走進優雅梅林！日本神奈川300品種「溪流梅園」花開正美
【旅奇傳媒/日本部報導】現在正是日本的梅花季節。位於神奈川縣小田原市的小田原花園中的「溪流梅園」，園內共有300品種500株梅樹此刻花開得正美，即日起到3月5日週日也將舉辦梅花祭，提供各種體驗活動和限定商品。梅花祭期間，天天無休，免費入園、停車場也免費。2月23日園內是和服日，提供3000日圓和服體驗，當天只要穿著和服逛梅園，都可以獲贈暖呼呼紅豆湯圓一杯。
▓ 更多情報請看小田原花園官網：
https://www.kanagawaparks.com/odawarafg/
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