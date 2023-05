2023東京旅遊必訪！ 期間限定哈利波特咖啡廳、花朵藝術體驗展

近期到東京旅遊,可體驗兩大最新景點與展覽活動:期間限定哈利波特咖啡廳,感受魔法世界的奇異餐點;在花朵藝術包覆空間裡,享受個人化打造,療癒的沉浸式花卉藝術展。

在夏季來臨之前,規劃一趟別出心裁的東京之旅吧!

霍格華茲四大學院魔法餐點打卡嘗鮮

哈利波特迷馬上會發現無數熟悉的元素,瞬間進入哈利波特魔法世界。照片來源:東京觀光事務所提供

位於東京赤坂「赤坂Biz Tower」的Harry Potter Cafe,外觀清楚呈現哈利波特的世界觀。照片來源:東京觀光事務所提供

伴隨著哈利波特舞台劇《哈利波特與被詛咒的孩子》移師東京上演,去年7月在赤坂開設的「哈利波特咖啡廳」(Harry Potter Café),在外觀上大量使用魔法世界元素與色彩打造,讓人興奮不已,而在充滿魔法張力的空間,餐點的奇特性更不容錯過;店家採預約制,常常一位難求。

如果你很幸運成功訂到位置,請好好品嘗Harry Potter Cafe所提供的豐富菜色,11:00~17:00為咖啡廳時段,以霍格華茲四大學院為主題的起司吐司拼盤只有在這個時段提供。

以霍格華茲四大學院為主題的4種起司吐司拼盤。照片來源:東京觀光事務所提供

2人以上才可點餐的「霍格華茲 品嘗套餐」,前菜有「9又3/4月台焗豆」等,主菜可以從「龍之吐息 英式烤牛肉」、「貓頭鷹快遞 週日烤肉」之中二選一,最後提供甜點「阿辣哥的隱身處」。照片來源:東京觀光事務所提供

如果無法預約到 Harry Potter Café店內用餐 ,建議利用外帶服務,可以購買霍格華茲四大學院的4種司康和飲料。

僅限咖啡廳和外帶的客人購買的哈利波特周邊產品,非常適合當作給自己或親朋好友的禮物。照片來源:東京觀光事務所提供

而外帶的好處是和咖啡廳的客人一樣,可以購買僅在店內販售的限定版哈利波特周邊商品。但外帶無法事先預約,得多費時排隊,遊客最好多抓點時間。

雖然尚未公布終止營運日期,但據悉將營運至今年7月,哈利波特迷絕對要來體驗看看。

「量身打造」個人化體驗型花朵藝術展

3月中旬在有樂町丸井百貨開幕的體驗型藝術展「NAKED FLOWERS FOR YOU」。照片來源:NAKED FLOWERS FOR YOU Ⓒnaked inc.

沉浸在繽紛奇幻的花花世界,透過五感讓你更貼近自己的高人氣體驗型藝術展「 NAKED FLOWERS 」,在東京開辦常設展「NAKED FLOWERS FOR YOU」,策劃的是日本的知名創意團隊 NAKED, INC.,他們曾在名列世界遺產的二條城、台灣、香港、韓國等地舉辦過沉浸式藝術展,不管在日本國內外都相當受歡迎。

會場中央有以櫻花為主題的藝術空間「櫻彩 OUSAI」,以及紙做的櫻花和投影到地板上的光雕影像呈現出日本的四季之美。照片來源:NAKED FLOWERS FOR YOU Ⓒnaked inc.

在這次的常設展中,最大特色即是主題「 FOR YOU」,結合PHYTOTHERAPY (植物療法)和最新科技,參觀者透過五處帶有交互式要素的庭園,藉由個人資料量身打造,來一場療癒型的沉浸式體驗。

此展覽採用互動式體驗,必須事先註冊會員帳號來取得個人QR CODE,入場後,先接受植物療法診斷,回答身體狀況或最近睡眠品質等10個問題後,即可在展場內到訪各個區域時,根據自己診斷結果進行個人化體驗。

在會場內各個區域,可享受豐富的互動式藝術體驗,如:選擇喜歡的顏色並隨性畫出線條,即可在大螢幕顯示出只屬於自己的花卉。照片來源:NAKED FLOWERS FOR YOU Ⓒnaked inc.

譬如,在「CHOCOLATE GARDEN」,只要展示個人QR CODE,光雕投影顯示出象徵自己目前狀態的大波斯菊,接著在區域內相同顏色的波斯菊花叢裡,你可以免費帶走一片巧克力,是經由醫師指導製成的健康巧克力,成分包含目前你所需要的營養素。

「WILD FLOWER GARDEN」區域與台灣品牌「芯身美茶」合作。照片來源:NAKED FLOWERS FOR YOU Ⓒnaked inc.

在「WILD FLOWER GARDEN」中,系統會建議適合自己狀態的芳草和茶,你可以當場帶走藥用芳草和茶葉,芳草可當作入浴劑使用或者可以沖泡後飲用。茶葉皆為台灣茶品牌「芯身美茶」所提供的,據說,對身體或美容有相當良好的效果。(※此區域為PREMIUM GARDEN,另收體驗費用 )

另外,展場附設「NAKED FLOWERS CAFE」,依據個人診斷結果,提供專屬的思慕雪(Smoothie),可攝取目前所需要的營養素。這裡也有以蒲公英為主題的互動性藝術裝置「DANDELION」,可以悠閒地享受療癒自己的時光。

在「NAKED FLOWERS FOR YOU」,參觀者可以依照自己的狀態享受個人化特別體驗,不僅能欣賞各式花卉為主題的夢幻藝術裝置,還可以進一步了解自己,也是在東京推薦參訪的好地方。

「NAKED FLOWERS CAFE」提供專屬的思慕雪,可攝取所需的營養素。照片來源:NAKED FLOWERS FOR YOU Ⓒnaked inc.

/INFO/

Harry Potter Cafe地址:東京都港区赤坂5-3-1赤坂Bizタワー1階營業時間:咖啡廳時段11:00〜17:00、晚餐時段17:00〜23:00外帶:11:00~23:00 ※不接受預約,人多時將發放整理券網站:https://hpcafe.jp/(日文)訂位:https://www.tablecheck.com/ja/shops/harrypotter-tokyo/reserve (日文/英文)※事先預約制、於訂位網站,須事先登錄信用卡。可先輸入人數來確認是否有空位。不接受電話預約或詢問空位狀況等。其他訂位方式、取消費相關規則等,請確認官網或訂位網站。

NAKED FLOWERS FOR YOU地址:東京都千代田区有楽町2丁目7−1 有楽町マルイ 8F電話:03-3760-4210(平日10:00〜16:00)營業時間:11:00〜18:00(最後入場:17:30) ※休館日與有樂町丸井相同網站:https://flowers.naked.works/foryou/

編輯/Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211513