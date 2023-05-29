不用跑去北海道！關東夢幻「薰衣草花海」6月上旬登場 新宿出發1.5hr抵達
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】薰衣草的季節即將到來，準備好去日本追花海了嗎？其實不用遠跑北海道，日本關東就有夢幻紫色花海能夠欣賞！埼玉縣嵐山町的千年之苑薰衣草園，從新宿出發車程只要約1.5小時就能抵達。
6/9～6/25期間「嵐山薰衣草祭」盛大登場！6.5公頃腹地內栽植16品種、約22,000株薰衣草，為了讓遊客玩得盡興，園區每天都舉辦採摘薰衣草與薰衣草棒編織（ラベンダースティック）體驗，只要花費1,000日圓就能領取專屬採花筒與剪刀，每一筒大約能裝50～60枝薰衣草讓遊客帶走，相當划算！
◎ 埼玉縣 千年之苑薰衣草園「嵐山薰衣草祭」
‧ 期間：6／9～6／25
‧ 開放時間：9：00～16：00（15：00最終入場）
‧ 交通：東武東上線「武藏嵐山」站換乘公車，車程約10分鐘。
‧ 地址：埼玉縣比企郡嵐山町大字鐮形2326
① 採摘薰衣草體驗
‧ 費用：1,000日圓
‧ 報名時段：9：00～15：30（15：00最終受理）
② 薰衣草棒編織
‧ 費用：1,000日圓
‧ 報名時段：9：00～15：30（15：00最終受理）
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