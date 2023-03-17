2023東京「中目黑」賞櫻，順遊三家風格名店：夜櫻洋食餐酒館、旅人筆記本文具店、音樂咖啡BAR

入夜的目黑川，在燈光的照映下夜櫻更是絕美。圖片來源：ⒸTCVB

鬧中取靜的中目黑地區，瀰漫著一股悠閒氛圍，綠樹林蔭的街道兩旁，林立各個質感小店、個性咖啡廳或餐酒館，以下介紹三家風格獨特店家，值得列入賞櫻行程的順遊景點或落腳小歇處。包括：可量身客製個人專屬旅遊筆記本的雜貨文具店，有真人DJ播放黑膠唱片的咖啡酒吧，以及位置絕佳可於店內欣賞夢幻夜櫻的洋食館。

TRAVELER'S FACTORY NAKAMEGURO文青最愛的旅人文具店 可客製化旅人筆記本

讓文具迷愛不釋手的人氣商品「TRAVELER'S notebook 旅人筆記本」，可依照自己的喜愛來添加紙膠帶、鈕扣、貼紙等裝飾來客製化。圖片來源：ⒸTRAVELER'S COMPANY

店內擺滿飛機模型、明信片、旅遊戳章、筆記本等琳瑯滿目的商品。圖片來源：ⒸTRAVELER'S COMPANY

由建築歷史約70年的紙張加工廠所翻修而成的「TRAVELER'S notebook 旅人筆記本」的官方商店，店內擺滿飛機模型、明信片、旅遊戳章、筆記本等琳瑯滿目的文具商品，以及來自世界各地的精選雜貨等，每件商品都蘊涵著滿滿的旅遊元素，令人想擁有之外，更有立馬想出門旅行的魔力！

店內眾多商品當中，最受歡迎的是備有兩種尺寸（普通尺寸、護照尺寸），可使用紙膠帶、鈕扣、貼紙等小物來客製化的「TRAVELER'S notebook 旅人筆記本」。它最大的魅力就是會隨著使用者的習性與使用時間，而漸漸蛻變成獨具個人風格的隨身物品。

進入2樓的咖啡廳空間，除了可品嘗原創優質的咖啡飲品，還有機會參加工作坊或展示活動等。圖片來源：ⒸTRAVELER'S COMPANY

逛累了，店內2樓為咖啡廳兼活動展示空間，旅客可一邊品嘗由知名咖啡豆專門店「aalto coffee」所烘焙的咖啡飲品，一邊使用選購的小物來客製出專屬筆記本。此外，店家還會不定期販售與各領域的藝術家、各種品牌、商店所合作推出的商品，也會舉辦布織品縫補教室、咖啡教室等工作坊。

選購完文具雜貨之後，可沿途欣賞目黑川沿岸的櫻花，步行約5分鐘就能到達同時享受音樂與精品咖啡的音樂咖啡廳酒吧「epulor」。

DJ播放黑膠唱片 白天夜晚各有不同韻味

呈現極簡內裝風格、氛圍沉穩內斂的epulor，白天是一處個性咖啡廳，到了晚間便搖身一變成為酒吧，提供侍酒師所嚴選的酒精性飲品，包含自然釀造葡萄酒，威士忌、琴酒等品項。

擁有內斂且時尚裝潢的epulor，提供一處可以靜心，同時享受音樂以及精選咖啡、葡萄酒的舒適空間。圖片來源：Ⓒepulor corporation

而無論哪個時段，店裡DJ貼心替換著黑膠唱片播放出一首首令人心醉神迷的音樂，其音樂種類涵蓋爵士、搖滾、電音、古典等多種類型。其設備上還選用了TANNOY、LUXMAN、UESUGI等經典音響品牌，足見店家對於音樂播放品質的堅持。

店裡播放的音樂，橫跨爵士、搖滾等類型，每首皆由DJ工作人員親自挑選，以高性能的音響設備來播放黑膠唱片。圖片來源：Ⓒepulor corporation

除了精緻飲品、嚴選音樂吸引人之外，外型獨特的甜點也是epulor的賣點之一，例如加入竹炭元素的起司蛋糕、豆餡奶油吐司，或是融合抹茶與白巧克力的抹茶金磚蛋糕等，都是店裡不容錯過的品項。

使用英國抹茶品牌「Matchaeologist」所完成的抹茶金磚蛋糕，其獨特的些許鹽味，襯托出抹茶的濃郁口感。圖片來源：Ⓒepulor corporation

在感受動人樂音的薰陶後，旅人可返回目黑川岸欣賞不同於白天的夜櫻景色。若想愜意一邊品嘗晚餐一邊欣賞夜櫻的話，步行約10分鐘就有一家充滿異國情調的餐酒館「HUIT nakameguro」。

絕佳地利之便 享美食、賞夜櫻一次解決

這家迷人的咖啡廳餐酒館HUIT nakameguro，建築外觀與內部陳設呈現洋式骨董風格，相當吸睛，由於坐落於櫻花樹林立的目黑川沿岸，佔其地利優勢，前來用餐的客人邊享受佳餚，眼前透過店內寬闊玻璃窗，櫻花盛開的美麗景致盡收眼底。

午間時段提供義大利麵、咖哩等輕食與甜點，晚餐時段則提供使用各地時旬食材所製成的洋式料理與豐富酒飲品項，來滿足餐客的味蕾。圖片來源：ⒸHUIT nakameguro

HUIT nakameguro在午間時段提供義大利麵、咖哩、三明治等輕食，也有布丁、甜派塔等各式甜品選項，晚餐時段則提供各地時旬食材所製成的洋式料理與豐富酒飲品項，來滿足餐客們的味蕾。

※櫻花季注意事項：於4月份的賞櫻季節，HUIT nakameguro僅接受套餐的預訂。午餐時段僅提供櫻花季特別限定套餐，晚餐時段則須從店家指定的3種套餐來選擇。

／INFO／

TRAVELER'S FACTORY NAKAMEGURO地址：東京都目黒区上目黒3-13-10營業時間：12:00～20:00（週二公休，若週二為假日則營業）電話：03-6412-7830網址：https://www.travelers-factory.com/（日文）

編輯／Sasa

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