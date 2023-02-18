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爆紅視角！ 「東京鐵塔」地下停車場打卡景點照　IG超夯人人搶著拍

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

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這幾年到東京，自己來加上跟角川出版社一起前往的採訪，就來過東京鐵塔好幾次。沒想到2019年從台灣的日本自助旅遊社團爆紅又神秘的東京鐵塔拍照景點：東京鐵塔地下停車場打卡點，這次終於來朝聖啦！只能說百聞不如一見，從地下停車場階梯走下去，階梯旁的高牆將東京鐵塔的藍天分割成完美角度！

分享這次來的東京鐵塔停車場拍攝位置，以及前往的交通路線給大家。

我最愛的東京鐵塔迷人角度：赤羽橋站

看過不少人分享過拍攝東京鐵塔的路線，但親自走過幾次，除了住飯店或是到六本木之丘看東京鐵塔城市景，我覺得觀賞東京鐵塔全景最棒，也最方便的角度，就是選擇從tokyo metro 大江戶線的赤羽橋站，赤羽橋出口一路散步過去。不說其他，從赤羽橋站一出來，東京鐵塔就映入眼簾，就像當年初戀狠狠撞進眼簾，看到會心兒撲撲跳～

想找那個東京鐵塔地下停車場拍攝點，就跟前往東京鐵塔展望廳的路一樣。假如第一次來，可以在google輸入「東京タワー地下駐車場階段」，或是在google地址輸入詳細定位點：東京都港区芝公園４丁目５ Unnamed Road、4 Chome-3

前往東京鐵塔的上坡路，看到鐵塔在空中被綠樹包圍，也是非常有味道。

經過東京鐵塔下方，這個視角看真的覺得東京鐵塔好巨大啊啊啊！

東京鐵塔地下停車場拍照點

比起前面的那個定位點，我覺得搜尋東京鐵塔地下停車場拍照點對面的東京 芝 とうふ屋うかい，更快速！！因為真的就在斜對面～（東京都港区芝公園４丁目４−13）

這張照片左邊的那個柵欄處，就是東京鐵塔地下停車場入口。比較意外的是，2023年2月初排隊的人很少哈哈哈哈哈～我前面就是兩組人在排而已。

走入這個地下停車場階梯，會有一種別有洞天的感覺，再回頭看，wow！階梯旁邊的牆在天空切出斜角，東京鐵塔高聳入天際，超有feel，難怪能夠在幾年前瞬間爆紅成超熱門東京鐵塔IG打卡點～

不過，IG打卡很少人放橫幅，大家跟東京鐵塔合照都是拍直的，照起來非常有氣勢！

我這天跟朋友們分開走，一人前來，排隊遇到一個歐美客，他請我幫他拍，拍完之後我也請他幫我拍幾張照，沒想到他還蠻會拍的呢！！

喔對！如果覺得拍這照不夠，很推薦大家可以走個兩三分鐘，到東京鐵塔下方的餐廳喝個咖啡。這是東京唯一一間可以把鐵塔倒影收進咖啡杯的餐廳喔！2018年來過，那時印象超深刻，也寫了文章分享。

東京鐵塔地下停車場拍照點

地址：東京都港区芝公園４丁目５ Unnamed Road、4 Chome-3

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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