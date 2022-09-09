9月必追煙火！ 茨城縣「利根川大花火大會」 日本4大花火師夢幻共演
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】年年湧入20萬名遊客的茨城「利根川大花火大會」將於9／17在境町道路休息站境附近的利根川河岸舉行。 集結曾多次獲得日本內閣總理大臣獎的4大知名花火師（來自山崎煙火製造所、野村花火工業、紅屋青木煙火店、Marugo）互相比拼技術。
預計將比上回多施放7000發煙火，藉由包含綻放直徑500公尺的高空煙火等3萬發煙火，帶來震撼視聽覺的聲光花火秀！ 若不想進入會場人擠人，附近的境香取神社、關宿笑瞇瞇水邊公園、櫻花之森公園，也都是不錯的觀賞地點。
| 茨城縣 2022利根川大花火大會 |
時間：9月17日 18：30～20：00
會場：境河濱公園（茨城県境町利根川河岸）
交通：JR古河站搭乘朝日巴士（往境車庫方向）至境町停留所，徒步3分鐘。
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