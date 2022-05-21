在東京有個家！「COCOSHUKU 赤坂Premium」旅館開幕 自炊旅人先筆記
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】鬧中取靜的車站旅宿來了！距離赤坂站徒步2分鐘即達的「COCOSHUKU 赤坂Premium」在4／28開幕，主打每間客房都有簡易廚房及餐廳，超適合愛逛超市自炊的旅人搶先筆記。
鄰近赤坂站外，徒步4分鐘還能抵達赤坂見附站，免轉車就能利用東京Metro的千代田線、丸之內線、銀座線暢遊東京。全館12間客房分為3種房型，最多可容納4人同住，公共區域規劃有洗衣房，想長天數玩東京也沒問題！
現正推出早餐任選的住宿方案，無論是生菜沙拉搭配滿滿蔬果，或是可外帶到房內的純和風早膳都好迷人！4人入住含早餐每人5,800日圓起，雙人入住則為每人11,000日圓起。
交通：東京Metro赤坂站1號出口，徒步約2分。
地址：東京都港區赤坂3-6-20
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