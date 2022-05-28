一片蛋糕近4千日幣！ 日本「超級蜜瓜蛋糕」最奢侈且美味，赤坂 Patisserie SATSUKI 每日限量發售

【撰文:Shinon/ 窩日本】

如果你像我一樣喜愛看日本的綜藝節目，特別是有關飲食的主題，那麼你很可能已經聽說過以下這款超級蜜瓜蛋糕！在中居正廣的《ナカイの窓》或是櫸坂46的《櫸って、書けない》等等都被介紹過，每次看到節目中主持人眉飛色舞的大喊美味，我都很好奇，想要一試它的滋味。不過平日無緣無故真不捨得花這麼多錢去吃一片蛋糕，這次趁著朋友生日才小奢侈一番來給對方一個驚喜。

來源自電視節目《櫸って、書けない》

超級蜜瓜蛋糕其實有兩款，一款是“Extra Melon Super Shortcake”(エクストラスーパーメロンショットケーキ)，一塊4,104日幣，每天限定發售20個；另一款是“Super Melon Shortcake”(スーパーメロンショットケーキ)，一塊1,620日幣，每天限定發售40個。因為只有“Super Melon Shortcake”這款提供圓形的整個蛋糕，所以這次就預約了一個12公分的，售價是6,480日幣(含税)。

而出售這些極品蛋糕的是新大谷飯店內的糕點店Patisserie SATSUKI！這是由法式糕點師中島真介所打理，他曾作為世界糕點師大賞的評審員，實力高人一等！

而這家飯店擁有54年歷史及5星級實力也是非同凡響！從赤坂見附站D出口，不要被對面那棟高樓大廈所吸引，直接走過左方的橋，你便會馬上看到新大谷飯店那看起來有點懷舊的建築。

從Google map上看可能還有一段距離，可不要像我那樣傻繞了一個大圈。直接進入飯店穿過接待處，然後利用升降機到6樓，接著往右手邊一直走到名為Main Hall的大樓，再看到接待處時轉左，便可到達Patisserie SATSUKI！

這裡有餐廳讓你可以馬上享用，如果只想外帶就可以在旁邊小小的店鋪內選購或像我一樣領取預約好的蛋糕。這家糕餅店不只提供蛋糕，還有麵包及糕緻的燒菓子等，但現場所見，大家都是為著蛋糕而來。

雖然網站上寫要預約，但當日我就看到蛋糕櫃內擺放著兩款超級蜜瓜蛋糕，如果心血來潮只想買一塊回去試試，也可以直接來碰運氣。就算剛好賣完，草莓蛋糕之類的看起來也很吸引！

領過蛋糕後，我便去跟朋友辦小小的生日派對，先來介紹蛋糕的味道。超級蜜瓜蛋糕的外表很簡單，純白的生奶油包裹整個蛋糕，中間放著晶瑩的蜜瓜碎，加上些微的金萡，滲出點點高貴感。

不只有那些頂部看起來如水晶一樣、在燈光下“閃閃發光”的蜜瓜碎，每層蛋糕之間都是奶油與厚厚的蜜瓜片。據官方所介紹，這是用上糖度14以上的靜岡縣産蜜瓜，是主廚花了3年時間去搜尋的優質蜜瓜。的確，蛋糕入口便散發蜜瓜的香甜，且充滿水份，我第一次吃到這麼美味的蜜瓜！而且那份濃厚的甜味久久不散，即使吃完整塊蛋糕仍在口中留有餘韻，叫人回味無窮。

至於蛋糕是用上只吃玄米的雞所産的玄米蛋所製，奶油則是來自九州，幼滑且有濃郁奶香味，每項用料都非常講究。雖然12公分的蛋糕看起來小小的，但因為蜜瓜超高的甜度，吃了四分之一已覺得很滿足。

最前方的是Extra版本的蜜瓜蛋糕，後方是季節限定的芒果及玟瑰莓果口味。

Extra版本其實與這款用料相同，只是在小小一片蛋糕裡用上三分之一個蜜瓜肉，讓蜜瓜味道更香濃，每一口都可嚐到大塊的蜜瓜肉。

來源自newotani.co.jp

在2021年，超級蜜瓜蛋糕再次升級！同樣在一片蛋糕裡用上三分之一個靜岡縣産蜜瓜肉，但換上同樣美味卻健康的豆乳鮮奶油，淡淡的奶油更能突顯蜜瓜的香甜，而且也對環境友善，吃得更有益。而新版的超級蜜瓜蛋糕一片要4,104日幣，每天限定20片發售。

如果你在餐廳裡品嚐，那麼享受用這個極品蛋糕後，推薦你到飯店內的日式庭園散散步才回去。在寸金尺土的東京中，擁有這個典雅的庭園是新大谷飯店引以為傲的地方。你可以從6樓的入口或是1樓的入口(從升降機大堂往左手邊向前走便會發現玻璃門)來到這個城市中的秘密花園。

庭園不算很大，大概10分鐘左右可逛完，當然最好是慢步去欣賞。園內有著紅橋、砂石堆砌的日式氛圍，也有餐廳。而最大的看點在於一面瀑布，被飯店建築包圍的自然氣息，形成強烈對比而獨特的畫面。

這次的生日驚喜讓朋友非常滿足，看著他邊吃邊像日本綜藝節目一樣讚嘆，而我自己也是第一次吃到這麼貴也這樣好吃的水果蛋糕，雖然不便宜但也覺得這點錢花得值了(笑) 難得來到日本，來嘗試超級蜜瓜蛋糕的滋味奢侈一下吧！

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