東京哈利波特影城車站換新裝！ 「西武池袋、豐島園站」重現九又四分之三月台？

讓大家期盼已久的東京華納兄弟哈利波特影城，終於在前些日子宣布，將在今年6月16日正式開幕。光是從大阪環球影城中哈利波特的魔法世界的高人氣，似乎就能料想到大家對於東京的華納兄弟哈利波特影城會有多麼期待。且以日本人偏好講究細節的習慣，總是讓他們打造出來的主題樂園大受歡迎。

當然，這次哈利波特也不例外。在影城正式問世前，作為主要交通站的西武池袋站及影城所在的豐島園站，已經率先「換裝」預熱。而JAPANKURU這次也特別分別到兩個車站捕捉現場畫面，這就來跟你分享報告。

東京哈利波特影城，位於前幾年歇業了的遊樂園豐島園。從東京出發，自池袋搭乘西武鐵道前往，是最主要也最方便的交通方式。池袋站作為東京的交通樞紐站之一，像是JR、東武、西武線等都有經過，人來人往總是匆忙，不過當你踏入西武池袋站後⋯⋯眼前的景象勢必會讓你的魔法師魂有所觸動——車站內的牆面大面積裝飾成如同電影中的國王十字車站一樣的，英式復古風的煉瓦牆，通往站台上的手扶梯和一些柱子上，能見到貓頭鷹、漩渦星星、飛行的魔法師等小裝飾。

儘管西武鐵道並沒有真的特別打造出「九又四分之三月台」，且電車也並非像真的霍格華茲特快列車那樣是蒸汽火車，但光是頗有英倫復古風的裝飾，搭配如彩色玻璃電梯、彩色復活節蛋裝飾等，都讓人不禁興奮期待起來。

在看過池袋的「九又四分之三月台」後，我們搭上電車到了豐島園站。而這裡，似乎更能完整再現霍格華茲特快列車的體驗——因為這裡改裝得更像電影中的霍格華茲車站！經典紅色的車站站體，裝飾有英國電話亭等英倫元素，甚至還能找到霍格華茲特快列車的模型！

除此之外，車站裡還有許多小巧思，連洗手間的男女標示圖樣都十分可愛。

看了無論是西武池袋站還是豐島園站的「魔法變身」，想必讓是粉絲的你興奮不已。若現在到東京，即便樂園還沒有開幕，一樣可以到這兩個車站去走走看看。據日媒消息指出，印有電影《神奇的魔法石》時代的哈利波特、妙麗及榮恩的主題列車，將在5/16起在池袋與豐島園站間運行，一起期待吧。

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