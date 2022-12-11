近距離欣賞！跟東京「晴空塔」當鄰居 下趟旅行來點不一樣的東京旅宿
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】來跟東京晴空塔當鄰居吧！以「在日本的另一個家」為創建宗旨的SOLA HOTEL（蒼空飯店），不用踏出飯店就能欣賞近距離的東京晴空塔絕景，是疫後遊東京不可錯過的東京旅宿。
飯店頂樓的「空中花園露台」，堪稱是欣賞東京晴空塔的最佳地點，能盡情拍美照、小酌片刻，享受獨佔晴空塔的時光。客房裝潢為現代和風，部分房型更是從房內就能直接遠眺東京晴空塔景觀！ 地理位置鄰近押上站，無論從成田機場、羽田機場進出，交通手段都相當方便，雙床房不含早餐，每人9,500日圓起。
規劃周圍觀光，則可前往在疫情嚴峻期間登場，號稱從淺草到東京晴空塔最快捷徑的「SUMIDA RIVER WALK」漫步，以及好好逛一逛高架橋下的複合式商業設施「TOKYO MIZUMACHI」！
交通：東京Metro「押上站」徒步約4分鐘。
地址：東京都墨田區業平5-5-6
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言