重現《魔女宅急便》場景！ 隈研吾「角野榮子兒童文學館」白色花瓣屋頂及草莓色調 2023夏季綻放

由日本建築師隈研吾操刀的「角野榮子兒童文學館」；圖片提供／Kengo Kuma & Associates

在著名的《魔女宅急便》等故事影響下，成了啟發吉卜力工作室1989年由宮崎駿執導的著名改編電影。而這改編自作家角野榮子（Eiko Kadono）的同名小說更在2018年榮獲國際安徒生大獎。為了向這位偉大的作家致敬，江戶川區邀請了日本建築師隈研吾（Kengo Kuma）來設計一座以角野榮子為名的兒童文學館「角野榮子兒童文學館」，預計於2023年7月在東京江戶區開幕。

「角野榮子兒童文學館」；圖片提供／Kengo Kuma & Associates

隈研吾團隊（Kengo Kuma & Associates）以小說中描繪的虛構小鎮為發想設計了這新的想像世界。這兒童文學館位於江戶川河岸和東京 Nagisa 公園充滿綠意的自然環境中，沿著山坡起伏而設計尺寸不一如花瓣般綻放的懸垂屋頂、大小不一無規則狀的有趣開窗，以懸臂式屋頂構成可一覽公園綠意景觀的開放空間等，讓「角野榮子兒童文學館」有著在山坡中的流動感。遊逛在文學館裡，有著一股像是自由地奔跑在童話故事場景中的快樂感。隈研吾也說著：「花朵能溫暖人心，也覺得花朵造型的屋頂很適合這座小山丘。」

亭子的結構是對角野故事中小房子的致敬，而屋頂像盛開的花朵一樣向外展開讓空間更為有趣。設計師描述著這項目為「在感受公園豐富的自然景觀同時，也用著五種感官在體驗角野榮子的世界。」博物館也正計劃使用投影設備重現《魔女宅急便》中虛構的城鎮景觀，讓遊客更如身在故事的場景之中。從走進文學館開始，影像重現了《魔女宅急便》中琪琪開始宅急便生活的克里克小鎮（Koriko）的畫面，運用立體投影將其投射出動畫中的城鎮場景。除此之外，文學館內部還規劃了閱讀區，展示角野榮子歷年來的作品，以及一個模仿角野榮子工作室的空間，讓遊客們能更加地了解這位作者的童話世界。

「角野榮子兒童文學館」；圖片提供／Kengo Kuma & Associates

隈研吾一直以來便以木造建築、使用當地原有建築材料及呼應當地文化歷史與地景的設計聞名。據說「角野榮子兒童文學館」的白色花瓣屋頂及草莓色調的內裝就是角野榮子最喜歡的顏色。角野榮子現年85歲，並於2018年獲得國際安徒生大獎，是日本第三位獲得此殊榮的作家。角野榮子也希望這兒童文學館館能為遊客們留下更多的回憶，因為回憶能為生命帶來能量。而現在的小孩子已經習慣被給予，而不是自己尋找感受事物。因此她也希望孩子們可以透過閱讀這裡的書籍，發現文字帶來的樂趣並激發更多的想像。

「角野榮子兒童文學館」；圖片提供／Kengo Kuma & Associates

==========編輯／蘇琨峰

立即加入欣傳媒Line@ 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210834