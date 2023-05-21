日本關東好奢華！全棟都有專屬掛流式天然溫泉的豪華露營在這裡
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】位於關東首屈一指千年溫泉鄉神奈川縣湯河原町的豪華露營區「THE BASE GLAMPING YUGAWARA」在去年春季開幕，主打為神奈川縣內首座結合溫泉與豪華露營雙重魅力的營區，境內每一棟都具備專屬源泉掛流式溫泉！
4月拓展後，推出最新奢華客房棟「THE YUGAWARA」，規範只接待12歲以上孩童入住。128平方公尺大空間內具備眺望陽台、專屬溫泉池、足湯池、篝火區等，也提供免費飲料暢飲與專屬啤酒機。最多可供4人同住，不含餐食每人每晚46,900日圓起。
晚餐開放住客自備食材來烤肉之外，營區也推出結合神奈川、湯河原在地美味食材的BBQ套餐可預約，品項包含牛排、金目鯛、火烤鮑魚與海螺、披薩等。早餐則可選擇西式麵包餐盒或日式套餐，據住宿棟別不同，4人同住不含餐每人28,600日圓起；1泊2食則每人39,050日圓起。
神奈川縣 THE BASE GLAMPING YUGAWARA
‧ 交通：JR湯河原站搭乘公車或計程車，車程約7分鐘。
‧ 地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町宮上473-1
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言