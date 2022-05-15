感受江戶老街風情！ 盤點日本「小江戶三巨頭」川越、香取、栃木景點3選

小江戶與小江戶峰會

「小江戶」這個稱號，也許大家早已耳聞過，常會出現在一些日本老街的介紹上面，主要是用來形容一些保留有江戶老屋及江戶風情的老街區，或是和江戶一樣繁華的地方，像是埼玉的川越、栃木的栃木，千葉的香取（佐原）、滋賀的彥根、神奈川的厚木等。

而其中的埼玉的川越、栃木的栃木，千葉的香取佐原三地結盟，於1996年成立了「小江戶峰會（小江戸サミット）」，每年常一起做觀光宣傳。這三地的共同點不僅是古色古香，如今依然保存了江戶風情十足的倉庫建築，且都是因水運河港繁榮起來的城，同時並受江戶天下祭的影響，如今仍保有山車祭的文化。下面就一起來看看這小江戶峰會的三巨頭城鎮，各有什麼特色及有趣的地方吧。

埼玉川越：小江戶之首 冰川神社與風鈴祭

說起「小江戶」，大家腦袋裡面第一個出現的，大多都是川越。位於埼玉縣的川越，自古以來都與東京所在的江戶及武藏國擁有非凡的連繫。據說鐮倉幕府將軍幕僚家族的河越氏和江戶氏是同族，而後室町時代在關東頗有名氣的武將「太田道灌」建了川越城（舊稱「河越城」）與江戶城，並以川越街道相連。江戶時代時，川越藩也多由江戶幕府的重臣或親戚受任管理，再加上新河岸川水運的發展，更加深了當地與江戶城之間的連繫。

如今市内北部約有7.8公頃的區域，被選為重要傳統建造物群之保存地區。老街區一帶的喜多院中，更保存了老江戶城的一部分建築。與此同時，每年10月川越冰川神社的「川越祭（川越まつり）」，更是最能還原曾經的江戶時代天下祭盛況的祭典。

說到川越的冰川神社，或許你更有印象的是夏季風情十足的風鈴祭。那能見到多彩風鈴隨風擺盪的風鈴長廊，年年都能吸引大量遊客前往朝聖。穿梭在川越老街中，發現藏在老街區巷弄中的特別小店，嚐嚐鰻魚飯、大學芋及醬油冰淇淋等，累了可鑽入和風十足的星巴克，或是到能嚐到川越當地啤酒「COEDO（小江戶）」的酒吧歇個腳。

想體會老江戶與現代交融出來的特別氛圍，到小江戶之首的川越走走就對了。從東京搭乘東武鐵道或是西武鐵道都可以前往川越，方便的交通自然也是它作為小江戶人氣高漲的原因之一。

千葉香取：北總小江戶 佐原水鄉山車與菖蒲

位於千葉縣香取市的佐原水鄉歷史悠久，有著「北總小江戶」之稱。境內有繩文時代的古墳出土，裡面的文物可以見得早在繩文時代，當地人就傍水而生的生活型態。不過現在大家能見到的老街街區，主要是江戶時代後期因水運及香取街道而繁榮起來的小鎮風貌。這一帶保留了以當地名賈伊能忠敬舊宅（伊能忠敬旧宅）為首的數座歷史建築，是關東一帶最早被日本文化廳選為「重要傳統建物群保存地區（重要伝統的建造物群保存地区）」，且許多老舖是自江戶時代開始，一直相傳家業至今。

作為「小江戶」，佐原水鄉的歷史感同樣體現於傳統祭典的保存上，其中最有名的初夏菖蒲花祭典及關東三大山車祭之一的「佐原之大祭（さわらの大祭）」，特別是擁有約300年歷史的佐原之大祭，也是聯合國教科文組織認定的無形文化遺產。

如今在佐原水鄉，依然可以乘船在小野川上巡遊，體驗古人舟運時的特別視角，由於小野川的河道深且低，因而乘船時見到的風景視野也比較特別。相比川越，佐原水鄉相對比較寧靜些，沒有那麼多人潮和車潮，反而更適合沿著河道漫步，感受楊柳依依的感覺。來到佐原水鄉散步，自然也不能錯過沿著香取街道，參拜東國三社之一的「香取神宮」。香取神宮與佐原水鄉有一小段距離，不過大家在佐原水鄉散策結束後，也是可以在佐原車站前換乘公車前往，公車班次可參考這裡。

栃木藏之街：巴波川船歌與老宅咖啡民宿

位於栃木縣中南部的栃木市，西北群山連綿，並有巴波川流經，是古時下野國之寶地，亦是國府設置地。江戶時代時因建造日光東照宮，讓巴波川上的水運發達起來，加強了栃木當地與當時首都江戶的交流，並成為重要的物資集散地及日光街道的重要驛站「栃木宿」。當時巴波川上船來船往，非常繁榮，而河川兩岸多船家和富商的倉庫，即便到了今日，這一帶依然能見到許多舊時的白牆土藏，保留著濃濃江戶氣息。

拜訪栃木宿藏之街，不妨搭上遊覽船，感受古時候水運乘船的氛圍。船頭先生沿河介紹幽默風趣，回程的路上還會高歌一曲「栃木河岸船頭歌」，高亢的歌聲引人入勝，清澈的水面能看到鯉魚成群，有意還能買飼料餵它。在水上體驗結束後，當然少不了藏之街散步。這古色古香的街區中，座落有傳統的和菓子店、美術館、博物館等，還有歷史悠久的老旅館，及時尚的古民宅咖啡。其中，在被登錄為日本國家有形重要文化財的北藏一帶，開設有一間「北藏Cafe 日向野」，不僅可嚐到香濃的手作甜點「北藏奶凍卷」，同時能切身感受身處老房子中的氛圍。

除此之外，每兩年的秋天，栃木也會舉辦「栃木秋祭典（とちぎ秋まつり）」，能在藏之街一帶見到超豪華的江戶人偶山車巡遊。

往昔的江戶風情 到小江戶體驗

如今的東京，比較難以見到往昔江戶城的風情，也造就了各處「小江戶」的人氣。而這「小江戶高峰會」的三巨頭，亦可說是日本國內的小江戶代表，想追尋不同於京都的另一份日式復古，到小江戶走走總不會錯的。

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