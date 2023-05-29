不用跑去北海道！關東夢幻「薰衣草花海」6月上旬登場 新宿出發1.5hr抵達

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】薰衣草的季節即將到來，準備好去日本追花海了嗎？其實不用遠跑北海道，日本關東就有夢幻紫色花海能夠欣賞！埼玉縣嵐山町的千年之苑薰衣草園，從新宿出發車程只要約1.5小時就能抵達

2023-05-29 14:40