大家可以一進到店裡開始大拍特拍，個人特別喜歡司所以給了他特寫，當然少不了花子君跟寧寧這對小情侶的人形立牌，あいだいろ老師也有在人形立牌上面簽名，牆面佈置配上和風音樂，進到店內整個心情就愉悅了起來。

這邊點的餐點是前半期的「司與普的流星散壽司」與飲料「花子君的蔓越梅果汁」，這次的咖啡廳點餐過程都是透過桌子抽屜中的平板來完成的，不需要與店員溝通，就算是不會日文的外國人也可以安心點餐，店內也可購買咖啡廳限定周邊商品，商品的部分一樣也是透過平板即可購買，購買完成後店員會自動把購買的商品一一送到客人桌邊，在店內所有的消費都是用餐完畢後到樓下才結帳。

照片中的周邊商品都是去店內用餐時購買的，非常好買，一不小心就讓錢包哭泣，餐點的部份個人想法是，就主題餐廳來說真的做得非常好吃，個人不是很敢吃生魚片的類型也完全沒有問題，比較可惜的部分是不小心花太多錢在周邊上沒所以沒有機會吃到點心。

地敷少年花子君咖啡廳-妖貓旅館 花子亭

活動場地：motto cafe 池袋店

活動地點：東京都豊島区東池袋1-3-2 前島ビル

活動日期：【前半期間】2023年4月26日（水）〜5月29日（月）

【後半期間】2023年5月30日（火）〜7月2日（日）

營業時間：11:00〜20:00

交通方式：JR池袋站「東口」徒步2分鐘

官方網站｜JAPANKURU活動日曆

延伸閱讀：江之電配TKG雞蛋拌飯鹹魚定食 鐮倉美食古民宅咖啡YORIDOCORO

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 東京 外帶

延伸閱讀

反對北約在日本東京設辦事處 陸外交部：北約要保持頭腦清醒

超人氣動漫藍色監獄原畫展大阪場 玲王、凪角色現身會場！？

金融時報：馬克宏反對北約在東京設辦事處 不支持擴張到北大西洋以外

蔡阿嘎酸日本5名店被炎上 歐陽靖住東京7年經驗：是有多氣？

相關新聞

日本全國美味拉麵齊聚一堂！「東京拉麵節」10月下旬開幕

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本規模最大的戶外拉麵節，就在東京！拉麵愛好者必吃一趟的經典美食活動「東京拉麵節」今年將在10/26～11/5登場，來自日本全國各地的美味拉麵一次集結，連續11天帶來讓人

拜訪東京妖貓旅館！《地縛少年花子君》期間限定咖啡廳　大阪7月登場

這次的期間限定咖啡廳，可愛的花子君變成貓妖迎接各位到來的樣子，那可愛的檔次又更加的提升了！！此次的咖啡廳開催期間為4/27～7/2其中又分為上半期及下半期,兩個期間分別提供的餐點和飲料是完全不一樣的，

到東京21_21 DESIGN SIGHT逛「Summer Greetings by HAY」夏日迷你市集

「Summer Greetings by HAY」快閃店於即日起至6月25日，在東京21_21 DESIGN SIGHT登場。整體空間由室內設計師作原文子策劃，現場不只展出荷蘭設計大師Gerrit Thomas Rietveld經典設計單椅Crate Collection復刻版新色，以及HAY 2023春夏系列新品，還能在HAY迷你市集裡尋寶，入手極具設計感的雜貨好物。

富士小鎮漫遊！ 日本春日富士山腳下一日遊 芝櫻花海、道地小吃與義式冰淇淋

跟著 阿他麻孔固力 X 頭コンクリ 於 2022-05-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 富士芝桜まつり会場、いでぼく、お好み食堂 伊東。 這篇遊記帶大家探索靜岡縣的小城市富士宮和富士、不管是景點或是美食都充滿日本在地的魅力。

大玩復古風！ 村上隆彩虹微笑小花 東京喫茶「Coffee Zingaro」 重返美好昭和年代

走入當代藝術家村上隆企劃的復古喫茶店「Coffee Zingaro」，感受1960至1970年的昭和美好代，從喫茶店內裝、甜點及飲品、娛樂及店員制服，都以村上隆著名的「彩虹笑臉小花」為主題，在這裡還可

2023東京購物新景點落成！ 最大巴士轉運站、特色品牌.. 3大原因必逛「東京中城八重洲」商場

位於東京車站對面，眾所矚目的2023東京新地標東京中城八重洲（東京ミッドタウン八重洲）華麗登場了！這是繼六本木、日比谷之後的第三家東京中城品牌，融合傳統文化與現代感設計，匯集著名日本當地品牌商家，首次

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦