動漫迷走起！東京「一日電玩動漫」朝聖行程這樣排，燃燒你的動漫魂小宇宙

日本動漫文化享譽國際，每年吸引不計其數的電玩、動漫、御宅族前來朝聖；而東京各類動漫主題娛樂休閒設施更是不斷推陳出新。

國境即將解封，這次就幫你排出遊戲動漫族重返東京一日取經路線，包括有最大規模的電競設施，體驗先進VR技術遊戲、超人氣遊戲IP咖啡廳、懷舊電玩遊戲酒吧、漫畫膠囊旅館…等等，感受這久違電玩動漫聖地的次文化洗禮！

「MANGA ART HOTEL, TOKYO」這家書店型膠囊旅館，特地為每部漫畫附上英日文書評，方便旅客輕鬆找到合適的選書。（圖片來源：ⒸMANGA ART HOTEL, TOKYO）

10:00→→【東京鐵塔】RED° TOKYO TOWER日本最大規模電子競技主題園區 盡情感受異次元的娛樂體驗

一日遊就從東京都營地鐵大江戶線「赤羽橋站」徒步約5分鐘的「RED° TOKYO TOWER」開始吧！今年四月才盛大開幕的「RED° TOKYO TOWER」，座落於東京鐵塔的FOOT TOWN設施之內，堪稱日本最大規模的電子競技主題園區。

左：體感職業投手的速球威力「RED° SPORTS BASEBALL」。右：感受高爾夫球揮桿的樂趣「RED° SPORTS GOLF」。（圖片來源： ⒸTOKYO ESPORTS GATE,INC.）

這個場域不定期當作各種電子競技活動的使用會場之外，一般遊客可以在此體驗VR（虛擬實境）等最新科技的遊戲，還能購買園區獨家販售的扭蛋與動漫遊戲周邊商品。以下介紹幾項玩家不能錯過的體驗內容！

左：「RED° TOKYO TOWER」的商品販售區、右：「RED° TOKYO TOWER」內的酷炫電競活動 。（圖片來源：ⒸTOKYO ESPORTS GATE,INC.）

「RED° DRONE」是使用34公克迷你無人機的飛行遊戲，體驗者可以實際操控無人機來飛越各種障礙物，非常適合推薦給喜歡玩遙控飛機的玩家。「RED° SPORTS BASEBALL」則是以VR技術，來模擬重現日本職棒東北樂天金鷲隊的投手姿態，玩家戴上頭具就可以來體驗與職業投手的對決！另外，「RED° SPORTS GOLF」提供日本國內與海外知名的高爾夫球賽道，讓玩家感受揮桿的樂趣。

體驗完刺激的電子競技後，可步行約15分鐘至大門站轉乘東京都營地鐵淺草線，前往位於押上站東京晴空塔內的「Kirby Café TOKYO」，品嘗可口的午餐。

13:00→→【東京晴空塔】Kirby Café TOKYO遊戲主角發想菜色擺盤 限量版蛋糕卡哇伊爆表

左：紀念遊戲發行30周年的期間限定蛋糕，呈現卡比將汽車塞滿嘴的模樣。右上：卡比造型鬆餅、右下：卡比造型窯烤披薩。（圖片來源： ⒸNintendo／HAL Laboratory,Inc.）

位於東京晴空塔城東京晴空街道4樓的「Kirby Café TOKYO」，是以任天堂超人氣遊戲IP《星之卡比》為主題的常設咖啡廳。這家咖啡廳推出的菜色擺盤構思皆以遊戲角色為發想，像是餅皮鬆軟的鬆餅、作法講究的窯烤披薩，或是為了歡慶《星之卡比》發行30週年推出的期間限定版蛋糕，個個萌到爆，讓客人頻頻拍照打卡，遲遲不忍心吃下肚，

上：商品販售專區Kirby Café THE STORE 。左下：卡比與瓦豆魯迪的空心模型、右下：卡比與瓦豆魯迪的毛絨拉繩袋。（圖片來源：ⒸNintendo／HAL Laboratory,Inc.）

而與「Kirby Café」同樓層的周邊商品專賣店「Kirby Café THE STORE」，則提供不少獨家限定商品，像是遊戲角色的玩偶、空心模型、毛絨拉繩袋等等，都讓玩家愛不釋手。

享用午餐後，可步行回押上站搭乘東京都營地鐵淺草線至人形町站，並在此站轉乘東京Metro地鐵日比谷線至秋葉原站附近的遊戲酒吧「TOKYO VIDEO GAMERS」。

15:30→→【秋葉原】TOKYO VIDEO GAMERS 懷舊電玩主題的遊戲酒吧

大型電玩機台使玩家一秒墜入懷念的街機遊戲世界。（圖片來源：ⒸINDORinc.）

座落於日本宅文化聖地秋葉原的「TOKYO VIDEO GAMERS」，是經過SEGA、SNK、亞克系統等多間知名遊戲公司所直接授權認可，以懷舊電玩為主題的遊戲酒吧。店內除了設置許多街機遊戲機台，還配置多面播放遊戲畫面的大型螢幕，讓玩家可以沉浸於老遊戲的美好世界！

TOKYO VIDEO GAMERS與經典遊戲聯名的杯墊與玻璃杯。左：《格鬥天王》、《餓狼傳說》等。（圖片來源：©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.）右上：《熱血行進曲》、《熱血物語》等。（圖片來源：©ARC SYSTEM WORKS）右下：《聖騎士之戰》。（圖片來源：©ARC SYSTEM WORKS）

店內提供多款與遊戲聯名的酒精性飲品，入場者只要點選相關飲品就可獲得《格鬥天王》、《餓狼傳說》、《熱血高校系列》、《聖騎士之戰》等經典人氣遊戲的附屬杯墊（杯墊隨機送出）。除此之外，店內還設有遊戲周邊商品的販賣區，像是印上遊戲角色的T恤、玻璃杯、馬克杯、貼紙、立牌等等都可在此找到。

感受街機遊戲魅力之後，可以帶著微醺的浪漫心情，前往步行約18分鐘的住宿地點「MANGA ART HOTEL, TOKYO」。

18:00→→【神保町】MANGA ART HOTEL, TOKYO漫畫附英日文書評 貼心讓旅客享受徹夜看漫畫的任性

旅館床鋪的設計，旅客只要探頭一伸即可取得漫畫閱讀。（圖片來源： ⒸMANGA ART HOTEL, TOKYO）

位於東京老舖書店聚集地神保町一帶的「MANGA ART HOTEL, TOKYO」，是一間以「難以入眠」的住宿訴求為概念的書店型膠囊旅館。而令人無法入眠是因為旅館收藏高達5,000多本的漫畫書，為的就是要讓喜愛漫畫的旅客，可以享受徹夜閱讀漫畫的樂趣。

旅館內觀簡潔俐落的配色凸顯每部漫畫的存在感。（圖片來源：ⒸMANGA ART HOTEL, TOKYO）

而以潔白立體書架建構而成的旅館內觀，彷彿就像是一座由書本堆疊而成的漫畫山，其簡約俐落的配色凸顯出每部漫畫的存在感，而旅客入睡的鏤空處就像是山中的洞穴一般，只要探頭手臂一伸即可接軌二次元的異想世界，真是舒適又奇妙的旅宿空間；最令人感動的地方，就是旅館特地為每部漫畫附上英日文的書評，使旅客可以輕鬆在眾多選書當中找尋到適合自己閱讀的漫畫。

東京一日電玩動漫朝聖行程路線圖。

【INFO】

RED° TOKYO TOWERTOKYO TOWER FOOT TWON內1F&3F-5F電話：0120-210-519（服務時間10:00～19:00）營業時間：10:00～22:00網址：https://tokyotower.red-brand.jp/（日文）

Kirby Café TOKYO東京晴空塔城・東京晴空街道East Yard 4F 9番地電話：03-3622-5577營業時間：10:00～22:00網址：https://kirbycafe.jp/tokyo/（日文）

TOKYO VIDEO GAMERS電話：03-5577-5106營業時間：11:00～23:00（午餐/平日11:00～15:00、六日假日11:00～16:00）網址：https://www.tokyovideogamers.com/（日文）

MANGA ART HOTEL, TOKYO電話：03-6273-7538網址：https://mangaarthotel.com/index-en.html（英文）

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Editor／Sasa

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