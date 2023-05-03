2023東京旅遊必訪！ 期間限定哈利波特咖啡廳、花朵藝術體驗展

近期到東京旅遊，可體驗兩大最新景點與展覽活動：期間限定哈利波特咖啡廳，感受魔法世界的奇異餐點；在花朵藝術包覆空間裡，享受個人化打造，療癒的沉浸式花卉藝術展。

在夏季來臨之前，規劃一趟別出心裁的東京之旅吧！

霍格華茲四大學院魔法餐點打卡嘗鮮

哈利波特迷馬上會發現無數熟悉的元素，瞬間進入哈利波特魔法世界。照片來源：東京觀光事務所提供

位於東京赤坂「赤坂Biz Tower」的Harry Potter Cafe，外觀清楚呈現哈利波特的世界觀。照片來源：東京觀光事務所提供

伴隨著哈利波特舞台劇《哈利波特與被詛咒的孩子》移師東京上演，去年7月在赤坂開設的「哈利波特咖啡廳」（Harry Potter Café），在外觀上大量使用魔法世界元素與色彩打造，讓人興奮不已，而在充滿魔法張力的空間，餐點的奇特性更不容錯過；店家採預約制，常常一位難求。

如果你很幸運成功訂到位置，請好好品嘗Harry Potter Cafe所提供的豐富菜色，11:00～17:00為咖啡廳時段，以霍格華茲四大學院為主題的起司吐司拼盤只有在這個時段提供。

以霍格華茲四大學院為主題的４種起司吐司拼盤。照片來源：東京觀光事務所提供

2人以上才可點餐的「霍格華茲 品嘗套餐」，前菜有「9又3/4月台焗豆」等，主菜可以從「龍之吐息 英式烤牛肉」、「貓頭鷹快遞 週日烤肉」之中二選一，最後提供甜點「阿辣哥的隱身處」。照片來源：東京觀光事務所提供

如果無法預約到 Harry Potter Café店內用餐 ，建議利用外帶服務，可以購買霍格華茲四大學院的4種司康和飲料。

僅限咖啡廳和外帶的客人購買的哈利波特周邊產品，非常適合當作給自己或親朋好友的禮物。照片來源：東京觀光事務所提供

而外帶的好處是和咖啡廳的客人一樣，可以購買僅在店內販售的限定版哈利波特周邊商品。但外帶無法事先預約，得多費時排隊，遊客最好多抓點時間。

雖然尚未公布終止營運日期，但據悉將營運至今年7月，哈利波特迷絕對要來體驗看看。

「量身打造」個人化體驗型花朵藝術展

3月中旬在有樂町丸井百貨開幕的體驗型藝術展「NAKED FLOWERS FOR YOU」。照片來源：NAKED FLOWERS FOR YOU Ⓒnaked inc.

沉浸在繽紛奇幻的花花世界，透過五感讓你更貼近自己的高人氣體驗型藝術展「 NAKED FLOWERS 」，在東京開辦常設展「NAKED FLOWERS FOR YOU」，策劃的是日本的知名創意團隊 NAKED, INC.，他們曾在名列世界遺產的二條城、台灣、香港、韓國等地舉辦過沉浸式藝術展，不管在日本國內外都相當受歡迎。

會場中央有以櫻花為主題的藝術空間「櫻彩 OUSAI」，以及紙做的櫻花和投影到地板上的光雕影像呈現出日本的四季之美。照片來源：NAKED FLOWERS FOR YOU Ⓒnaked inc.

在這次的常設展中，最大特色即是主題「 FOR YOU」，結合PHYTOTHERAPY （植物療法）和最新科技，參觀者透過五處帶有交互式要素的庭園，藉由個人資料量身打造，來一場療癒型的沉浸式體驗。

此展覽採用互動式體驗，必須事先註冊會員帳號來取得個人QR CODE，入場後，先接受植物療法診斷，回答身體狀況或最近睡眠品質等10個問題後，即可在展場內到訪各個區域時，根據自己診斷結果進行個人化體驗。

在會場內各個區域，可享受豐富的互動式藝術體驗，如：選擇喜歡的顏色並隨性畫出線條，即可在大螢幕顯示出只屬於自己的花卉。照片來源：NAKED FLOWERS FOR YOU Ⓒnaked inc.

譬如，在「CHOCOLATE GARDEN」，只要展示個人QR CODE，光雕投影顯示出象徵自己目前狀態的大波斯菊，接著在區域內相同顏色的波斯菊花叢裡，你可以免費帶走一片巧克力，是經由醫師指導製成的健康巧克力，成分包含目前你所需要的營養素。

「WILD FLOWER GARDEN」區域與台灣品牌「芯身美茶」合作。照片來源：NAKED FLOWERS FOR YOU Ⓒnaked inc.

在「WILD FLOWER GARDEN」中，系統會建議適合自己狀態的芳草和茶，你可以當場帶走藥用芳草和茶葉，芳草可當作入浴劑使用或者可以沖泡後飲用。茶葉皆為台灣茶品牌「芯身美茶」所提供的，據說，對身體或美容有相當良好的效果。（※此區域為PREMIUM GARDEN，另收體驗費用 )

另外，展場附設「NAKED FLOWERS CAFE」，依據個人診斷結果，提供專屬的思慕雪（Smoothie），可攝取目前所需要的營養素。這裡也有以蒲公英為主題的互動性藝術裝置「DANDELION」，可以悠閒地享受療癒自己的時光。

在「NAKED FLOWERS FOR YOU」，參觀者可以依照自己的狀態享受個人化特別體驗，不僅能欣賞各式花卉為主題的夢幻藝術裝置，還可以進一步了解自己，也是在東京推薦參訪的好地方。

「NAKED FLOWERS CAFE」提供專屬的思慕雪，可攝取所需的營養素。照片來源：NAKED FLOWERS FOR YOU Ⓒnaked inc.

／INFO／

Harry Potter Cafe地址：東京都港区赤坂5-3-1赤坂Bizタワー1階營業時間：咖啡廳時段11:00〜17:00、晚餐時段17:00〜23:00外帶：11:00～23:00 ※不接受預約，人多時將發放整理券網站：https://hpcafe.jp/（日文）訂位：https://www.tablecheck.com/ja/shops/harrypotter-tokyo/reserve （日文／英文）※事先預約制、於訂位網站，須事先登錄信用卡。可先輸入人數來確認是否有空位。不接受電話預約或詢問空位狀況等。其他訂位方式、取消費相關規則等，請確認官網或訂位網站。

NAKED FLOWERS FOR YOU地址：東京都千代田区有楽町２丁目７−１ 有楽町マルイ 8F電話：03-3760-4210（平日10:00〜16:00）營業時間：11:00〜18:00（最後入場:17:30） ※休館日與有樂町丸井相同網站：https://flowers.naked.works/foryou/

編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211513