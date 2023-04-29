快訊

女大學生校園「上空」驚動學校高層 表演訴求曝光

東京「迷你世界博物館」全新升級！限定優惠、微型模型DIY工作坊登場

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片提供／©2023 Small Worlds
圖片提供／©2023 Small Worlds

位於東京有名的微型模型博物館「東京迷你世界博物館」（Small Worlds Miniature Museum），在今年3月全新升級開幕！這次場館進行了全新升級，微型模型將跨出展示區延伸至園區各處，並且加入了沉浸式聲光演出，為遊客帶來嶄新體驗，此外5月黃金週特別活動也將盛大展開。

東京有明的微型模型博物館「東京迷你世界博物館」今年3月全新升級開幕；圖片提供／©2023 Small Worlds

「東京迷你世界博物館」全新博物館入口；圖片提供／©2023 Small Worlds

全新博物館入口 閃亮登場

為紀念本次翻修升級，入口進行了全面刷新，前往入口的階梯處新設置了拍照打卡點。

2020年6月設立於東京有明的亞洲規模最大的微型模型博物館，總面積達7,000平方公尺。園區內有可以看到發射土星5號和航空火箭的「太空中心」展區、客機來往的「關西國際機場」展區，以及在國內外擁有高人氣的「新世紀福音戰士」「美少女戰士」等展區，可以欣賞透過微型模型精緻呈現的迷你世界。「東京迷你世界博物館」為室內場館不受天氣影響，且展覽內容無須透過語言就能欣賞與體驗，因此也深受教育機構與國外旅行團的喜愛。

仿佛能化身生活其中的世界小鎮居民，體驗科幻小說中龐克風的復古未來氛圍；圖片提供／©2023 Small Worlds

微型模型展示區 全新升級

【世界小鎮】

在這裡仿佛能化身生活其中的世界小鎮居民，體驗科幻小說中龐克風的復古未來氛圍，透過1/80的微型模型視角探索新世界。

【Nightlife in Japan】

2樓的博物館咖啡廳新設置了用微型模型呈現的日本夜景「Nightlife in Japan」。在夢幻的空間中可以一邊欣賞模型景觀，一邊享受甜點、飲料等美食。

用微型透視模型完美再現了全世界乘客數最多的車站「新宿站」；圖片提供／©2023 Small Worlds

【迷你新宿站】

知名微型模型景觀製作Youtube頻道「Cityscape Studio」的創作者「城市模型製作者MAJIRI」耗時兩年製作的新宿站（甲州街道口・南口）於4月26日起在2樓的博物館咖啡廳中展示。用微型透視模型完美再現了全世界乘客數最多的車站「新宿站」。

期間限定有Prima火腿的吉祥物「索普林」的豐富體驗活動；圖片提供／©2023 Small Worlds

此外，豐富的優惠及期間限定活動也即將登場！包括限定5月發售的雙人優惠套票、有Prima火腿的吉祥物「索普林」的豐富體驗活動。

優惠雙人套票發售

5月1日（一）～5月31日將發售優惠雙人套票。一張票券可供兩位成人入場。售價4,500日圓，附贈1,000日圓館內使用券。

Prima火腿X東京迷你世界博物館「香薰®之日（5月9日）」聯名活動開跑！

4月29日至5月31日將舉辦限定活動「香薰之日」。有Prima火腿的吉祥物「索普林」的3D立體模型，以及索普林查找小遊戲、索普林工作坊、索普林摺紙飛機等豐富的體驗活動。

由專業老師指導的工作坊中可以親自製作微型模型；圖片提供／©2023 Small Worlds

微型模型製作工作坊登場！

由專業老師指導的工作坊中可以親自製作微型模型，在製作過程中與家人或親朋好友一同創意發想，體驗微型模型製作的趣味與成就感。

全新升級的「東京迷你世界博物館」，是一座「找尋發現的博物館」，邀請大朋友和小朋友，一起來在豐富的迷你世界中盡情探索，體驗發現的喜悅。

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211447

博物館 東京 咖啡廳

延伸閱讀

頂規直上800匹馬力　Saleen預告2024 Ford Mustang野馬升級套件！

新安東京3度減資 資本額僅剩3000元…產險業苦吞3000億的一堂課

咀嚼控好期待！7-11獨賣迷客夏「蜜香紅茶拿鐵」再升級，好評加碼再推咀嚼系「蜜蘋柳綠茶」

散熱族群入列熱門板塊

相關新聞

東京「迷你世界博物館」全新升級！限定優惠、微型模型DIY工作坊登場

位於東京有名的微型模型博物館「東京迷你世界博物館」（Small Worlds Miniature Museum），在今年3月全新升級開幕！這次場館進行了全新升級，微型模型將跨出展示區延伸至園區各處，並

來體驗一流名牌的世界觀吧！東京LV、CHANEL、GUCCI等高級名牌附設餐廳8選(下)

文接"來體驗一流名牌的世界觀吧！東京LV、CHANEL、GUCCI等高級名牌附設餐廳8選(上)"

東京近郊「小江戶」 老街、古寺、絕美花筏 小旅行首選

真的像一趟穿越時空的旅行。老街、古寺、櫻花滿開的的河道與花筏，穿著和服的男女掩面微笑走來，這裡是「小江戶川越」，從池袋出...

蟲洞般的地下圖書館！ 讓書蟲藏匿於千葉縣翠綠山丘下 中村拓志「Underground Library」預約制知識洞穴

由日本的建築師中村拓志和NAP建築事務所設計的地下圖書館；圖片提供／KURKKU FIELDS 有看過如蟲洞般的地下圖書館嗎？地表草皮像是渾然天成的屋頂，由日本的建築師中村拓志和NAP建築事務所在日

春日最浪漫！ 櫻櫻期盼的粉紅森林「日本櫻花季」 花見東京賞櫻景點巡禮

跟著 白日夢情侶檔 於 2019-03-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 15 個景點，其中包含 羽田機場國際線大樓站、LAWSON 淺草觀音店、西友超市 淺草店。 如果談起日本櫻花季，可以說是比台灣瘋媽祖更為狂熱的活動，黃金週假期更是賞櫻的一大戰場😂，每到了3-4月，櫻花在像東京這樣的鋼鐵森林裡處處綻放，為整個城市染上一抹粉嫣紅、變得更有魅力🥰，而賞櫻也被日本人譽為春天裡最浪漫的事，而2023的日本櫻花季也是疫後可以出國的第一個活動，你們是不是也開始櫻櫻期盼著呢🥹? 這次就讓Eason和Jennifer 告訴你東京賞櫻攻略順便巡禮各大東京景點😏，讓你們在東京不管走到哪都身陷在粉紅泡泡之中 🥰

美食、伴手禮全集合！東京羽田機場「HANEDA AIRPORT GARDEN」2023年全新開幕

想要在羽田機場打發時間的話，全新設施「羽田AIRPORT GARDEN」會是好去處！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦