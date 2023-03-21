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星野集團首間機場飯店！ 「OMO關西機場」盛大開幕　1站即達+住客還能免費接駁

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：星野集團／來源
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1樓「OMO Base」示意圖。　圖：星野集團／來源
1樓「OMO Base」示意圖。　圖：星野集團／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】星野集團首間機場飯店3/20正式開幕！坐落於臨空城站的「OMO關西機場by星野集團」，擁有距離關西國際機場搭乘電車只要1站即達的交通優勢，館內裝潢結合許多飛機元素可愛又吸睛。

▲2樓「OMO Base」示意圖。　圖：星野集團／來源
▲2樓「OMO Base」示意圖。　圖：星野集團／來源

飯店以「鄰近機場、快樂時光」為概念，館內1樓、2樓都有休憩空間「OMO Base」，住客就像是踏入機艙般，能看到飛機窗戶造型牆面，或是以飛機引擎為靈感設計的照明燈飾等。

▲匯集飯店周圍絕景地、美食餐廳的「Go-KINJO」地圖。　圖：星野集團／來源
▲匯集飯店周圍絕景地、美食餐廳的「Go-KINJO」地圖。　圖：星野集團／來源

OMO品牌亮點之一的鄰近地圖「Go-KINJO」，收錄飯店員工推薦的看飛機與夕陽秘境景點與周圍推薦美食，值得住客好好筆記探索。由於飯店就在臨空站，安排前往大型商場購物也超方便。

▲開放感十足的館內餐廳，能眺望關西機場用餐。　圖：星野集團／來源
▲開放感十足的館內餐廳，能眺望關西機場用餐。　圖：星野集團／來源

餐廳以天空與雲朵為主題打造，提供晚餐與早餐，晚餐能品嘗不同口味的大阪燒，早餐則採取自助式，用餐同時還能眺望關西國際機場美景。往來機場的交通安排，住客能搭乘免費接駁車（※固定時刻），最早從5點起就有班次！

▲雙床房示意圖。　圖：星野集團／來源
▲雙床房示意圖。　圖：星野集團／來源

全館分為8種房型，共有700間客房，並附設室內大浴場、半露天大浴場與桑拿房等設施。雙人房不含早餐每人4,500日圓起；包含早餐為6,000日圓起，雙床房不含早餐每人5,100日圓起；包含早餐則為6,800日圓起。

大阪府 OMO關西機場by星野集團

‧ 交通：JR、南海電鐵「臨空城」站徒步約1分鐘。

‧ 地址：大阪府泉佐野市臨空往來北1-833

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