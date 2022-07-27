快訊

獨／余正煌曝2鐵證自清沒抄襲 嘆「有點累，無妄之災」

遭爆出軌 郭碧婷爸忍2天開砲向佐偷吃：亂來的

無處容身的「烏東異鄉人」：撤離又回家的戰爭難民

富士山今夏最新活動「虹之花祭」 繽紛花海、美照專區到10月都能玩

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
園內專門設置場景「幸福黃色門扉」，邀請遊客到訪賞花、盡情拍美照。　圖：富士急行／來源
園內專門設置場景「幸福黃色門扉」，邀請遊客到訪賞花、盡情拍美照。　圖：富士急行／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】山梨縣富士本栖湖度假區今年推出全新活動「虹之花祭」！以「在富士盛開，七色的絕景」作為主題，打造出占地約5,000平方公尺的繽紛花海。

▲富士山、本栖湖、繽紛花海組成超夢幻美景，直到10月上旬都有機會欣賞。　圖：富士急行／來源
▲富士山、本栖湖、繽紛花海組成超夢幻美景，直到10月上旬都有機會欣賞。　圖：富士急行／來源

就像在富士山腳下出現彩虹般，一眼就能飽覽約10個品種、8萬株的花卉齊放盛景。園內不僅有彩虹色的座椅區，也特別設置美照場景「幸福黃色門扉」，讓人拍照到手軟。

彼得兔英式庭園內，仔細尋找就能發現超可愛的彼得兔身影！　圖：富士急行／來源
彼得兔英式庭園內，仔細尋找就能發現超可愛的彼得兔身影！　圖：富士急行／來源

安排行程時，推薦順遊今年4／16才開幕的「彼得兔英式庭園」。這裡號稱日本首都圈規模最大的英式庭園，集結300種花草樹木，擁有主題咖啡廳、伴手禮商店與畫廊空間等，讓人彷彿踏入繪本故事中。

▲以繪本故事為主題設置的畫廊，帶領遊客進入彼得兔的世界。　圖：富士急行／來源
▲以繪本故事為主題設置的畫廊，帶領遊客進入彼得兔的世界。　圖：富士急行／來源

山梨縣 富士本栖湖度假區

2022虹之花祭：7/16～10/10

交通：河口湖站搭乘公車至「富士本栖湖度假區」站下，車程約50分鐘。

門票：國中生以上800日圓，3歲以上250日圓。

◎更多日本美景情報，請鎖定「日本旅行情報局」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 美景 富士山

延伸閱讀

睜眼就見富士山！山梨豪華露營杓子山Gateway Camp翻新登場

查詢保單進度 LINE嘛也通

環球度假區夯 北京副中心 再掀經營熱潮

影／台中大安農會推中秋禮盒 4家農漁會客製化合作搭配

相關新聞

富士山今夏最新活動「虹之花祭」 繽紛花海、美照專區到10月都能玩

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】山梨縣富士本栖湖度假區今年推出全新活動「虹之花祭」！以「在富士盛開，七色的絕景」作為主題，打造出占地約5,000平方公尺的繽紛花海。 就像在富士山腳下出現彩虹般

跟著前台大醫重返東京！ 熟悉的JR山手線、晴空塔吸引3萬人朝聖，14年歷史「H&M」宣告熄燈

東京我回來了！隨著疫情走到了尾聲，完全打開國門的距離也越來越近，許多旅遊愛好者也躍躍欲試忍不住飛到亞洲國家「解憂」，知名前台大林氏璧孔醫生也不例外，搭上前往日本的班機，且日前在其臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」PO上許多日本熟悉的東京景點，像是JR山手線與晴空塔吸引超過3萬人按讚朝聖。不過日本先前受到疫情的影響，有14年歷史的東京地標「H&M」也正式宣告熄燈。

日本栃木自駕必訪「公路休息站3選」 美食伴手禮、文青雜貨，連溫泉泡湯都有

公路休息站，是不少朋友在日本自駕旅行時購買搜羅伴手禮的好去處。在栃木縣內，有不少蠻有特色的道路休息站，它們已不僅僅是提供運將們長途駕駛休息的服務設施，更結合了當地觀光景點及購物等特色，吸引日本國內外民

日本初夏必追！ 東京都內周邊經典「繡球花名所」3選 下點小雨更有FU

賞繡球花，是日本初夏的風物詩，搭配同個時節的梅雨，讓下雨天的風景更加唯美，而且即便不是雨天，盛開的繡球花一樣可愛，能在明媚的陽光下，任風吹弄嘻笑著——是的，繡球花就是這樣，無論「哭」或「笑」都格外有姿

動漫迷走起！東京「一日電玩動漫」朝聖行程這樣排，燃燒你的動漫魂小宇宙

日本動漫文化享譽國際，每年吸引不計其數的電玩、動漫、御宅族前來朝聖；而東京各類動漫主題娛樂休閒設施更是不斷推陳出新。 國境即將解封，這次就幫你排出遊戲動漫族重返東京一日取經路線，包括有最大規模的電競

古著與日系品牌旗艦店基地！裏原宿「貓街」到涉谷　東京流行時尚集散地

作為世界流行文化城市之一的東京，總是能見到各式各樣的時尚流行風格。若要說這座城市中的流行時尚集散地，恐怕非那條連結原宿表參道與涉谷神南一帶的「貓街」莫屬了。 貓街，是位於涉谷區神宮前3丁目到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。