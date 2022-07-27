富士山今夏最新活動「虹之花祭」 繽紛花海、美照專區到10月都能玩

東京我回來了！隨著疫情走到了尾聲，完全打開國門的距離也越來越近，許多旅遊愛好者也躍躍欲試忍不住飛到亞洲國家「解憂」，知名前台大林氏璧孔醫生也不例外，搭上前往日本的班機，且日前在其臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」PO上許多日本熟悉的東京景點，像是JR山手線與晴空塔吸引超過3萬人按讚朝聖。不過日本先前受到疫情的影響，有14年歷史的東京地標「H&M」也正式宣告熄燈。

2022-07-21 10:50