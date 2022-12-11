近距離欣賞！跟東京「晴空塔」當鄰居　下趟旅行來點不一樣的東京旅宿

樓頂空中花園露台，提供下榻旅客欣賞東京晴空塔的最佳視野。 圖：SOLA HOTEL／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】來跟東京晴空塔當鄰居吧！以「在日本的另一個家」為創建宗旨的SOLA HOTEL（蒼空飯店），不用踏出飯店就能欣賞近距離的東京晴空塔絕景，是疫後遊東京不可錯過的東京旅宿。

▲位於押上站附近的蒼空酒店，旅客可以輕鬆前往成田機場、羽田機場，以及東京各熱門觀光景點。 圖：SOLA HOTEL／來源

飯店頂樓的「空中花園露台」，堪稱是欣賞東京晴空塔的最佳地點，能盡情拍美照、小酌片刻，享受獨佔晴空塔的時光。客房裝潢為現代和風，部分房型更是從房內就能直接遠眺東京晴空塔景觀！ 地理位置鄰近押上站，無論從成田機場、羽田機場進出，交通手段都相當方便，雙床房不含早餐，每人9,500日圓起。

▲入住「家庭大套房」每日享受與東京晴空塔對望，如此夢幻般的住宿環境就像是日劇中的場景。 圖：SOLA HOTEL／來源

規劃周圍觀光，則可前往在疫情嚴峻期間登場，號稱從淺草到東京晴空塔最快捷徑的「SUMIDA RIVER WALK」漫步，以及好好逛一逛高架橋下的複合式商業設施「TOKYO MIZUMACHI」！

東京都 SOLA HOTEL（蒼空飯店）

交通：東京Metro「押上站」徒步約4分鐘。

地址：東京都墨田區業平5-5-6

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