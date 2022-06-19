惠比壽退出前三，埼玉縣人氣大躍進！？最新東京/關東人氣居住地區排行榜

【撰文:Shinon/ 窩日本】

大家有看過日劇《只想住在吉祥寺嗎?》嗎？日本大型地產網站SUUMO每年都會發表「最想居住人氣地區排行榜(住みたい街ランキング)」，而往年吉祥寺常常佔據東京版(關東版)第一位而聞名。

不過，最近幾年吉祥寺的第一位都被其他地方搶走，那第一名是哪裡？琦玉縣(埼玉)這幾年人氣直線飆升？來看看這些地區你旅遊時去過哪些吧~

什麼是SUUMO最想居住人氣地區排行榜

SUUMO是日本大型集團Recruit旗下的不動產公司，在幾年前開始發布人氣居住地的調查(住みたい街ランキング)，分為關東與關西兩個版本。注目度最高的東京版近年被併到關東版，是以關東圈(東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、茨城縣)的20-49歲的7000人作為樣本來調查。

雖然現在各大不動產公司也推出類似的排行榜，但SUUMO這個調查的知名度仍然遙遙領先，也是了解日本人居住喜好時，最常被拿來參考的調查。

2022年日本人最想居住的東京(關東地區)人氣排行榜TOP1-10

先來看看1-10名的人氣榜單吧！

在最新發表的2022年排行榜中，神奈川縣的橫濱再次打敗東京地區，連續5年蟬聯第一位！而排行榜常勝軍的吉祥寺與惠比壽則退居第2與第4名。

比較有趣的是，榜上其他地區惠比壽、吉祥寺、品川、新宿、池袋、目黑及中目黑，作為旅遊地點，相信外國旅客也不陌生，都是商業設施齊全，交通方便的地方，而大家較陌生，甚至被許多日本人視為無趣沒特色的埼玉縣，有2個地方大宮及浦和近幾年都打入前十名，甚至今年大宮進入前三名，將排行榜常勝軍的惠比壽擠出TOP3！

讓我們來詳細看一下這份人氣排行榜吧~

第1名: 橫濱

橫濱近年發展如火如荼，很多商業設施陸續開幕，像是近年開幕的文青景點ASOBUILD、YOKOHAMA HAMMERHEAD，還有最近成為話題的高空纜車及18公尺高還會動的鋼彈等。從娛樂文化方面到一般購物等生活配套都很完善，基本上衣食住行等一切所需都可以在橫濱找到。

除了設施豐富，橫濱的交通也很方便，JR、東京Metro、京急電鐵及多條鐵路路線，連接起東京市中心及羽田機場等地方，四通八達。利用JR湘南新宿線的話，最快29分鐘便可以到新宿，即使橫濱不在東京地區也完全沒影響，通勤通學都十分方便，難怪近年受到很多關東人的喜愛，想要搬到這裡去！

第2名: 吉祥寺

「吉祥寺」一直都被日本人票選為最想居住的地方，這幾年雖然強敵盡出，但也穩定維持在排行榜上前三名的地位。

吉祥寺稍微吃虧的是地理位置在武藏野市，並不在最繁華的東京都心圈內。但這裡距離新宿商圈其實也只要一線15分鐘的距離，即使不去熱鬧的都心商圈，吉祥寺也充滿許多購物商場、商店街等可以享受購物樂趣和美食的地方。

周邊還有著名的井之頭公園和三鷹吉卜力美術館，廣闊的公園綠地與休閒設施提供了居民假日休息喘息的好地方，更別說春天時的井之頭公園還是個賞櫻勝地。這樣鬧中取靜的環境還兼備了非常便利的生活機能，人氣的理由不難明白。

第3名: 大宮、第5名: 浦和

由GACKT及二階堂富美飾演的日本電影《飛翔吧！埼玉》在2019年掀起熱潮，獲得不錯的票房。這部電影惡搞關東地區東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣的當地文化，當中大量自虐對白都讓日本人感到共鳴又好笑。

的確，相比起東京都及神奈川縣，埼玉縣在日本人心中有著土氣、落後、沒有代表的景點或文化的形象，在很多日本綜藝節目中都常被取笑，但近年卻漸漸起了一些變化。

自2019年起，埼玉縣的大宮及浦和都打入日本人最想住的關東地區排行榜的十大，大宮今年更是擠進第3位這個不錯的位置，浦和也進入第5位，相比起互相視為「競爭對手」的千葉縣的船橋位在15位，埼玉縣已算不錯的成績。

事實上，大宮車站周邊近年進行再開發，車站連結著LUMINE商場，旁邊就有SOGO、高島屋、OIOI等百貨公司，購物十分方便。而且利用JR湘南新宿線的話，從大宮直通池袋只不過26分鐘，比東京要便宜的房租，卻有不錯的環境，讓埼玉縣開始變得受歡迎。

來源自moominvalleypark instagram

去年嚕嚕米主題公園Moominvalley Park的開幕，加上建設中大型購物中心深谷市花園Premium Outlet，埼玉縣的魅力正在被廣泛接受，買屋或租屋族可以列入考慮喔~

第4名: 惠比壽

位於JR山手線上的惠比壽一直是日本年輕人，特別是女性最想居住的地區之一。

地理位置上不僅距離年輕人的時尚聖地澀谷只有一站，旁邊還接鄰著代官山與中目黑這兩個年輕人的人氣地區。區內時髦的西式餐廳林立，是都內知名的美食激戰地，但也不乏類似惠比壽橫丁這般帶點復古與庶民味的不同選擇。

交通除了JR山手線這條東京都內的大動脈之外，搭乘日比谷線可以輕鬆到達銀座、築地、上野等人氣車站，交通與生活機能都非常方便，卻沒有新宿等大型繁華街的喧鬧吵雜，難怪在人氣居住排行榜上排名居高不下。

第6~30名: 目黑、品川、新宿、池袋、鎌倉…

接下來看第6到30名的排行裡，熟面孔就非常多了，也是許多觀光客到日本時會去遊玩的地方，例如新宿、池袋、中目黑等。

比較令人訝異的是同為東京三大繁華街之一的澀谷居然掉出排行榜前十名，而池袋過去因為給人治安不好又雜亂的印象，一直跟最想居住人氣排行榜無緣，但經過這幾年的大力整頓，池袋也因為生活交通都非常方便而連續幾年都進到排行榜中，未來的發展也令人期待。

除此之外，或許因為新冠疫情影響在家時間變長，因此空間較小的都心精華區車站，例如惠比壽、表参道、中目黑等都出現人氣下滑，而近郊區域，例如上述的大宮、浦和（埼玉縣）、鎌倉（神奈川縣）、船橋（千葉縣）、流山おおたかの森（千葉縣）的排名都大幅上升。，反映出比起交通便利的都心區，越來越多人轉而重視住宅大小及周邊自然環境這個趨勢。

雖然每個人對居住地的要求都不相同，但這個人氣排行榜還是反映了一般日本人對居住地區的喜好和期待。你在日本旅遊時有去過這些地區嗎?

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