富士山今夏最新活動「虹之花祭」 繽紛花海、美照專區到10月都能玩
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】山梨縣富士本栖湖度假區今年推出全新活動「虹之花祭」！以「在富士盛開，七色的絕景」作為主題，打造出占地約5,000平方公尺的繽紛花海。
就像在富士山腳下出現彩虹般，一眼就能飽覽約10個品種、8萬株的花卉齊放盛景。園內不僅有彩虹色的座椅區，也特別設置美照場景「幸福黃色門扉」，讓人拍照到手軟。
安排行程時，推薦順遊今年4／16才開幕的「彼得兔英式庭園」。這裡號稱日本首都圈規模最大的英式庭園，集結300種花草樹木，擁有主題咖啡廳、伴手禮商店與畫廊空間等，讓人彷彿踏入繪本故事中。
山梨縣 富士本栖湖度假區
2022虹之花祭：7/16～10/10
交通：河口湖站搭乘公車至「富士本栖湖度假區」站下，車程約50分鐘。
門票：國中生以上800日圓，3歲以上250日圓。
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