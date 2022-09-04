東京「池袋」的熱鬧與繁華！ 從美食購物戰區到漫畫、音樂劇場的藝文療癒之旅

與新宿、涉谷並列為山手三大副都心，池袋的繁華，相信不少來過東京的朋友都略知一二。作為重要交通樞紐，池袋是旅遊觀光移動時重要的轉車站，車站周邊多大型購物設施，如SEIBU西武百貨池袋本店，商辦大樓及餐飲店，包括地標大廈「陽光城（Sunshine City）」，是東京著名的家電量販店激戰區，亦是拉麵和書店激戰區。

如此熱鬧的池袋一帶，同時也是有名的藝文之地，近代以來不少年輕的創作者和藝術家聚集在這一帶，一度形成藝術村，而像日本漫畫大師手塚治蟲、藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二雄也曾居住在這一帶。戰後，舞台藝術亦在此萌芽茁壯，不僅誕生了許多小劇場及電影院，如今更有舞臺殿堂的東京藝術劇場坐鎮。因此，在享受購物與吃美食樂趣的同時，得以品味藝文音樂演出之美，也成了池袋之旅的一大特色。

SEIBU西武百貨池袋本店，不僅與池袋站東口相連，集結了多達約50家日本海內外有名的化妝品品牌，包括高級美妝保養品、美味的美食地下街、日本料理店等，可說是既好逛又好吃。

SEIBU西武百貨池袋本店，不僅與池袋站東口相連，集結了多達約50家日本海內外有名的化妝品品牌，包括高級美妝保養品、美味的美食地下街、日本料理店等，可說是既好逛又好吃。

SEIBU西武百貨池袋本店

地址：東京都豊島区南池袋1-28-1

營業時間：

［週一～六］10:00～21:00

［週日・國定假日］10:00～20:00

※美食樓層與餐廳及個別店鋪的營業時間可能有所不同，詳細請查閱官方網站。

公休日：全年無休

大眾交通：池袋站（JR・東京Metro・西武池袋線・東武東上線）

官方網站

食與綠之空中庭園（食と緑の空中庭園）

地址：東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 9F屋上

營業時間：

［7月・8月］10:00～10:30

［10月～4月］10:00～20:00

［5月・6月・9月］10:00～20:00

※美食區各店鋪及餐廳的營業時間可能有所不同，詳細請查閱官方網站。

※餐飲店最後點餐時間為結束營業前30分鐘

※天候不佳時，不排除停止開放的可能。

官方網站

日本動漫，可說是日本大眾藝術的重要資產，而在距離池袋不遠的南長崎，有一間非常特別的漫畫博物館「豐島區立常盤庄漫畫博物館」，是以日本漫畫大師手塚治蟲、藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二雄、石之森章太郎、赤塚不二夫等人曾齊聚入住，度過漫畫創作青春歲月的日式老公寓「常盤庄」為原型，再建的昭和時代日式木造公寓。這座老公寓原本是在池袋一帶的南長崎町，在1982年時由於太老舊而一度被拆毀。好在有來自日本全國各地的人士的支持，讓這座老公寓得以在2020年重現，作為日本漫畫文化及地方的重要資產及發信地存世。

常盤庄館內二樓重現了當時各大師們入住的房間的格局，是蠻難得能參觀到的昭和感舊式公寓不說，館內一樓更有常設及不定期舉辦的主題企劃展。走訪大師們昔日一起居住過的公寓，或許能讓你重拾曾有過的繪畫夢想。

豐島區立常盤庄漫畫博物館（豊島区立トキワ荘マンガミュージアム）

地址：東京都豊島区南長崎3-9-22

營業時間：10:00～18:00（最後入場17:30）

公休日：週一（遇國定假日則隔日休館）、年末年始、展覽更新期間

電話：03-6912-7706

大眾交通：

都營大江戶線 落合南長崎站 A2出口 步行5分鐘

西武池袋線 東長崎站 南口 步行10分鐘

官方網站

Special 搭IKEBUS到常盤庄 豐島區藝文巴士小旅行

想要拜訪豐島區立常盤庄漫畫博物館，也可以選擇參加池袋所在的豐島區的觀光巴士IKEBUS行程。不僅可以搭乘超可愛的大紅電動巴士，巡遊包含常盤庄在內的豐島區名景點，如有「老奶奶的原宿」之稱的巢鴨地藏通商店街、有點清幽的雜司谷鬼子母神堂、日本名畫家熊谷守一美術館等，車上還會有在當地住齡逾60年的「IKEBUS車長叔叔（イケバスおじさん）」做導覽，可以獲得更多有趣的豆知識。

巴士行程目前主要分上午的東行程及下午的西行程，由於東行程以免費設施為主，參加費用只需要1000日圓，下午的西行程由於包括了需要收費的設施，參加費用為2000日圓，且採取事前預約制，有興趣可以在出遊前上官方網站預約。

IKEBUS觀光巴士

上車地點：豊島区役所（豊島区南池袋2-45−1）1F

運行時間：原則上是週六日10:00～13:00、14:00～17:00

電話：03-3981-4623

大眾交通：東京Metro有樂町線 東池袋站 直達

官方網站

位於池袋地標Sunshine City太陽城頂樓的陽光水族館，是不少大小朋友到東京時必訪的水族館。館內有非常適合拍照打卡的景點「天空的企鵝（天空のペンギン）」，透過大型特殊設計的水槽，讓旅客可以由下而上仰望水槽中的企鵝，搭上天空作為背景，十分夢幻。不僅如此，2020年7月陽光水族館更打造了日本最大級的夢幻水母空間「海月空感」——那是全然不同於天空的企鵝的另一種迷幻氛圍，有水母們悠游舞動於其中的大水族箱，彷彿是幅巨型的畫作一般壯觀。

陽光水族館內還有許多萌萌的小動物們，其中的人氣王，當屬好奇心旺盛的小爪水獺了！尤其是在特別的Greeting Time，可透過工作人員的解說帶領，近距離觀察拍攝到小爪水獺的一些特別生活習性和動作。除此之外，2021年5月時，館內還增加了另一位可愛的新成員「加州小海獅」，今年才滿一歲多的牠，也是館中人氣王新星喔。

陽光水族館（サンシャイン水族館）

地址：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 屋上

大眾交通：

池袋站（JR・東京Metro・西武池袋線・東武東上線） 35號出口 步行約10分鐘

東池袋站（東京Metro） 6・7番出口 經地下通道 步行約5分鐘

東池袋四丁目（陽光城前）停留場（都電荒川線） 步行約6分鐘

到ワールドインポートマートビル，1樓搭乘「往水族館的電梯（水族館行きエレベーター）」到水族館

電話：03-3989-3466

營業時間：10:00～18:00

※最後入場為閉館前1時間前。

※營業時間恐有臨時變更，前往時請在官方網站上確認。

公休日：全年無休

官方網站

原則上每週三晚間19:00到20:00的一個小時內，在池袋西口公園的露天劇場「GLOBAL RING THEATER」會舉辦由日本著名音樂家及管弦樂隊演出的古典音樂會，讓優美而令人心靜的古典旋律，乘著晚風送到城市角落。露天劇場入座，需要預約申請，不過當天現場也會有當日券可以申請。演出觀賞免費，即便不入座觀眾席，也可以站在場地周圍欣賞。每週詳細的演出內容，可參考官方網站公告。而聽完音樂後，還可以在池袋一帶吃點宵夜呢。

Tokyo Music Evening Yube

活動地址：東京都豊島区西池袋1丁目8−26 池袋西口公園野外劇場（GLOBAL RING THEATRE）

営業時間：原則毎週三19:00～20:00

諮詢電話：03-3981-4623

大眾交通：池袋駅 2A出口 徒歩1分

官方網站

在了解池袋這一帶之於東京，以及其中蘊藏的藝文風情後，是否讓你對池袋又有了新的認識？無論是在車站附近逛街散步，還是選擇搭乘可愛的電動巴士IKEBUS巡遊，希望都能為你下一次造訪東京和池袋一帶時，帶來一些不一樣的旅遊靈感。

前往池袋，可活用SUICA、東京都市地區周遊券，及JR各線前往唷。

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