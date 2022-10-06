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「那須紅葉纜車」開跑！空中賞楓、賞杜鵑、健行眺望日本百名山

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今年度的紅葉纜車已於9／17起跑。　圖：東急リゾーツ＆ステイ株式会社／來源
今年度的紅葉纜車已於9／17起跑。　圖：東急リゾーツ＆ステイ株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】日光國立公園內的滑雪渡假中心「Mt.JEANS那須」冬天為滑雪勝地，秋天則能搭乘纜車至海拔約1,410公尺高的山頂，觀賞滿山滿谷的紅葉。9月下旬起，那須連山、山頂自然廣場、五葉杜鵑觀景台、那須纜車半山腰將陸續染上秋色，紅遍那須高原。

▲搭乘纜車攻頂後可搭配4條健行推薦路線，感受更多秋季紅葉魅力。　圖：東急リゾーツ＆ステイ株式会社／來源
▲搭乘纜車攻頂後可搭配4條健行推薦路線，感受更多秋季紅葉魅力。　圖：東急リゾーツ＆ステイ株式会社／來源

旅人除了能搭乘纜車，來場愜意的空中賞楓。登上纜車山頂站，也能依照體力選擇合適的健行路線，像是只要3分鐘路程的「茶臼展望台路線」便能眺望日本百大名山之一的茶臼岳。

而整趟約45分鐘路程的「五葉杜鵑步道路線」，則可在五葉杜鵑展望台觀賞換上秋裝的杜鵑群，並穿梭在紅葉隧道間，感受浪漫秋意！

▲纜車路線自海拔950公尺的山麓站直奔海拔約1,410公尺的山頂站，單程約10分鐘。　圖：東急リゾーツ＆ステイ株式会社／來源
▲纜車路線自海拔950公尺的山麓站直奔海拔約1,410公尺的山頂站，單程約10分鐘。　圖：東急リゾーツ＆ステイ株式会社／來源

栃木縣 Mt.JEANS那須 紅葉纜車

營業期間：9／17～11／6

往返費用：成人1700日圓，3歲～國小孩童900日圓

交通：JR黑磯站車程約30分鐘。

地址：栃木縣那須郡那須町大字大島

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纜車 滑雪 賞楓

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