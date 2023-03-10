日本第一高樓！ 面對著東京鐵塔的「虎之門・麻布台計畫」　鬼才設計建築師會碰撞出什麼火花

東京「虎之門‧麻布台專案開發計畫」中由英國設計鬼才海澤維克事務所設計的城市綠洲空間；圖片提供／Heatherwick Studio l Darcstudio

在耗時30年整合住戶同意，總開發費達約合台幣1730億元，預計4年內重塑虎之門新面貌的「虎之門‧麻布台專案開發計畫」（虎ノ門・麻布台プロジェクト）中，邀請了各地國際建築好手，打造一座高330公尺的主塔樓，這高度也將超越大阪阿倍野Harukas大樓，成為日本全新第一高樓，且就面對著東京鐵塔。

邀請世界頂尖建築好手參與設計由於包含了辦公、住宅、飯店、國際學校、零售店鋪、餐廳和文化設施等空間，負責開發的日本地產開發商森大廈（Mori Building）也廣邀世界建築好手共同參與這以「現代都市村」（Modern Urban Village）為概念的設計案。公共區域和建築群的低層部分將由英國設計鬼才海澤維克事務所（Heatherwick Studio）打造，三棟高層建築設計則由美國Pelli Clarke Pelli Architects事務所負責，而預計擁有150間店鋪的零售空間則由日本建築師藤本壯介（Fujimoto Sousuke）負責。

東京「虎之門‧麻布台專案開發計畫」；圖片提供／Heatherwick Studio l Darcstudio

這也是建築師海澤維克在日本的第一個建築項目，這位鬼才設計師則以巨大的種植涼棚為發想，並融合日本工藝來進行設計。由於基地面積超過8公頃且形狀並不規則，讓設計上增加不少難度。海澤維克以一座類似涼棚的建築量體來呼應城市中的環境，也讓這大樓具有不同的氛圍與面貌，這倒也符合這位建築師的設計作品常會令人有意想不到的驚喜之處。在這涼棚下集合了不同的設計元素，如引進日本傳統工藝像是江戶切子玻璃蝕刻技術等，同時也讓綠色植物從地面上蔓爬上彎曲的斜坡狀結構，讓整體樣貌顯得相當自然。

東京「虎之門‧麻布台專案開發計畫」；圖片提供／Heatherwick Studio l Darcstudio

海澤維克事務所的設計師Neil Hubbard表示，他們設計了一處如自然山谷般的建築，涼亭式結構也構築出各種景觀空間，並使其具有流動感，更希望鼓勵大家能夠在此空間內自由探索擺脫一般人對於建築物的冰冷印象。這項目設計回應了東京的層次感，規模與建築物的特徵吸引了人們的目光，像是坐落在一個自然山谷中。在起伏地形的設計中，使用類似涼棚的結構系統來創造各種景觀空間，從隱藏的花園到下沉的庭院，以及一系列的亭子可供遊客休憩。

東京「虎之門‧麻布台專案開發計畫」；圖片提供／Heatherwick Studio l Darcstudio

海澤維克本人則表示，設計上試圖通過整合大規範的種植和綠化來提供更以人為本的設計方案，將建築與大量自然相結合的一種方式，因此提出了將花園涼棚擴大到市區域規模的想法。這一概念也能夠將總體設計融入東京市中這8公頃的土地中，同時也能為住房、商店、酒店、水療中心、學校和寺廟等設施騰出空間。

東京「虎之門‧麻布台專案開發計畫」；圖片提供／Heatherwick Studio l Darcstudio

森大廈則表示這設計案並非以辦公大樓、住宅和飯店等設施為重點，而是希望在城市中以「人們活動」的角度出發，創造出一處不同的生活與休閒空間，並提供一處讓人們聚會和交流以「綠色與健康」為設計主軸的中央廣場。而在2.4公頃的大規範綠化設施，像是由海澤維克所設計的如階梯式建築來創造另類花園，同時與城市紋理、街景樹木及花卉的融合下，相當期待這日本第一高樓的未來樣貌，也期待將在東京有一處美麗的城市綠洲。

東京「虎之門‧麻布台專案開發計畫」；圖片提供／Heatherwick Studio l Darcstudio

東京「虎之門‧麻布台專案開發計畫」；圖片提供／Heatherwick Studio l Darcstudio

==========編輯／蘇琨峰

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