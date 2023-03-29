美食、伴手禮全集合！東京羽田機場「HANEDA AIRPORT GARDEN」2023年全新開幕

【撰文:Shinon/ 窩日本】

羽田機場作為東京的玄關口之一，也鄰近東京市區中心，利用電車最快11分鐘便可到品川站，非常方便。除了很多國內線會來往羽田機場，不少廉航如Tiger Air台灣虎航及HK Express香港快運航空也有紅眼航班運行。想要在羽田機場打發時間的話，全新設施「羽田AIRPORT GARDEN」會是好去處！

「HANEDA AIRPORT GARDEN」(羽田エアポートガーデン)

連接羽田機場國際航線的第三航廈的「HANEDA AIRPORT GARDEN」在2023年1月31日正式開幕了！2層的設施內有多個主題區域可以享受不同購物體驗及美食，以下逐一介紹！

穿過第三航廈2樓聯絡通路會來到「Japan Promenade」(日本步行街)，以日本文化名產的店舖為主，每家店面都掛著店名的暖簾，一下子就能感受到日本特有的和風氛圍。

這裡有15家店舖，包括以傳統技術製作的福井洋傘、來自京都的日式咖啡廳「京都茶寮翠泉」、100年歷史以上耐熱玻璃製品老鋪「HARIO」首家概念店「HARIO Satellites」等等，可以找到各種高質感的日本商品。

購物–羽田參道

走過「Japan Promenade」後，便是Villa Fontaine Premier酒店的入口和二樓購物區。

當中「羽田參道」特別設計成鳥居的樣式，排列著17家店鋪，從日本酒、和菓子、餅乾等伴手禮到旅行用的手提箱、商務包、時尚用品等等，有豐富多樣的選擇。

例如首次進駐東京的「山古志本舖」，專門販售有著夢幻越光米之稱、新潟縣長岡市梯田種植的「たねすはら米」，還有以米製成的糖果和酒類，喜歡日本米的話可以去看看。

購物–HANEDA COLLECTION

來到「HANEDA COLLECTION」的賣場，以星空為設計理念，匯集15家店鋪專櫃，種類十分多樣。包括化妝品牌AXXZIA、CHIFURE，服飾與雜貨店ACCOMMODE、Maison de FLEUR等等，特別適合女士來購物。

購物–其他商店

除了以上集合多家專門店的商店街，在1樓和2樓還有大型伴手禮商店TOBI・BITO SWEETS TOKYO及TOBI・BITO SOUVENIR TOKYO一口氣找到不同品牌的商品、藥妝店松本清(延伸閱讀: ⇒⇒ 2023松本清必買人氣商品清單(附優惠券)！盤點日本人最愛的熱賣藥妝、零食以及化妝保養品！)等等，可以來尋找伴手禮。

美食–Haneda Food Selection

逛累了的話，便來「Haneda Food Selection」大啖美食吧！

13家餐廳集合和食、中華料理、咖啡店等等，例如鰻魚老店「鰻四代目菊川」、壽司店「築地壽司好 匠」、提供和牛燒肉的「東京燒肉平城苑」、可享用涮涮鍋和壽喜燒的「涮涮鍋 但馬屋」，單是日本料理也有多種選擇，無論是剛抵達東京，還是要離開東京前都能盡情享受美食。

時間不足的話可選擇一樓的美食廣場「OEDO FOOD HALL」，設有230個座位，可利用購票機或QR CODE方便購餐，輕鬆享用海鮮飯、蕎麥麵、牛排料理等各式美食。

羽田機場內增加了這麼多商店與餐廳，以後可要多花點時間來探索，在上機前最後一刻盡情購物！

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