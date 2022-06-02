東京觀光新手筆記！谷根千好散步3種提案：谷中銀座、下町貓街與櫻花杜鵑

對於許多朋友來說，上野會是初訪東京時必遊的區域。我們在和大家分享上野玩樂提案時，有提到上野一帶的文藝氣息——擁有許多美術館與博物館，還有東京藝術大學。而就在上野旁邊的谷根千地區，是延續上野藝文氣質之旅的好選擇。所謂「谷根千」，主要是之「谷中」、「根津」及「千駄木」三個地區，從大眾交通來看，主要是東京Metro千代田線上的根津站及千駄木站，以及JR山手線、京濱東北線及京成線上的日暮里站。這一帶座落了一間歷史悠久的古老神社「根津神社」，且據說這一塊街區的建設其實也都是以根津神社為中心建造的，現在依然保存了許多老宅，也因此帶著復古氛圍。日本文豪夏目漱石曾在此地生活，而吉本芭娜娜則是在這一帶出生，也使得這一帶更為文學愛好者們喜愛。

下面，就先簡單和大家分享，若有意拜訪這一塊區域，有哪些是推薦你一定要體驗看看的吧。

靠近日暮里站的谷中銀座，是日本經典銀座商店街之一，至今依然是頗具人氣的復古商店街。全長170公尺左右，谷中銀座商店街其實並不長，卻囊括了許多老舖、在地商店，同時有一些可愛的雜貨店、甜點店等，其中像是以栗子甜點出名的「和栗屋（和栗や）」、非常有下町在地感的路邊啤酒+炸物攤「越後屋酒店」等，都是非常有人氣的店家。

與此同時，由於這一帶長有貓咪出沒，因此也有貓街之稱，在商店街中也能找到不少和貓咪相關的美食或雜貨店。即便走出谷中銀座商店街主幹道，周邊依然有不少小吃店與咖啡店值得探索，像是在谷中銀座商店街入口附近的人氣日式刨冰店「冰蜜堂（ひみつ堂）」。

從日暮里站走到谷中銀座商店街的路上，有一條著名拍攝點「晚霞階梯（夕焼けのだんだん）」。從這裡可拍攝晚霞中的谷中銀座商店街，常常吸引不少攝影愛好者來這裡蹲點。拍攝晚霞之餘，筆者個人更推薦晚霞逐漸退去的藍幕，那華燈初上的景色。

谷中銀座

地址：東京都台東区谷中3-13-1

大眾交通：

JR、京成線 日暮里站 步行約5分鐘

東京Metro 千駄木站 步行約5分鐘

官方網站

根津神社是東京都內著名的老神社之一，據說最早於莫約兩千多年前開始，而如今的神社建物基本完建於江戶時代的西元1706年，且整體保存十分完整，因而也被日本納入國之重要文化財。神社內供奉的神祗主要有日本武神地位的須佐之男命。根津神社的歷史地位同時體現在其周邊地區的建設，據說谷根千這一帶街區，基本是以根津神社作為中心建設起來的。

除了根津神社本身外，境內還有一座「乙女稻荷神社」，且能見到一長排千本鳥居——這裡也是東京都內屈指可數能見到如此數量千本鳥居的神社。

除了是一座歷史頗為悠久的神社，根津神社內更是東京著名的杜鵑花名所。境內小山坡上的杜鵑花園內，種植有多達3300多株杜鵑花，品種不同，花開的時期也不同，大概在每年的四月中下旬為賞花季。一般每年花期時，境內會舉辦「文京區杜鵑花祭（文京区つづじ祭り）」，除了能見到錯落有致的杜鵑花美景外，境內也會有一些屋台出店。

根津神社

地址：東京都文京区根津1丁目28-9

大眾交通：

東京Metro 根津站 步行約5分鐘

東京Metro 千駄木站 步行約5分鐘

東京Metro 東大前站 步行約10分鐘

官方網站

儘管是墓地，谷中靈園確實是這一帶著名的賞櫻之所，或許也正由於它墓地的特性，註定了在這裡的賞櫻會是相對安靜而並有一些些莊嚴的。據說這裡曾經是日本最大的墓園，自古有許多名人長眠於此，包括了政治家與藝術家等，包括日本最後一代幕府將軍德川慶喜、日本5000圓鈔票上的文學家樋口一葉，及著名企業家涉澤榮一等。

就在墓園中通往其中的天台宗佛寺「天王寺」的路上，環繞著許多櫻花樹，每年春天盛開時變成了都內格外寧靜的一處賞花名所。如果比較沒有避諱，櫻花季來到谷根千一帶可不能錯過這裡。

谷中靈園（谷中霊園）

地址：東京都台東区谷中7丁目5-24

大眾交通：

JR、京成線 日暮里站 步行約6分鐘

官方網站

這次初步和大家分享了谷根千一帶的定番體驗和景點，同時非常建議大家搭配上野篇一同服用。當然，都說了谷根千是下町文青區之一，相比什麼非常厲害強大的絕景或景點，拜訪這一帶的樂趣還是在於，那種穿梭在小巷間，偶然發現一家可愛的小店或藝廊，上坡下坡轉角處，遇見一副小巧精緻的街景的感覺。如果你本身就是喜歡這樣的旅遊方式，我想谷根千一定不會讓你失望。未來有機會，或許可以和大家分享更多谷根千一帶的風景，有興趣的話，可關注JAPANKURU日本酷樂粉絲團，也可以在任何一篇投稿下留言，告訴我們你對什麼樣的內容有興趣。（笑）

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