6月繡球花季必拍！日本栃木千年古寺「繡球花夢幻參道」超唯美
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】不讓日本關西專美於前，在關東地區也有美麗的繡球花寺！栃木縣的「磯山神社」相傳建於988年，距今已有千年歷史。祭祀日本神話當中的神祇大己貴命，能祈求良緣、闔家平安與五穀豐收。
境內栽有約2,500株繡球花，當中最美的就是這條繡球花參道。6月～7月繡球花祭期間，由繡球花海、日式燈籠、鳥居與樹林組成超美絕景，瞬間秒殺相機與手機記憶體。受疫情影響今年祭典宣布停辦，雖然沒有夜間點燈與攤販可逛，但依舊能前去賞花喔！
栃木縣 磯山神社
交通：東武日光線榆木站搭乘計程車，車程約5分鐘。
繡球花祭：每年6月中旬～7月上旬（※2022年停辦）
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