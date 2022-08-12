拍到它最美的一面！「東京鐵塔」絕佳拍照地5選　來這裡拍攝地標絕不失敗

【撰文:Anita / 窩日本】

東京鐵塔是東京最知名的地標，無論在白天或夜晚都有著不同的迷人樣貌，不管日本人或是國外觀光客都為它沈醉，將鐵塔納入相機窗格中就好像留下了自己存在於這個城市的證明。在東京很多角落都能拍攝到東京鐵塔，但若要拍到它最美的一面，就來以下這些地方拍照吧！

東京鐵塔小知識

東京鐵塔正式名稱為「日本電波塔」，它不只單純是座地標，而是作為放送電視、廣播等電波的功能的建築。

東京鐵塔是以法國艾菲爾鐵塔為藍本在1958年被建造完成，高333公尺的它比艾菲爾鐵塔高了13公尺，現在是日本第二高的結構物、世界第三高的直立式鐵塔。

東京鐵塔的紅白色搭配並不是隨意決定的，而是由航空交通管制相關法律所規定，這樣醒目的顏色是為了讓飛機駕駛能夠清楚地看見它而不撞上。

到了夜晚則會點燈，夏天為白色，其它季節為橘色，現在偶爾會因為特別的節日或活動而有更多種豐富的燈光配色，但無論什麼顏色都令東京夜晚增添了浪漫氣氛。

東京鐵塔拍攝地點推薦

1.六本木之丘（六本木ヒルズ）

東京鐵塔拍攝地推薦–六本木之丘

六本木之丘和東京鐵塔同樣位於港區，高度也和它差不多，能夠以平視的狀態去拍下東京鐵塔豎立於街景中的模樣。或是可以選擇登上名為「東京CITY VIEW」（東京シティビュー）的展望台去俯瞰東京鐵塔，在一片水泥大樓中鶴立雞群的紅白色東京鐵塔顯得更加獨特與美麗。

六本木之丘（六本木ヒルズ）

地址：東京都港区六本木6-10-1

官方網站

東京CITY VIEW（東京シティビュー）展望台

營業時間：10:00~22:00

官方網站

2.六本木欅坂

東京鐵塔拍攝地推薦–六本木櫸坂

不只在六本木之丘裡面，旁邊的櫸坂也是欣賞東京鐵塔的絕佳景點，最佳的欣賞時期就是在聖誕節前！

每年聖誕節前夕，六本木的欅坂整條路上的樹都會被藍白的燈飾裝飾，浪漫度爆表，美到不真實，在東京鐵塔的加持之下，浪漫度只有加乘再加乘！

欅坂

地址：東京都港区六本木6-12

3.芝公園

東京鐵塔的附近雖然都是高樓大廈，但是離它最近的地方還有一處綠地「芝公園」，它就位在鐵塔的正下方，從這裡可以拍到非常近、非常大的東京鐵塔。最棒的一點是在芝公園拍到的鐵塔不會被其它建築干擾！

建議白天可以帶著食物到公園野餐一邊欣賞東京鐵塔，晚上到鐵塔的展望台欣賞完夜景後再到這裡欣賞它，二種不同享受東京鐵塔的方法一次滿足。

芝公園

地址：港区芝公園一・二・三・四丁目

4.增上寺/熊野神社

寺廟和東京鐵塔是給人「這就是日本」的標誌，在增上寺就能將寺廟，鐵塔，春天時還有櫻花，一起收進眼裡、相機裡。

位在東京鐵塔腳下的增上寺，有著東京鐵塔襯映在背景的得天獨厚絕佳位置。雖然參拜時間只到下午五點，但是寺廟的山門仍然會開著，所以何時都能夠進去拍照。在增上寺的入口右手邊還有個小小的熊野神社，從那裡也可以拍到完整的東京鐵塔唷！

增上寺/熊野神社

地址：東京都港區Shibakoen芝公園4-7-35

5.Terrace Dining TANGO

這間餐廳就在東京鐵塔的正面入口，可以說是能在「海景第一排」享受東京鐵塔景色的絕佳場所。而且在餐廳裡能坐著悠閒地拍，想拍多久就拍多久，累了還能直接點餐和飲料吃。

圖片來源: https://www.instagram.com/theplaceoftokyo/

這裡最絕妙的拍攝方式不是拍東京鐵塔本塔，而是拍鐵塔映在咖啡中、手機螢幕上的倒影，可以擁有和別人不一樣的東京鐵塔照片。

Terrace Dining TANGO

地址：東京都港区芝公園3丁目5-4 1F

營業時間：午餐平日 11:30～15:00、六日及國定假日 11:30～16:00

晚餐 17:00～23:30、週日17:00～22:30(不定休）

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