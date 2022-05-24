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馬路會唱歌？ 群馬超有趣10條獨特「音樂道路」，日本自駕必體驗！

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音樂道路周圍設有明顯告示牌，提醒駕駛準備聽歌囉！　圖：写真AC／來源
音樂道路周圍設有明顯告示牌，提醒駕駛準備聽歌囉！　圖：写真AC／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】自駕樂趣多多，竟然還可以聽到馬路唱歌？！下次來群馬自駕遊吧！包含「榛名湖音樂道路」在內，群馬縣內有10條獨特的「音樂道路」，駕駛們只要按照速限行駛，就能聽到悅耳的音樂。

馬路會唱歌？群馬超有趣音樂道路，日本自駕必體驗！【圖 / 旅奇傳媒】
馬路會唱歌？群馬超有趣音樂道路，日本自駕必體驗！【圖 / 旅奇傳媒】

音樂道路可防止車速過快，音樂聲也能避免開車開到想睡。而道路會唱歌的秘密在於路面上的溝槽，輪胎行經間距不一的溝槽時會發出不同聲調，就能藉此譜出歌曲。喜愛自駕的旅人快手刀收藏，之後來體驗！

◎來聽馬路唱《神隱少女》主題曲

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