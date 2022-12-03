藝術之秋！ 日本東京旅遊「池袋藝文風情」人氣新景點推薦

創造藝術文化，自古以來是人類與其他地球生物之間最大的區別，而隨著時代發展至今，無論你信不信占星學說的「水瓶時代」到來，人們靈性提升的說法，想必你也能多少感受到周遭社會乃至新世代，在對於藝文創作有了更多的關注度。

池袋作為東京的藝文之都頗有歷史，近代以來不僅有聚集了日本國內外藝術家的藝術村，曾住有像日本漫畫大師手塚治虫、藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二雄、推理小說家江戶川亂步等，戰後更誕生了許多小劇場及電影院，而今還有東京藝術劇場坐鎮，同時也有不少大型或特色書店進駐，及私立基督教大學立教大學等院校在此，亦飄散著書香氣息。

正是因為擁有這些藝文歷史積累，讓池袋一帶近年來更積極地提升當地的「藝勢力」，除了規劃可周遊當地定番景點的IKE BUS巴士行程，更誕生了一些具有地標性的藝文設施。

（照片提供：SEIBU西武百貨池袋本店）

今年9月才在SEIBU西武百貨池袋本店二樓新開幕的 Art Capsule＋，是個藝廊與雜貨販售相結合的複合式空間。它不僅創造了藝廊的新形式，更是由一群新世代團隊企劃，並聯手新世代藝術家共同打造。Art Capsule＋中的企劃團隊，大多以20多歲的年輕人為主，他們依據自己的藝術喜好和獨道眼光，找尋同樣世代的年輕藝術家們合作，並推出一系列企劃展覽，可說是原汁原味地詮釋出新新人類觀點，更能抓住年輕世代對於藝術的口味偏好。

（照片提供：SEIBU西武百貨池袋本店）

配合新型態新世代的藝術企劃展，Art Capsule＋亦嚴選了多種新潮且與藝術相關的時尚雜貨展售，讓大家在品味新世代的藝術創作力的同時，亦可以選購喜愛的藝術雜貨。與此同時，也透過網路社群平台，定時分享一些新世代藝術家的作品與介紹，讓即便身在海外的藝術愛好者們，還是可以透過網路感受更多日本新世代的藝術魅力。

當然，來到SEIBU西武百貨池袋本店，也推薦喜歡藝文的你到9樓的空中花園「食與綠之空中庭園」，它是以印象派畫家莫內位於法國吉維尼的花園，與所創作的作品《睡蓮》為啟發，所設計出來的室外露台庭園，同時還備有美食街，是個結合自然、藝術、美食三位一體的別緻空間。

SEIBU西武百貨池袋本店

地址：東京都豊島区南池袋1-28-1

營業時間：

［週一～六］10:00～21:00

［週日・國定假日］10:00～20:00

※美食樓層與餐廳及個別店鋪的營業時間可能有所不同，詳細請查閱官方網站。

公休日：全年無休

大眾交通：池袋站（JR・東京Metro・西武池袋線・東武東上線）

官方網站

Art Capsule＋（アートカプセル）

位置：SEIBU西武百貨池袋本店 2F

開幕於2020年夏天的Hareza池袋，是池袋一帶藝文進化的重要地標之一。獨特的建築設計令人印象深刻，而境內囊括了三大主要建築及中池袋公園，其中包含包括大眾娛樂的「TOHO電影院 池袋」、大型劇場音樂廳「東京建物 Brillia HALL」、專為線上直播打造的專業劇場「harevutai」、日本知名動畫平台NICONICO開設的線下實體影音多媒體工作室「Haresa Studio」等8大特色劇場，並囊括正餐與午茶甜點等多家餐飲店。

再加上就在池袋著名的動漫周邊商店animate池袋本店旁，Hareza池袋自然也成了日本二次元文化的重要發信地。特別是中池袋公園的貓頭鷹雕像，是不少動漫女子前來池袋時必合影的朝聖地，與此同時，寬廣的公園廣場亦是街頭藝人們絕佳的演出場所。

Hareza池袋

地址：東京都豊島区東池袋一丁目19番1

大眾交通：

東京Metro 有樂町線 東池袋站，6、7號出口步行11分鐘

JR、東京Metro、西武鐵道、東武鐵道 池袋站，30號出口步行4分鐘

官方網站

之前在另一篇介紹池袋週邊定番藝文之旅的文章中，有提到過池袋也是東京的書店激戰區之一，而淳久堂就是其中一大書店。喜歡日文書的朋友，對淳久堂的大名一定不陌生，畢竟在台北若想要購買日文書，淳久堂書店一直都是非常人氣的選擇。

淳久堂位於池袋的本店，整棟共有10層樓（包含地下1樓），囊括了多種類書籍、文具雜貨，以及咖啡空間。配合不同書籍或雜誌的出版，不定時也會在書店空間中舉辦多種講座或是展覽，可說是愛書人到東京值得朝聖的日本老牌書店之一。如果你覺得只逛淳久堂書店不夠過癮，那麼同樣在池袋的三省堂書店（SEIBU西武百貨池袋本店別館B1及書籍館1F、B1）和天狼院書店也都值得前往看看。

淳久堂書店 池袋本店（ジュンク堂 池袋本店）

地址：東京都豊島区南池袋2-15-5

營業時間：10:00～22:00

大眾交通：

JR、東武東上線 池袋站，東口出來步行約5分鐘

東京Metro有樂町線、副都心線、丸之內線 池袋站，39號口出來步行約5分鐘

西武池袋線 池袋站，西武南口出來步行約2分鐘

官方網站

熟悉日本文化的你，或許早有耳聞過諸如「讀書之秋」、「食慾之秋」、「運動之秋」、「藝術之秋」的說法，畢竟四季分明的日本，秋季明顯涼爽的天氣，的確能讓人更能潛心並真正樂於活動。不過在中文古文中的「秋」，其實也有「時期」的意思，以前在學諸葛亮的《出師表》時提到的「存亡之秋」中的「秋」正是此意。

儘管日本有「藝術之秋」之說，卻想藉孔明之文新解，變成了讓藝術之秋單純成為「藝術之時」意思，於是無論春夏秋冬，是晴是雨，來到東京旅遊時，不妨都到池袋走走，感受這一帶新的藝文風情。

前往池袋，可活用SUICA、東京都市地區周遊券，及JR各線前往唷。

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