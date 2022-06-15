東京期間限定！ 哈利波特主題咖啡廳「Harry Potter Cafe」開幕了 赤坂Sacas周邊搖身變成「魔法街」

【撰文:Shinon/ 窩日本】

以霍格華茲魔法學校的學習生活為主題的《哈利波特》小說及電影系列是很多人心中的經典，即使已完結多年仍為人津津樂道，當中的奇幻世界也讓人嚮往。《哈利波特》在日本也很受歡迎，在日本大阪環球影城也有哈利波特主題園區，2023年更會在東京開幕全新主題樂園。

而在今年6月，東京也有一個讓哈利波特迷興奮的活動 – 「Harry Potter Cafe」期間限定在赤坂Biz塔(Biz Tower)開幕了！

東京赤坂Harry Potter Cafe活動

這次活動會在2022年6月16日開始舉行，以哈利波特主題咖啡廳為中心，把赤坂車站與赤坂Sacas(Akasaka Sakas)周邊打造成充滿電影世界觀的街道！

首先是從赤坂車站出來的大樓梯化身「Wizarding World Gate」，仿照霍格華茲不停移動的的樓梯鋪上紅地毯作裝飾，配合兩邊42幅肖像畫與描繪著星空的天花板。中央擺設了一座時光器，讓人瞬間像是穿越到哈利波特故事的時空當中。

接著來到赤坂Sacas的入口，這裡會變成「Wizarding World Street」馬上映入眼簾的是帶著歡迎訊息的貓頭鷹。整棟設施都掛上了以霍格華茲四個學院的代表色與標誌的旗幟，讓街道都覆蓋著魔法世界的氣息。

Harry Potter Cafe

主題咖啡廳「Harry Potter Cafe」位於赤坂Biz塔一樓內，從外到內都裝飾成古典木材風格，提供各式美食店內享用或外帶。不過難得來到當然推薦在店內享用，因為店鋪中也可看到哈利波特故事的元素，例如天花板吊著一枝大魔杖，搭配多個燈泡和牆上的畫框，非常有氣氛。

他們提供各種洋食料理、輕食、甜點與飲料，包括印著九又四分之三月台字樣的麵包、以4個學院代表色為形象的飲料，另外還有會冒煙的小菜、帶著大氣泡的無酒精雞尾酒等等，讓你用餐時也可感受到猶如魔法的奇妙感。

2022年6月16日〜7月31日期間採用完全預約制，如果想在店內享用記得要先在官網預約囉！

最後當然少不了到訪主題商店「Harry Potter – Mahou Dokoro」，店內有模仿九又四分之三月台的拍照區，在以深藍色為基調的裝潢中掛著亮麗的金探子。而商品除了魔法袍、能辨識語音會發光的魔杖等，也有各種用上主題顏色及標誌設計的衣服與雜貨，讓大家在日常生活都可使用。

Harry Potter – Mahou Dokoro

・Harry Potter Cafe

活動日期：2022年6月16日〜(結束時間未定)

地址：東京都港区赤坂5-3-1赤坂Bizタワー1階

舞台劇《哈利波特－被詛咒的孩子》

這次主題活動其實是為了配合日本版舞台劇《哈利波特－被詛咒的孩子》開演，首先在東京預熱。

這套舞台劇改編自原創故事，講述邁入中年的哈利波特與其子阿不思·賽佛勒斯·波特發生的事情。日本版由著名演員藤原龍也、石丸幹二及向井理分別擔任哈利波特一角，在2022年7月8日於TBS赤坂ACT劇場上演，有興趣也可以去支持喔！

・哈利波特－被詛咒的孩子

公演日期：［預演］ 6月16日～7月7日全22公演

［本公演（第１期）］ 7月8日～9月30日全106公演

［本公演（第２期）］ 10月1日〜12月30日全130公演

［本公演（第３期以降）］調整中

地址：東京都港区赤坂5-3-2 赤坂サカス内ＴＢＳ赤坂ＡＣＴシアター

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