東京冬季點燈搶先報！魔幻美景「六本木聖誕彩燈節」　今年11／10起跑

【旅奇傳媒/日本部報導】邊境即將開放，迎接訪日客潮，日本國內也開始各種宣傳。今秋賞楓還沒全面展開，東京六本木的冬季點燈活動已經發出預告！

每年東京六本木的聖誕點燈都吸引來大批人潮。最有名的首推長達400公尺的櫸坂林蔭大道，以「SNOW＆BLUE」做為主題意象，在道路兩旁點綴著80萬顆藍白閃亮的LED燈泡，如夢似幻讓人忍不住按下快門拍攝，好留下眼前的魔幻美景。

今年除了例行的櫸坂點燈，睽違3年的毛利庭園燈光秀、六本木之丘66PLAZA的特製聖誕樹也將登場。年年舉辦的聖誕市集也不容錯過。

PS.若想拍到櫸坂林道全景，推薦可前往櫸坂通上的「TIFFANY六本木之丘分店」附近或「六本木 蔦屋書店」附近來拍。

╲Roppongi Hills Christmas 2022╱

期間：202年11月10日（四）～12月25日（日）

點燈時間：17:00～23:00

▍ 日本旅行情報局

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