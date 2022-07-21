跟著前台大醫重返東京！ 熟悉的JR山手線、晴空塔吸引3萬人朝聖，14年歷史「H&M」宣告熄燈

東京，我回來了！隨著疫情走到了尾聲，完全打開國門的距離也越來越近，許多旅遊愛好者也躍躍欲試忍不住飛到亞洲國家「解憂」，知名前台大林氏璧孔醫生也不例外，搭上前往日本的班機，且日前在其臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」PO上許多日本熟悉的東京景點，像是JR山手線與晴空塔吸引超過3萬人按讚朝聖。不過日本先前受到疫情的影響，有14年歷史的東京地標「H&M」也正式宣告熄燈。

圖右／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書

圖右／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書

疫情肆虐全球已經超過2年的時間，許多網友也紛紛表示彷彿時間暫停似的無法好好享受跟體驗人生，更因無法出國旅遊之苦感到煩悶，不過隨著疫情即將走到了尾聲與世界病毒共存的趨勢，也越來越多台灣人提前前往鄰近國家，衝溫在國外旅遊的體驗與享受。為新冠疫情貢獻不少心力的前台大林氏璧孔醫生也睽違兩年前往日本旅遊，並在其「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專PO文表示「800多天來第一次搭山手線，多了一個不合群的站名。東京，我回來了！」表達搭乘JR山線與重返日本的興奮之情，也到訪淺草文化中心觀賞晴空塔與享用旅館美食，貼文一出吸引廣大網友的羨慕，累積有超過3萬人按讚朝聖。

圖右／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書

圖右／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書

不過東京也有些許的不同，像是號稱日本原宿地標的「H&M原宿店」，在當地經營14年之後宣布因租約到期將於2022年8月2日全面歇業，正式走入歷史，讓不少人感嘆過去曾有當日2,000人排隊人潮的盛況，受疫情影響將消失於東京，是否由此改變日本消費者的購物習慣值得觀察。不過原宿獨有的街頭藝術與各式時尚場景仍存在著，將持續扮演捍衛東京的青春與繁華。

圖／FASHIONSNAP官網

圖／FASHIONSNAP官網

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