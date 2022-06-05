大排長龍！福岡人氣麵包店「Amam Dacotan」來到東京表參道，還有新開甜甜圈專門店「I’m donut？」

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本絕對是麵包控的天堂，除了生吐司麵包、水果三明治等特色麵包，在大街小巷也可找到一些用心製作的烘焙屋，買到各式各樣可口的麵包。最近在東京表參道就有一家麵包店，每天從早上開店前就大排長龍，到底有什麼厲害呢？

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來自福岡的Amam Dacotan

「Amam Dacotan」是由福岡博多人氣麵包店「DACOMECCA」首次在東京開展的分店。

「DACOMECCA」是由主廚平子良太一手創立，店內裝潢時尚，麵包種類豐富又充滿特色，用料十足，從麵包到醬汁、甚至培根、香腸都是自家製的。它們每一款麵包都讓人垂涎三尺，加上每周都會推出新款叫人不會吃厭，一下子抓緊福岡人的心，大受歡迎。

在2021年於日本掀起熱潮的意式奶油麵包Marittozo，據說點燃這股人氣的正是「DACOMECCA」！

意式奶油麵包是一款來自義大利羅馬的傳統麵包，把布里歐圓型麵包切開一半再夾著滿滿鮮奶油便完成。但DACOMECCA卻加以發揮，帶來巧克力、抹茶各種口味，加上水果點綴，色彩繽紛的外表成為了網紅美食，風靡全日本女生。

作為DACOMECCA首家在東京開設的新分店，「Amam Dacotan」在2021年10月於表參道開幕後每天都人潮不斷，早上10點開店，但8~9點便開始排隊，不等上2-3小時都沒法進店。

Amam Dacotan可外帶及店內享用，店面放著約130〜140款麵包，讓人選擇困難症爆發。除了上文提到的意式奶油麵包，夾著滿滿餡料田園風麵包三明治、長時間低溫發酵的明太子法棍也是不可錯過。

DACOMECCA福岡博多店地址：福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目１４−１

Amam Dacotan東京表參道店地址：東京都港区北青山３丁目７−６

圖片來源: Amam Dacotan IG

全新甜甜圈專門店「I’m donut？」

承接著「Amam Dacotan」在東京的人氣，馬上再接再厲於2022年3月在中目黑開設了甜甜圈專門店「I’m donut？」！

店內提供現炸的8款甜甜圈，每一款都用日本國産小麥製成，以不含反式脂肪酸、相對健康的起酥油炸成。

他們的招牌款式「I’m donut？」是把布里歐修麵糰混入南瓜，炸得外脆而內部鬆軟，帶來入口即化的口感。另外還有加入卡士達奶油、巧克力、開心果口味，甚至搭配生火腿的鹹食款，巔覆一貫甜甜圈的印象，就像店名所說，吃了一口會大嘆這是我們熟悉的甜甜圈嗎？但真的好美味！

I’m donut？東京中目黑店地址：東京都目黒区上目黒1-22-10

喜歡吃麵包和甜甜圈的話，來到福岡或東京記得要來這家人氣店嘗嘗各種創新又精心製作的麵包，雖然要花不少時間排隊，但吃完一定覺得物有所值。

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