東京「迷你世界博物館」全新升級！限定優惠、微型模型DIY工作坊登場

位於東京有名的微型模型博物館「東京迷你世界博物館」（Small Worlds Miniature Museum），在今年3月全新升級開幕！這次場館進行了全新升級，微型模型將跨出展示區延伸至園區各處，並且加入了沉浸式聲光演出，為遊客帶來嶄新體驗，此外5月黃金週特別活動也將盛大展開。

東京有明的微型模型博物館「東京迷你世界博物館」今年3月全新升級開幕；圖片提供／©2023 Small Worlds

「東京迷你世界博物館」全新博物館入口；圖片提供／©2023 Small Worlds

全新博物館入口 閃亮登場

為紀念本次翻修升級，入口進行了全面刷新，前往入口的階梯處新設置了拍照打卡點。

2020年6月設立於東京有明的亞洲規模最大的微型模型博物館，總面積達7,000平方公尺。園區內有可以看到發射土星5號和航空火箭的「太空中心」展區、客機來往的「關西國際機場」展區，以及在國內外擁有高人氣的「新世紀福音戰士」「美少女戰士」等展區，可以欣賞透過微型模型精緻呈現的迷你世界。「東京迷你世界博物館」為室內場館不受天氣影響，且展覽內容無須透過語言就能欣賞與體驗，因此也深受教育機構與國外旅行團的喜愛。

仿佛能化身生活其中的世界小鎮居民，體驗科幻小說中龐克風的復古未來氛圍；圖片提供／©2023 Small Worlds

微型模型展示區 全新升級

【世界小鎮】

在這裡仿佛能化身生活其中的世界小鎮居民，體驗科幻小說中龐克風的復古未來氛圍，透過1/80的微型模型視角探索新世界。

【Nightlife in Japan】

2樓的博物館咖啡廳新設置了用微型模型呈現的日本夜景「Nightlife in Japan」。在夢幻的空間中可以一邊欣賞模型景觀，一邊享受甜點、飲料等美食。

用微型透視模型完美再現了全世界乘客數最多的車站「新宿站」；圖片提供／©2023 Small Worlds

【迷你新宿站】

知名微型模型景觀製作Youtube頻道「Cityscape Studio」的創作者「城市模型製作者MAJIRI」耗時兩年製作的新宿站（甲州街道口・南口）於4月26日起在2樓的博物館咖啡廳中展示。用微型透視模型完美再現了全世界乘客數最多的車站「新宿站」。

期間限定有Prima火腿的吉祥物「索普林」的豐富體驗活動；圖片提供／©2023 Small Worlds

此外，豐富的優惠及期間限定活動也即將登場！包括限定5月發售的雙人優惠套票、有Prima火腿的吉祥物「索普林」的豐富體驗活動。

優惠雙人套票發售

5月1日（一）～5月31日將發售優惠雙人套票。一張票券可供兩位成人入場。售價4,500日圓，附贈1,000日圓館內使用券。

Prima火腿X東京迷你世界博物館「香薰®之日（5月9日）」聯名活動開跑！

4月29日至5月31日將舉辦限定活動「香薰之日」。有Prima火腿的吉祥物「索普林」的3D立體模型，以及索普林查找小遊戲、索普林工作坊、索普林摺紙飛機等豐富的體驗活動。

由專業老師指導的工作坊中可以親自製作微型模型；圖片提供／©2023 Small Worlds

微型模型製作工作坊登場！

由專業老師指導的工作坊中可以親自製作微型模型，在製作過程中與家人或親朋好友一同創意發想，體驗微型模型製作的趣味與成就感。

全新升級的「東京迷你世界博物館」，是一座「找尋發現的博物館」，邀請大朋友和小朋友，一起來在豐富的迷你世界中盡情探索，體驗發現的喜悅。

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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