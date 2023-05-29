快訊

起死回生？傳高苑科大獲台鋼盟捐助2.8億 有望成首間躲退場命運私校

「蘋果iPad Pro遭竊之旅」從美國到中國說再見 他傷心：人性騙了我

不用跑去北海道！關東夢幻「薰衣草花海」6月上旬登場 新宿出發1.5hr抵達

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：一般社團法人嵐山町觀光協會／來源
圖：一般社團法人嵐山町觀光協會／來源

安排6月去關東旅行，別錯過順遊埼玉縣的薰衣草花海！　圖：一般社團法人嵐山町觀光協會／來源
安排6月去關東旅行，別錯過順遊埼玉縣的薰衣草花海！　圖：一般社團法人嵐山町觀光協會／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】薰衣草的季節即將到來，準備好去日本追花海了嗎？其實不用遠跑北海道，日本關東就有夢幻紫色花海能夠欣賞！埼玉縣嵐山町的千年之苑薰衣草園，從新宿出發車程只要約1.5小時就能抵達。

▲不光只有賞花與體驗，園區內也販售多款薰衣草商品。　圖：一般社團法人嵐山町觀光協會／來源
▲不光只有賞花與體驗，園區內也販售多款薰衣草商品。　圖：一般社團法人嵐山町觀光協會／來源

6/9～6/25期間「嵐山薰衣草祭」盛大登場！6.5公頃腹地內栽植16品種、約22,000株薰衣草，為了讓遊客玩得盡興，園區每天都舉辦採摘薰衣草與薰衣草棒編織（ラベンダースティック）體驗，只要花費1,000日圓就能領取專屬採花筒與剪刀，每一筒大約能裝50～60枝薰衣草讓遊客帶走，相當划算！

▲淡紫色薰衣草霜淇淋打卡超吸睛，逛薰衣草園必嘗鮮！　圖：一般社團法人嵐山町觀光協會／來源
▲淡紫色薰衣草霜淇淋打卡超吸睛，逛薰衣草園必嘗鮮！　圖：一般社團法人嵐山町觀光協會／來源

◎ 埼玉縣 千年之苑薰衣草園「嵐山薰衣草祭」

‧ 期間：6／9～6／25

‧ 開放時間：9：00～16：00（15：00最終入場）

‧ 交通：東武東上線「武藏嵐山」站換乘公車，車程約10分鐘。

‧ 地址：埼玉縣比企郡嵐山町大字鐮形2326

① 採摘薰衣草體驗

‧ 費用：1,000日圓

‧ 報名時段：9：00～15：30（15：00最終受理）

② 薰衣草棒編織

‧ 費用：1,000日圓

‧ 報名時段：9：00～15：30（15：00最終受理）

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

薰衣草 花海 北海道

延伸閱讀

日本Rapidus計劃2025年試產2nm芯片

日本關東好奢華！全棟都有專屬掛流式天然溫泉的豪華露營在這裡

端午節「粽」局之戰！6家粽子「北海道干貝、鮑魚、泰式蝦醬」口味全都有 外送自取不受限

彰化與北海道余市町簽友好交流 兩市長互邀美食之旅

相關新聞

2023東京購物新景點落成！ 最大巴士轉運站、特色品牌.. 3大原因必逛「東京中城八重洲」商場

位於東京車站對面，眾所矚目的2023東京新地標東京中城八重洲（東京ミッドタウン八重洲）華麗登場了！這是繼六本木、日比谷之後的第三家東京中城品牌，融合傳統文化與現代感設計，匯集著名日本當地品牌商家，首次

不用跑去北海道！關東夢幻「薰衣草花海」6月上旬登場 新宿出發1.5hr抵達

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】薰衣草的季節即將到來，準備好去日本追花海了嗎？其實不用遠跑北海道，日本關東就有夢幻紫色花海能夠欣賞！埼玉縣嵐山町的千年之苑薰衣草園，從新宿出發車程只要約1.5小時就能抵達

東京哈利波特影城車站換新裝！ 「西武池袋、豐島園站」重現九又四分之三月台？

讓大家期盼已久的東京華納兄弟哈利波特影城，終於在前些日子宣布，將在今年6月16日正式開幕。光是從大阪環球影城中哈利波特的魔法世界的高人氣，似乎就能料想到大家對於東京的華納兄弟哈利波特影城會有多麼期待。

全球最大「哈利波特影城」6/16東京開幕！五大電影經典場景、魔法世界道具、東京限定體驗及西武哈利波特影城特快車

全球最大「哈利波特影城」6/16東京開幕！五大電影經典場景、魔法世界道具、東京限定體驗及西武哈利波特影城特快車

2023年一定要去！ 富士山新名所「FUJI GATEWAY」 樂活在富士山麓的壯美大地

富士山又多了一個樂活新名所！複合式自然探險園區「FUJI GATEWAY 」 2023年4月29日正式開幕，從展望絕景的篝火野營、親子共享的森林樂園、活絡身心靈的山林健行到展現在地魅力的選物，FUJI

日本關東好奢華！全棟都有專屬掛流式天然溫泉的豪華露營在這裡

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】位於關東首屈一指千年溫泉鄉神奈川縣湯河原町的豪華露營區「THE BASE GLAMPING YUGAWARA」在去年春季開幕，主打為神奈川縣內首座結合溫泉與豪華露營雙重魅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦