東京上野2天1夜行程推薦！住平價質感新飯店、嚐超有名懷石料理百年老店、昭和風情的老喫茶店

跟著 isnina_com 於 2022-09-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 JR上野站、阿美橫町、ギャラン。 上野是許多人到東京一定會造訪的地方，但除了阿美橫町、上野公園之外，到底還有哪裡好逛？ 這次我就嘗試在上野待滿2天1夜。發現上野其實很值得多花點時間探索！ 像是阿美橫町內不只是一些物產店藥妝店，還有著多家充滿昭和風情的老喫茶店； 上野公園內其實有一間超有名的懷石料理百年老店。 這次就要分享這個深遊上野的2天1夜推薦行程。Ｚ

第 1 天

JR上野站 | 10 分鐘

JR上野站內，除了JR線以外，也與地下鐵銀座線、日比谷線共構，能多線利用。以JR線為主，如果要前往阿美橫町就從「廣小路口」出站；要去上野公園及附近的各個美術館、博物館就從「公園口」出站。車站內也有許多小攤販、atre購物中心進駐，光站內就很好逛！

阿美橫町 | 2 小時

阿美橫町的招牌換新了！2021年起通往阿美橫町的入口換成新版，現在的版本變得更繽紛有活力了。阿美橫町從白天到晚上都很熱鬧，有許多藥妝店、物產店，到了晚上，居酒屋則會紛紛開始營業。 阿美橫町最早其實是二戰後的黑市，販售很多美軍物資、也有很多賣糖果的店家，因為「美國」與「糖果」日文發音中都有「アメ」(ame)，所以被稱為阿美橫町。 阿美橫町一直保留著這股有點混亂又很熱鬧的氛圍，在這邊可以邊逛邊坐下來吃小吃。這也是我對阿美橫町一直以來的印象。直到這次去上野住了2天1夜，才發現其實在這個街區內隱藏著好多不錯的小店。

ギャラン | 1 小時

「Coffee Shop ギャラン」是一間喫茶店，就在阿美橫町區域一家7-11樓上，從入口就可以看到閃閃發亮的招牌。 雖然它的入口並不明顯，但是依然生意很好！我等了一會兒才能入店。 「ギャラン」開業到現在已經超過40年，店裡很有泡沫經濟時期的東京的錯覺。店內的水晶燈非常高調，大大的燈上掛滿了高明度的燈泡。又因為這裡不禁菸，整個空間都霧濛濛。（怕菸味的人就不推薦來這裡） 感覺不只是店內裝潢，連人都是從開業到現在都沒有變。尤其是店員頂著燙得蓬蓬的半屏山長髮、螢光藍色眼影和鮮紅色口紅，穿著黃色西裝背心和紅黑色格子的制服。 可能也因為店內氛圍保持的太好，這裡有很多日劇和廣告來取景，可能因爲這樣所以非常有人氣。想體驗昭和末期風情的話，很推薦去看看！

Nohga Hotel Ueno | 3 小時

下午逛完阿美橫町，就差不多能到飯店check in了。 我對上野住宿的印象一直停留在只有很多連鎖商務飯店，之前也從沒有想到上野住宿。但最近不一樣了，開幕還不到3年的「Nohga Hotel Ueno」，雖然也是連鎖飯店，但是近年才出現的新品牌，實際住了覺得平價又有質感！ 「Nohga Hotel Ueno」的位置很好，距離上野車站很近，走路5分鐘，但位在巷子裡，所以完全隔絕了上野人來人往的喧囂，白天夜晚都很安靜。 ▪️房間： 我住的是deluxe double的房型，一進門就是一片超大鏡子跟洗手台，剛好很適合這次跟朋友一起來住，不用等另一個人洗完澡，就能卸妝刷牙。浴室只有淋浴空間，蓮蓬頭有手持的跟雨滴式淋浴蓮蓬頭兩種，雖然不大，但因為設施很新，所以還是能很舒服的洗完澡。 房內有大面積的窗戶，進來的光線很足夠，在隔天早上醒來的時候能感受到大片的陽光，直接讓第二天早上精神大加分。 ▪️公共空間： 飯店裡有很多擺放藝術作品的地方，除了一些畫作外，就連二樓的小圖書館椅子，都是古董傢俱貨藝術家作品！ 飯店一樓的餐廳非常漂亮，有挑高的天花板、四面採光的落地窗跟點綴的綠色植物。這裡不只是住客，一般人也能來用餐。

第 2 天

Nohga Hotel Ueno | 30 分鐘

隔天早上就在飯店陽台吃早餐！這裡擺滿了各種植物，空間也很寬敞。 因為飯店所在的位置是在巷內，就算坐在外面陽台也不會有太多噪音，可以享受開放感跟新鮮空氣。

上野公園 | 30 分鐘

吃飽後就可以check out，準備開始第二天的上野行程。從飯店可以直接走到上野公園。上野公園佔地非常廣，上野動物園、各個美術館博物館也都在附近。以前到上野公園通常只是走走逛逛，但很推薦大家花點時間，走進公園內各個美術館、博物館。

國際兒童圖書館 | 30 分鐘

這次就第一次到了上野公園內的「國際兒童圖書館」。這裡雖然才開幕20年左右，但是建築物本身的歷史卻很古老。這裡其實是以前的「帝國圖書館」舊址，在2000年時由安藤忠雄設計改建為日本第一座兒童書專用的圖書館。 這裡不需要門票，推薦一定要進去看看。建築物本身非常典雅優美，館內每個房間都保留著當時的西式風格，被改造成不同的展間。其中最美的就是集會廳所在的3樓。挑高的空間裡有著巨大漂亮的拱形窗戶，讓陽光灑落。也可以走出陽台欣賞景色。

懷石老店 上野之杜 韻松亭 | 2 小時

午餐則推薦回到上野公園內的「韻松亭」。來上野公園很多次，卻從沒發現原來這裡有間歷史非常悠久的老店。這間懷石料理餐廳其實在上野公園剛建立時就開業了，至今已經有超過140年的歷史。可以說韻松亭的歷史，也是上野公園的歷史。 我點的是裝在竹籃裡的「花籠本膳」，這個套餐分為四道料理。分別是前菜、主餐、主食跟甜點。前菜其實就非常豐富，有這間店有名的「湯波」（豆皮）、「豆腐」料理及生魚片、茶碗蒸。主餐「花籠」則是在竹籃裡放上十種精緻小菜，包括玉子燒、蔬菜，和一些精緻到看不出來原料是什麼的新奇菜色。份量看似不多，但實際吃的時候其實非常有飽足感。 吃完這些之後，還會上天婦羅與豆子炊飯、味噌湯、甜點。食量小的人建議可以點份量較少的「花籠膳」就好。 因為是百年老店，非常有人氣。當天排了將近40分鐘才能入店。而且店內也遵循傳統，像是不可以赤腳入店、只有榻榻米座位等。相對的，店內的真的很有日本風情，我自己是很推薦可以來體驗看看！

上野大佛 | 15 分鐘

「韻松亭」旁就是「上野大佛」。特別的是這尊大佛只有臉部，原本有6米高的大佛雕像在歷經了多次災害，現在只剩臉部留存。並供奉在一座小山丘上。這座大佛的臉部「不落地」，發音跟「不落第」相同，因此也是祈求考試運的「合格大佛」。

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