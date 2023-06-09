拜訪東京妖貓旅館！《地縛少年花子君》期間限定咖啡廳　大阪7月登場

這次的期間限定咖啡廳，可愛的花子君變成貓妖迎接各位到來的樣子，那可愛的檔次又更加的提升了！！此次的咖啡廳開催期間為4/27～7/2其中又分為上半期及下半期,兩個期間分別提供的餐點和飲料是完全不一樣的，兩個期間的餐點也都非常吸引人，很容易就讓人選擇障礙發作。

這次的活動不僅在東京舉行，7/12〜9/18開始也在大阪展開哦。

圖片來源：官方網站

目前已開始提供下半期的餐點與飲料，是不是每一樣都超級可愛，而且每樣餐點拍照起來都非常好看，很適合帶著自己喜歡角色的周邊到現場與餐點一同拍照。

圖片來源:官方網站

如果想要外帶回家的也有提供外帶的餐點，包裝都是經過精心設計的。

東京場的舉辦地點是在motto cafe 池袋店，距離池袋車站東口走路大約2-3分鐘左右的距離，到達門口就可以看到擺放著可愛的花子君和寧寧的招牌，有事前預約的話可在自己預約時段的前五分鐘在門口排隊等待入店，有預約的客人入店前店員會需要核對身份，所以記得要帶護照或是在留卡出示證件，如果當日無預約一樣可以在時段開始後入店用餐。

一進到店內就能看到牆上掛個每個角色這次的妖貓造型，讓大家可以一進到店裡開始大拍特拍，個人特別喜歡司所以給了他特寫，當然少不了花子君跟寧寧這對小情侶的人形立牌，あいだいろ老師也有在人形立牌上面簽名，牆面佈置配上和風音樂，進到店內整個心情就愉悅了起來。

這邊點的餐點是前半期的「司與普的流星散壽司」與飲料「花子君的蔓越梅果汁」，這次的咖啡廳點餐過程都是透過桌子抽屜中的平板來完成的，不需要與店員溝通，就算是不會日文的外國人也可以安心點餐，店內也可購買咖啡廳限定周邊商品，商品的部分一樣也是透過平板即可購買，購買完成後店員會自動把購買的商品一一送到客人桌邊，在店內所有的消費都是用餐完畢後到樓下才結帳。

照片中的周邊商品都是去店內用餐時購買的，非常好買，一不小心就讓錢包哭泣，餐點的部份個人想法是，就主題餐廳來說真的做得非常好吃，個人不是很敢吃生魚片的類型也完全沒有問題，比較可惜的部分是不小心花太多錢在周邊上沒所以沒有機會吃到點心。

地敷少年花子君咖啡廳-妖貓旅館 花子亭

活動場地：motto cafe 池袋店

活動地點：東京都豊島区東池袋1-3-2 前島ビル

活動日期：【前半期間】2023年4月26日（水）〜5月29日（月）

【後半期間】2023年5月30日（火）〜7月2日（日）

營業時間：11:00〜20:00

交通方式：JR池袋站「東口」徒步2分鐘

官方網站｜JAPANKURU活動日曆

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