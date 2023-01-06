終於吃到！ 築地市場「狐狸屋牛丼店」變得很親民 大家都在排超好吃的山長、丸武玉子燒

我在 2009 年逛築地市場時，有被這家俗稱狐狸屋的【ホルモン煮込み きつねや】牛丼店給吸引到，不外乎是那鍋熱騰騰的牛肉，以及絡繹不絕的日本人，看了好想吃啊！

但很多台灣人和外國人都在這家碰到閉門羹，我也被這位老闆娘給兇過，不讓我點餐，更不歡迎相機拍照。關於這件事情，林氏璧大大還寫過專文，有興趣的看看。

下面這張照片是我2009年拍攝的，我知道那些年前後有好多台灣人都在這家牛丼被老闆娘給擊落，積怨頗深。

我早上大約11點時經過狐狸屋，發現生意爆炸好，人群隊伍排隊爆炸長蔓延到馬路上，看起來是有旅行團前來，總之那個人潮多到我覺得從來沒見過狐狸屋有這麼好過，加上老闆娘兇過我的陰影，我完全不會想要吃狐狸屋。

但下午大概1:40pm左右又重回這裡，這時候狐狸屋還在營業，而且只有3-4個人排隊，甚至我還看到有人拿相機在拍狐狸屋，這與我過去的刻版印象完全不同了！所以我也跟著排隊，不一會兒就輪到我，而且還有中文菜單，其實就是說他們有兩種菜色，一個是牛丼飯，一個是牛內臟飯，並且還有溫泉蛋可以當小菜，這下子當然是各來一碗了。

牛丼飯+溫泉蛋

看起來好像與吉野家或Sukiya的牛丼是類似的走向，但是一吃下去就知道完全不同！牛肉是給的又多又軟，一吃就知道燉煮超久才會有如此口感。我猜可能有人會不喜歡這麼軟的牛肉，但我覺得這也很對我的胃口，牛肉又超入味的，鹹鹹甜甜。而且狐狸屋牛丼醬汁也給的多，滲到米飯裡面後好好吃，甜甜的牛肉香，超棒！

不過狐狸屋的白米飯沒有日本那種高水準就是，比較普通一點。他們家強的是牛肉丼的口味和醬汁。

牛內臟飯+溫泉蛋

怕鹹的、不敢吃重口味的人不建議點這碗，雖然都是狐狸屋的廚房生產，但牛內臟的調味走向與牛丼是不一樣的，看顏色也知道，牛內臟飯的顏色更深，味道更重，我覺得這種調味走向很有深度，雖然我也覺得蠻鹹的，但依然還是覺得很好吃，尤其是上面有青蔥，還能適當的中和這種重口味的感覺。

牛內臟主要是牛腸與牛肝，都燉煮到很軟爛了。不像狐狸屋的牛丼飯味道至少是類似吉野家或 Sukiya 那種你猜得到或不會太意外的味道，狐狸屋的牛內臟飯就是台灣吃不到的味道與口感了，我是很推薦啦，只要你不怕重口味不怕鹹的話…

這天狐狸屋賣到 1:55pm 就跟後面的客人說賣完了，回來看Google景點上的營業時間是到每天 1:30pm，看來我們的運氣真的超好，撿到尾巴又不怎麼需要排隊。

最重要的就是老闆娘不在就不會兇人，服務人員年輕化，很歡迎觀光客，相機也可以拿起來大方拍照了，這與十幾年前老闆娘主導的方向完全不同了呀，現在的狐狸屋很親民囉！有這麼好的味道，當然推薦大家來吃囉！不過請記得，一人要點一碗，不要兩人以上共食，這點還是要遵守店家的規定的。

狐狸屋 ホルモン煮込み きつねや

Google 景點看位置與營業時間：https://goo.gl/maps/ZNb9wB1eACXx8FkS7

玉子燒變成排隊熱門店

過去這十幾年我來過築地市場好多次，印象中沒有見過玉子燒會變成排隊名店的狀況，是我真的太久沒來有了變化，還是記憶不可靠，其實以前就是一堆人排隊在買玉子燒？總之這冷冷的 2022 年底來到築地市場，最令我訝異的就是有兩家玉子燒變成排隊的熱門店，它們分別是山長與丸武。反而過往很知名的松露玉子燒不能說是生意不好，但沒有人排隊購買啊，我印象十幾年前松露玉子燒有好幾家分店，甚至我還參加過松露玉子燒的現場DIY製作活動呢！

山長玉子燒

當我走到這個街角看到這麼多人在買這家山長玉子燒時，我直覺是以前沒這家，後來回來查了Google街景發現前幾年就有了，且我應該也見過，只是以前沒有這種排隊人潮所以根本沒印象。

大家會來買玉子燒的原因我猜是現做熱騰騰的很棒，尤其在這麼冷的天氣吃起來很暖啊！其次就是很便宜，一個才一百元。

按我當時（2022年年底）的日本防疫規定是，不可以邊走邊吃，但是站在原地不動吃東西是可以，所以可以見到這家店前面有個小空間，大家都站在這裡吃。

現做的山長玉子燒真的熱呼呼的好好吃，難怪大家都要擠破頭排隊來買，這真是我這個老築地（不要臉很敢說 (haha) ）沒有想像過的事情。

山長玉子燒

Google 景點位置與營業時間：https://goo.gl/maps/gJYih7Xu4n8SEoJ99

丸武玉子燒

這家丸武玉子燒就很有印象見過，甚至可能也買過吧！但是這樣的排隊盛況對我來說也是首見。有鑑於剛才一百元一個山長玉子燒太好吃，那也來買丸武的比較看看。

丸武也是現做，一個一百元。

同樣也是超好吃。有可能是剛才的山長是第一口，印象太好，所以會覺得比較起來似乎山長的好吃一咪咪，但說真的差距實在是很小，築地這邊的水準不會差到哪裡去，都超好吃的啦！

尤其是如果你買過台灣唐吉軻德賣的那個玉子燒就會知道唐吉軻德的有多令人失望… 就會更覺得築地市場這裡的玉子燒便宜又爆炸好吃，跟本人間仙食啊…

我把這兩家玉子燒的品嘗過程做成影片，手機現場收音效果不佳，請多包涵，大家可以參考看看。

丸武玉子燒 つきじ丸武

Google 景點位置與營業時間：https://goo.gl/maps/L4d8DmwNfaVPwD1t9

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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