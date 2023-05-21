日本關東好奢華！全棟都有專屬掛流式天然溫泉的豪華露營在這裡

「THE BASE GLAMPING YUGAWARA」開幕約一年，今年4月境內再次拓展，推出第10棟住宿設施。 圖：Booking Resort／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】位於關東首屈一指千年溫泉鄉神奈川縣湯河原町的豪華露營區「THE BASE GLAMPING YUGAWARA」在去年春季開幕，主打為神奈川縣內首座結合溫泉與豪華露營雙重魅力的營區，境內每一棟都具備專屬源泉掛流式溫泉！

▲源泉掛流式的天然溫泉雖是露天，但同時確保住客隱私，能夠安心泡湯。 圖：Booking Resort／來源

4月拓展後，推出最新奢華客房棟「THE YUGAWARA」，規範只接待12歲以上孩童入住。128平方公尺大空間內具備眺望陽台、專屬溫泉池、足湯池、篝火區等，也提供免費飲料暢飲與專屬啤酒機。最多可供4人同住，不含餐食每人每晚46,900日圓起。

▲「THE YUGAWARA」的臥室規劃為4張單人床，讓每位住客都有放鬆休憩空間。 圖：Booking Resort／來源

▲夜幕低垂後篝火區呈現浪漫氛圍，用餐後能在此閒聊度過時光。 圖：Booking Resort／來源

晚餐開放住客自備食材來烤肉之外，營區也推出結合神奈川、湯河原在地美味食材的BBQ套餐可預約，品項包含牛排、金目鯛、火烤鮑魚與海螺、披薩等。早餐則可選擇西式麵包餐盒或日式套餐，據住宿棟別不同，4人同住不含餐每人28,600日圓起；1泊2食則每人39,050日圓起。

▲豪華露營區「THE BASE GLAMPING YUGAWARA」晚餐BBQ示意圖。 圖：Booking Resort／來源

神奈川縣 THE BASE GLAMPING YUGAWARA

‧ 交通：JR湯河原站搭乘公車或計程車，車程約7分鐘。

‧ 地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町宮上473-1

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