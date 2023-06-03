富士小鎮漫遊！ 日本春日富士山腳下一日遊 芝櫻花海、道地小吃與義式冰淇淋

跟著 阿他麻孔固力 X 頭コンクリ 於 2022-05-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 富士芝桜まつり会場、いでぼく、お好み食堂 伊東。

這篇遊記帶大家探索靜岡縣的小城市富士宮和富士、不管是景點或是美食都充滿日本在地的魅力。

富士芝桜まつり会場 | 3 小時

「富士芝桜まつり会場」富士芝櫻祭會場位於日本山梨縣富士吉田市、每年春季4月中旬至5月底舉行都會舉辦富士芝櫻祭。

具體開始和結束日期會因當年花期的變化而有所不同、建議在官網上查看線上直播來確認最新的花況資訊。

https://www.yamanashi-kankou.jp/kankou/spot/p2_4916.html

擁有約80萬株芝櫻的會場面積廣闊、芝櫻的品種多達40種以上、五彩繽紛的花海吸引大量遊客前來。

購票方式有現場購票和網路預購、建議可以事先網路預購、可以避免排隊當天購票。

門票成人1200日幣/孩童600日幣、開車前往的話得額外付費汽車停車費500日幣。（票價查詢於官網2023/04/24）

場內除了有花園之外還有餐廳和移動攤販提供大家飲食的選擇。

いでぼく | 1 小時

「いでぼく」IDeBoku是牧場所經營的咖啡廳、賣各種鮮奶製品和用新鮮牛奶做出的「ジェラート」義式冰淇淋。

根據牛的品種不同所產出牛奶的風味也不一樣、用各種牛奶製作出來的義式冰淇淋香氣和口感也不同。

菜單除了有基本的牛奶口味、還有各種結合在地蔬果等等的口味、例如南瓜、草莓和萊姆葡萄等等。

購買方式是透過票券機買好要單/雙球或是餅乾杯/紙杯的票券、再到冰櫃檯前選擇想要的口味。

這次買的是雙球餅乾杯520日幣。

お好み食堂 伊東 | 2 小時

お好み食堂 伊東位於日本靜岡縣富士宮市、提供大阪燒等等各種日式傳統小吃和富士宮炒泡麵的在地美食。

富士宮炒泡麵是富士宮Ｂ級特色料理、在日式炒麵中享有盛名被認為是最好吃的日式炒麵。

特色在於它的麵條和獨特的醬汁、麵條口感鬆軟又有嚼勁、而獨特的醬汁味道濃郁帶有鹹香和甜味。

推薦點這家的五目富士宮炒泡麵、食材多樣除了有包括花枝、豬肉、香菇、洋蔥、高麗菜等配料之外、還有加靜岡名產櫻花蝦。

這家店人氣很高不管內用或外帶都得等1個多小時以上、推薦可以在開店前先來排隊。

五目富士宮炒泡麵中份650日幣/大份750日幣（參考於當時價位）。

吉原商店街 | 1 小時

靜岡縣富士市的吉原商店街就在吉原本町車站的周邊、是一條充滿歷史的復古商店街。

商店街上有各種老字號的店家、在這街道上用特效相機「写ルンです」拍照的話處處都很有懷舊復古風格。

街道上有各種店家、雜貨店、服飾店、咖啡廳或伴手禮店、也曾經有台灣美食節目團來這採訪。

吉原本町駅 | 10 分鐘

吉原本町車站是岳南鐵道的車站之一。

岳南鐵道是靜岡縣富士市在地鐵道、全長9.2公尺的路線總共10個車站、也是全日本唯一所有車站都能欣賞到富士山。

這次在吉原本町車站的月台上也可以看到富士山身影、推薦富士山愛好者可以搭著這條路線來欣賞個著富士山身影。

かりん糖の和田屋 | 20 分鐘

這家「かりん糖の和田屋」花林唐的和田屋位於吉原商店街上、是一家老字號和菓子店、主要生產和販售花林糖。

花林唐是一種日本的傳統糖果、口感香氣類似麻花卷、用小麥粉和砂糖做成棒狀後油炸、最後再裹上黑砂糖、白砂糖而成的甜點小零食。

和田屋的花林唐有很多種口味、例如如原味、抹茶、巧克力等等、還有最令人好奇的哇沙比口味。

此外入店後店家會提供隨機兩種口味的花林唐和抹茶免費試吃試飲。

每包價位不高、不管是買來自己吃或是送人都很合適！

杉山フルーツ | 20 分鐘

「杉山フルーツ」這家杉山水果店位於吉原商店街上、是一家老字號水果店、主要販售各種新鮮水果貨水果製品。

不管是果汁或是水果果凍都可以吃到水果本身甜味、尤其果凍還可以吃到和看到水果顆粒、價位稍為偏高但品質和味道是無比的、相當推薦！

這次有買草莓果凍600日幣（拍攝當時價位）、光是一杯就有快10顆左右的草莓、CP值蠻高的。

這家店也曾經被台灣的愛玩客節目介紹過、店長對於台灣人也很親切。

Coffee Shop アドニス | 2 小時

「Coffee Shop アドニス」這家Coffee Shop adonis位於吉原商店街上、是一家賣義式料理的老咖啡廳。

其中最有人氣的菜單就是「つけナポリタン」拿玻里義大利麵沾麵1650日幣、這道料理是拿玻里義大利麵的創新版。

據說拿玻里義大利麵沾麵就是發源自這家店、這道料理也成為富士市的靈魂在地美食之一。

粗麵條上灑滿櫻花蝦和檸檬汁、沾著蕃茄為底的高湯醬汁吃、義式融合日式概念的佳餚、喂蕾視覺雙享受！

沾醬不會很死鹹單喝也很美味、配麵條吃是會上癮的味道、很後悔當時沒有加麵。

除此之外、這次還點了和風蘿蔔泥鮪魚義大利麵1210日幣、這道料理口味很清爽很適合炎炎夏日吃。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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