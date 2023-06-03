快訊

蘋果WWDC官網藏密語！眼尖網友神破解：敲碗超久的「重磅新品」來了

陳明通傳下莊退休 台大校長：教評會只審懲處不審退休

涉性騷擾找律師捍衛清白 王世堅：實在更令人覺得可恥

富士小鎮漫遊！ 日本春日富士山腳下一日遊 芝櫻花海、道地小吃與義式冰淇淋

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-阿他麻孔固力 X 頭コンクリ

跟著 阿他麻孔固力 X 頭コンクリ 於 2022-05-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 富士芝桜まつり会場、いでぼく、お好み食堂 伊東。

這篇遊記帶大家探索靜岡縣的小城市富士宮和富士、不管是景點或是美食都充滿日本在地的魅力。

富士芝桜まつり会場 | 3 小時

「富士芝桜まつり会場」富士芝櫻祭會場位於日本山梨縣富士吉田市、每年春季4月中旬至5月底舉行都會舉辦富士芝櫻祭。

具體開始和結束日期會因當年花期的變化而有所不同、建議在官網上查看線上直播來確認最新的花況資訊。

https://www.yamanashi-kankou.jp/kankou/spot/p2_4916.html

擁有約80萬株芝櫻的會場面積廣闊、芝櫻的品種多達40種以上、五彩繽紛的花海吸引大量遊客前來。

購票方式有現場購票和網路預購、建議可以事先網路預購、可以避免排隊當天購票。

門票成人1200日幣/孩童600日幣、開車前往的話得額外付費汽車停車費500日幣。（票價查詢於官網2023/04/24）

場內除了有花園之外還有餐廳和移動攤販提供大家飲食的選擇。

いでぼく | 1 小時

「いでぼく」IDeBoku是牧場所經營的咖啡廳、賣各種鮮奶製品和用新鮮牛奶做出的「ジェラート」義式冰淇淋。

根據牛的品種不同所產出牛奶的風味也不一樣、用各種牛奶製作出來的義式冰淇淋香氣和口感也不同。

菜單除了有基本的牛奶口味、還有各種結合在地蔬果等等的口味、例如南瓜、草莓和萊姆葡萄等等。

購買方式是透過票券機買好要單/雙球或是餅乾杯/紙杯的票券、再到冰櫃檯前選擇想要的口味。

這次買的是雙球餅乾杯520日幣。

お好み食堂 伊東 | 2 小時

お好み食堂 伊東位於日本靜岡縣富士宮市、提供大阪燒等等各種日式傳統小吃和富士宮炒泡麵的在地美食。

富士宮炒泡麵是富士宮Ｂ級特色料理、在日式炒麵中享有盛名被認為是最好吃的日式炒麵。

特色在於它的麵條和獨特的醬汁、麵條口感鬆軟又有嚼勁、而獨特的醬汁味道濃郁帶有鹹香和甜味。

推薦點這家的五目富士宮炒泡麵、食材多樣除了有包括花枝、豬肉、香菇、洋蔥、高麗菜等配料之外、還有加靜岡名產櫻花蝦。

這家店人氣很高不管內用或外帶都得等1個多小時以上、推薦可以在開店前先來排隊。

五目富士宮炒泡麵中份650日幣/大份750日幣（參考於當時價位）。

吉原商店街 | 1 小時

靜岡縣富士市的吉原商店街就在吉原本町車站的周邊、是一條充滿歷史的復古商店街。

商店街上有各種老字號的店家、在這街道上用特效相機「写ルンです」拍照的話處處都很有懷舊復古風格。

街道上有各種店家、雜貨店、服飾店、咖啡廳或伴手禮店、也曾經有台灣美食節目團來這採訪。

吉原本町駅 | 10 分鐘

吉原本町車站是岳南鐵道的車站之一。

岳南鐵道是靜岡縣富士市在地鐵道、全長9.2公尺的路線總共10個車站、也是全日本唯一所有車站都能欣賞到富士山。

這次在吉原本町車站的月台上也可以看到富士山身影、推薦富士山愛好者可以搭著這條路線來欣賞個著富士山身影。

かりん糖の和田屋 | 20 分鐘

這家「かりん糖の和田屋」花林唐的和田屋位於吉原商店街上、是一家老字號和菓子店、主要生產和販售花林糖。

花林唐是一種日本的傳統糖果、口感香氣類似麻花卷、用小麥粉和砂糖做成棒狀後油炸、最後再裹上黑砂糖、白砂糖而成的甜點小零食。

和田屋的花林唐有很多種口味、例如如原味、抹茶、巧克力等等、還有最令人好奇的哇沙比口味。

此外入店後店家會提供隨機兩種口味的花林唐和抹茶免費試吃試飲。

每包價位不高、不管是買來自己吃或是送人都很合適！

杉山フルーツ | 20 分鐘

「杉山フルーツ」這家杉山水果店位於吉原商店街上、是一家老字號水果店、主要販售各種新鮮水果貨水果製品。

不管是果汁或是水果果凍都可以吃到水果本身甜味、尤其果凍還可以吃到和看到水果顆粒、價位稍為偏高但品質和味道是無比的、相當推薦！

這次有買草莓果凍600日幣（拍攝當時價位）、光是一杯就有快10顆左右的草莓、CP值蠻高的。

這家店也曾經被台灣的愛玩客節目介紹過、店長對於台灣人也很親切。

Coffee Shop アドニス | 2 小時

「Coffee Shop アドニス」這家Coffee Shop adonis位於吉原商店街上、是一家賣義式料理的老咖啡廳。

其中最有人氣的菜單就是「つけナポリタン」拿玻里義大利麵沾麵1650日幣、這道料理是拿玻里義大利麵的創新版。

據說拿玻里義大利麵沾麵就是發源自這家店、這道料理也成為富士市的靈魂在地美食之一。

粗麵條上灑滿櫻花蝦和檸檬汁、沾著蕃茄為底的高湯醬汁吃、義式融合日式概念的佳餚、喂蕾視覺雙享受！

沾醬不會很死鹹單喝也很美味、配麵條吃是會上癮的味道、很後悔當時沒有加麵。

除此之外、這次還點了和風蘿蔔泥鮪魚義大利麵1210日幣、這道料理口味很清爽很適合炎炎夏日吃。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：富士山腳下的春日一日遊：芝櫻花海、日本道地小吃與富士小鎮漫遊

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

義大利麵 水果 咖啡廳

延伸閱讀

日圓再現甜價！一篇了解超夯「雙幣卡」3大優點、8家雙幣卡比較、和現金回饋哪張好

9折、送富士山杯！藏壽司插旗台中LaLaport　還送鬼滅

影／驚！日本富士急雲霄飛車行駛突故障 17乘客「卡在高空」近一小時

把富士山帶回家！5大河口湖超特別伴手禮　富士山布丁、羊羹、造型餅乾吐司都很美

相關新聞

富士小鎮漫遊！ 日本春日富士山腳下一日遊 芝櫻花海、道地小吃與義式冰淇淋

跟著 阿他麻孔固力 X 頭コンクリ 於 2022-05-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 富士芝桜まつり会場、いでぼく、お好み食堂 伊東。 這篇遊記帶大家探索靜岡縣的小城市富士宮和富士、不管是景點或是美食都充滿日本在地的魅力。

大玩復古風！ 村上隆彩虹微笑小花 東京喫茶「Coffee Zingaro」 重返美好昭和年代

走入當代藝術家村上隆企劃的復古喫茶店「Coffee Zingaro」，感受1960至1970年的昭和美好代，從喫茶店內裝、甜點及飲品、娛樂及店員制服，都以村上隆著名的「彩虹笑臉小花」為主題，在這裡還可

2023東京購物新景點落成！ 最大巴士轉運站、特色品牌.. 3大原因必逛「東京中城八重洲」商場

位於東京車站對面，眾所矚目的2023東京新地標東京中城八重洲（東京ミッドタウン八重洲）華麗登場了！這是繼六本木、日比谷之後的第三家東京中城品牌，融合傳統文化與現代感設計，匯集著名日本當地品牌商家，首次

不用跑去北海道！關東夢幻「薰衣草花海」6月上旬登場 新宿出發1.5hr抵達

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】薰衣草的季節即將到來，準備好去日本追花海了嗎？其實不用遠跑北海道，日本關東就有夢幻紫色花海能夠欣賞！埼玉縣嵐山町的千年之苑薰衣草園，從新宿出發車程只要約1.5小時就能抵達

東京哈利波特影城車站換新裝！ 「西武池袋、豐島園站」重現九又四分之三月台？

讓大家期盼已久的東京華納兄弟哈利波特影城，終於在前些日子宣布，將在今年6月16日正式開幕。光是從大阪環球影城中哈利波特的魔法世界的高人氣，似乎就能料想到大家對於東京的華納兄弟哈利波特影城會有多麼期待。

全球最大「哈利波特影城」6/16東京開幕！五大電影經典場景、魔法世界道具、東京限定體驗及西武哈利波特影城特快車

全球最大「哈利波特影城」6/16東京開幕！五大電影經典場景、魔法世界道具、東京限定體驗及西武哈利波特影城特快車

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦